Papa León XIV en la Argentina: cómo funcionarán los subtes, trenes y colectivos desde este domingo

A horas de la llegada del papa León XIV a la Argentina , habrá un operativo especial en la red de transporte por las misas que celebrará el Sumo Pontífice entre el lunes 9 y el miércoles 11 de noviembre en Buenos Aires.

Durante la visita, los servicios funcionarán con restricciones , desvíos y horarios especiales por cuestiones de seguridad.

Las líneas funcionarán según sus respectivos cronogramas, pero tendrán recorridos limitados desde el mediodía del domingo hasta el lunes a la noche .

El martes está previsto que todas las estaciones de la red estén abiertas , con excepción de las que permanecen cerradas por obras. Las líneas funcionarán con el cronograma habitual de un día hábil.

El servicio funcionará entre San Pedrito y Sáenz Peña . Las estaciones cerradas serán:

El recorrido será entre Juan Manuel de Rosas y Uruguay . Permanecerán cerradas:

El servicio funcionará entre Constitución y Diagonal Norte , con egreso exclusivo en esta última estación. Estarán cerradas:

El recorrido será entre Congreso de Tucumán y Tribunales . Las estaciones cerradas serán:

Será una de las más afectadas por el operativo. El servicio funcionará entre Plaza de los Virreyes y San José . Permanecerán cerradas:

El recorrido será entre Hospitales y Facultad de Derecho . De todas maneras, estarán cerradas:

Por la Misa de Jóvenes , que se celebrará el martes en avenida Sarmiento y Figueroa Alcorta, habrá un operativo especial para facilitar la desconcentración de los asistentes.

La Línea D extenderá su horario hasta la 1.30 de la madrugada del miércoles y tendrá dos recorridos:

Por su parte, la Línea H tendrá un servicio especial para garantizar la conexión con la Línea D. Habrá dos estaciones habilitadas: Pueyrredón y Once, donde solo se permitirá el egreso de pasajeros.

Desde las 18:00 del domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre, 33 líneas de colectivos que llegan hasta los diferentes eventos que celebrará el papa León XIV tendrán paradas provisorias y reubicación de cabeceras .

Además, se espera un refuerzo de 116 líneas (103 nacionales y 13 de la Ciudad) para acompañar la llegada y la salida del público.

10, 12, 29, 34, 37, 39, 41, 42, 55, 57, 59, 60, 64, 65, 67, 68, 93, 95, 102, 108, 110, 111, 118, 128, 129, 130, 145, 152, 160, 161, 166, 188 y 194.

Las líneas que tendrán varios colectivos esperando la salida masiva serán: 57 , 60 , 161 , 194 , 34 , 166 , 145 , 160 , 37 , 10 , 188 , 128 , 39 y 12 .

Las líneas Sarmiento , San Martín , Mitre , Roca , Belgrano Sur , Belgrano Norte y Urquiza circularán con frecuencias de jornada laboral entre el lunes 9 y el miércoles 11.

Además, habrá servicios especiales desde la medianoche del lunes , con refuerzos para la noche del martes 10 y la madrugada del miércoles 11 de noviembre.

Las líneas Mitre, San Martín, Sarmiento, Roca y Belgrano Sur circularán con cronograma de domingo; desde las 18 h circularán trenes nocturnos hasta la mañana del lunes 9/11 .

Línea Mitre: desde las 8, los trenes circularán con recorrido limitado entre Belgrano R - J.L Suárez/Bmé. Mitre, y Belgrano C - Tigre por razones de seguridad.

Línea San Martín: a partir de las 8:00, los trenes circularán con recorrido limitado entre Villa de Parque/Caseros - Pilar/Dr. Cabred por razones de seguridad.

Línea Sarmiento: ramal Once - Moreno con cronograma de día hábil; ramales Moreno - Mercedes y Merlo - Lobos con cronograma de feriado.

Líneas Roca, Belgrano Sur y Tren de la Costa: cronograma de día hábil.

Línea Mitre: desde las 16, los trenes circularán con recorrido limitado entre Belgrano R - J.L. Suárez/ Bmé. Mitre y Belgrano C - Tigre por razones de seguridad. Habrá trenes nocturnos hasta la 1 del miércoles 11/11.

Línea San Martín: a partir de las 16, los trenes circularán con recorrido limitado entre Villa de Parque/Caseros - Pilar/Dr. Cabred por razones de seguridad. Habrá trenes nocturnos hasta la mañana del miércoles 11/11.

Línea Sarmiento: desde las 3 de la madrugada, circularán servicios especiales entre Moreno - Luján. En el ramal Once - Moreno circularán trenes nocturnos hasta la mañana del 11/11.

Líneas Roca y Belgrano Sur: circularán trenes nocturnos en los ramales Pza. Constitución - La Plata/Bosques Q y T/Korn, Ezeiza y Dr. A. Sáenz - G. Catán hasta la 1 am del miércoles 11/11.

Tren de la Costa: cronograma de día hábil.

Línea Mitre, San Martín, Roca, Belgrano Sur y Tren de la Costa: cronograma de día hábil.

Línea Sarmiento: circularán servicios especiales entre Moreno y Luján.

Fuente: TN