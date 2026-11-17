Una adolescente de 14 años murió en su casa de Mendoza después de volver de una fiesta de 15 de una compañera de colegio. La joven llegó descompuesta durante la madrugada del domingo y, horas más tarde, su mamá la encontró sin respirar. Ahora, la Justicia investiga qué ocurrió y la mujer sospecha que pudieron haberle puesto alguna sustancia en la bebida durante el festejo.

La víctima fue identificada como Kiara Farías. Según contó su mamá, María, al medio local Radio Nihuil , la adolescente llegó a su casa, ubicada en el distrito Los Árboles, en el departamento de Rivadavia, cerca de las 3.30.

“Se descompuso y vomitó con olor a vino” , relató la mujer. Como su hija se sentía mal, tuvo que ayudarla a bañarse y cambiarse antes de que se acostara a dormir.

La adolescente había sido invitada al baile, pero no a la cena del cumpleaños y su familia descarta que la descompostura haya sido provocada por algún alimento. Kiara tenía que regresar a su casa alrededor de las 3, pero se demoró porque, según le explicó a su mamá por teléfono, no encontraba a su primo.

“Algo le pusieron en la bebida, lo que pudo haber provocado una descompostura o un infarto” , sospechó María, que pidió que se esclarezca lo que pasó.

Alrededor de las 10 de la mañana, la madre fue a ver a Kiara y advirtió que no respiraba. De inmediato llamó al 911 y pidió asistencia.

Efectivos policiales que llegaron a la casa y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta la llegada del Servicio de Emergencias Coordinado. Sin embargo, el médico que la atendió constató que la adolescente había muerto.

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal de Rivadavia, encabezada por Héctor Rosas. Por el momento, no se informó oficialmente cuál fue la causa del fallecimiento.

Como parte de las medidas, en las próximas horas serán citados a declarar los adolescentes que asistieron al cumpleaños de 15 en el club Los Árboles.

Los estudios médicos y las pericias serán determinantes para establecer qué ocurrió. Los resultados de los análisis anatomopatológicos podrían demorar al menos 15 días. A través del examen de las vísceras, los investigadores buscarán determinar si Kiara sufrió algún tipo de intoxicación durante el festejo.

Fuente: TN