“Paro a la japonesa” en Ezeiza y Aeroparque: estatales realizan la inusual medida por reclamos salariales

Los trabajadores estatales nucleados en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) anunciaron un "paro a la japonesa" este viernes en Ezeiza y Aeroparque para visibilizar sus reclamos salariales.

El objetivo de la medida es denunciar el congelamiento de una parte de los salarios, la falta de negociaciones paritarias y el desfinanciamiento de distintas áreas, según precisó el Coordinador Nacional de ATE/ANAC, Marcelo Beleli a la agencia Noticias Argentinas.

La protesta, que supone que los trabajadores no abandonan sus puestos ni suspenden tareas, se concentrará principalmente en las áreas de control terrestre.

"No abandonamos nuestras tareas: trabajamos cumpliendo de forma estricta cada reglamento y protocolo vigente. Buscamos visibilizar la crisis del organismo priorizando siempre la seguridad operacional", dijo Beleli.

Fuente: Clarín