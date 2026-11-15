Nueva encuesta de la consultora que mejor anticipó el fenómeno Milei: alerta por más caídas

Dentro de un contexto de relativa estabilidad, los números de las encuestas de noviembre vienen marcando subas y bajas para Javier Milei y el Gobierno nacional . Ahora, el nuevo sondeo de la consultora que mejor anticipó el fenómeno libertario previo a 2023, muestra varias caídas .

La firma es Altas Intel , de origen brasileño, que mide en distintos países de la región y viene de hacer un buen pronóstico en las legislativas que Donald Trump perdió en Estados Unidos .

En tándem con la agencia Bloomberg , Atlas acaba de presentar un estudio en nuestro país basado en 2.364 casos , entrevistados entre 5 y el 9 de este mes, con +/- 2% de margen de error.

De entrada, el estudio mide de dos maneras diferentes la gestión. Primero, le pregunta a la gente si aprueba o desaprueba el desempeño del Presidente . Y luego, cómo evalúa la administración del Gobierno nacional. Los números del mes terminan con saldo negativo y (más preocupante) a la baja .

1) El 36,2% aprueba a Milei y el 60,2% lo desaprueba . En octubre, la proporción era 39% a 57%.

2) Para el 28,9% , el desempeño del Gobierno es bueno/excelente; para el 15,4% , regular ; y para el 55,7% , malo/muy malo . La medición anterior daba 33%, 13% y 54% respectivamente.

Luego, se pondera la mirada sobre situación actual y las expectativas para los próximos seis meses, entre tres ámbitos: la familia , la economía del país y el mercado del trabajo . El boletín del presente es preocupante y el del futuro, un poco mejor .

1) Situación actual de mi familia : 20% calificó como "buena", 31% "normal" y 49% "mala".

2) Situación actual de la economía : 19% "buena", 21% "normal" y 60% "mala".

3) Situación actual del mercado de trabajo : 12% "buena", 19% "normal" y 69% "mala".

4) Expectativas con mi familia : 35% "mejorará", 16% "seguirá igual" y 50% "empeorará".

5) Expectativas con la economía : 33% "mejorará", 16% "seguirá igual" y 51% "empeorará".

6) Expectativas con el mercado de trabajo : 33% "mejorará", 24% "seguirá igual" y 44% "empeorará".

Otro dato fuerte dentro del estudio de Atlas y Bloomberg es el ranking de imágenes . En este caso, una caída de dos puntos en la valoración positiva del Presidente , lo bajó al quinto puesto , debajo de su enemiga interna Patricia Bullrich .

Pero la senadora, la mejor del oficialismo, también quedó afuera del podio. Los tres con más apoyo este mes resultaron Cristina Kirchner ( + 41% ), Axel Kicillof ( + 39% ) y Myriam Bregman ( + 39% ). Recién ahí colaron Bullrich ( + 37% ) y Milei ( + 36% ).

Dentro de una tabla que incluyó un total de 16 dirigentes, los cinco de abajo fueron: Juan Schiaretti ( + 15% ), Karina Milei ( + 14% ), Martín Lousteau ( + 12% ), Horacio Rodríguez Larreta ( + 12% ) y Alberto Fernández ( + 10% ).

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín