Cielo despejado y máxima de 22°C: cómo estará el tiempo en el AMBA para la llegada del papa León XIV

Este domingo por la tarde, el papa León XIV llegará a la Argentina y una de las incógnitas es cómo estará el tiempo durante su visita .

Para su llegada al país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó cielo despejado y buenas temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) .

Por la mañana, la temperatura será de 14°C , con cielo despejado y vientos leves del sector sudoeste.

Para la tarde, la máxima llegará a 22°C y el cielo se mantendrá despejado, con vientos del este a velocidades de hasta 22 km/h.

Hacia la noche, el cielo seguirá despejado. La temperatura bajará a 17°C y se esperan vientos del noreste a velocidades de hasta 12 km/h.

Fuente: TN