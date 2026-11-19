La voladura de una fiambrería de Remedios de Escalada por una fuga de gas sumó este jueves una segunda víctima a raíz de la muerte de uno de los trabajadores de Metrogas que pasó casi una semana internado en grave estado tras haber sido alcanzado por la explosión del viernes pasado. Además, la justicia logró identificar a la primera víctima, también un empleado de la distribuidora de gas .

Con el fallecimiento de Néstor Julián D'alessandro , quien pasó seis días internado en estado crítico con quemaduras en la clínica Fitz Roy, se elevó a dos la cantidad de víctimas mortales dado que el mismo día de la explosión se había reportado el deceso de un empleado de Metrogas, quien recién hoy fue identificado como Marcelo García.

D'alessandro tenía 44 años y era uno de los cinco operarios que permanecían internados en estado crítico a causa de las heridas provocadas por la explosión. La empresa reportó que falleció durante la madrugada.

"Tenía una extensa trayectoria en la compañía y era una persona muy querida y valorada por quienes compartieron años de trabajo con él", destacó Metrogas en un comunicado. Y, a casi una semana de la explosión confirmó que estaban "acompañando a su familia, así como también a las familias de los otros heridos, a sus compañeros y amigos, que atraviesan horas de enorme dolor".

La explosión ocurrió a las 9:45 del viernes 13, en la esquina de las calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en la localidad ubicada dentro del partido de Lanús. Allí, empleados de Exgadet, una empresa tercerizada de Metrogas, realizaban reparaciones y trabajaban con una máquina tuneladora cuando se rompió un caño de distribución.

Eso produjo una fuga de gas, que derivó horas más tarde en una explosión y un incendio que duró más de doce horas.

La explosión dejó en un primer momento un muerto y 30 heridos, cinco de ellos de gravedad, con quemaduras de entre el 40 y el 90% de sus cuerpos.

La empresa remarcó también que brindó " en todos estos días apoyo psicológico para los colaboradores que lo necesitan" tras el impacto de la explosión. Asimismo, pidió "especialmente respeto para los trabajadores" y los definió como "profesionales capacitados, comprometidos con la seguridad de todos, que están atravesando una situación profundamente dolorosa" y pese a ello "continúan desempeñando su tarea con responsabilidad y profesionalismo".

Además, en medio de los crecientes reclamos por la destrucción que dejó a su paso la explosión en viviendas y negocios de la primera cuadra de Coronel Beltrán, la compañía recordó que los vecinos afectados pueden comunicarse exclusivamente con el correo incidenterde @metrogas.com.ar y al teléfono 4309-1075.

Desde que el viernes se produjo la explosión hubo varios incidentes de escapes de gas en la zona que pusieron en alerta a todos los vecinos de ese barrio de Lanús.

Ayer, una nueva fuga de gas generó alarma a solo dos cuadras de la trágica explosión. Según personal de la Policía bonaerense, una pareja se acercó a la dependencia de seguridad a manifestar que cuando pasaba por la avenida Hipólito Yrigoyen y Di Giorno sintió un fuerte olor a gas.

De esta manera, se volvió a activar el protocolo de prevención y acudieron al lugar Bomberos y una cuadrilla de Metrogas, que constataron la fuga y solicitaron despejar la cuadra.

La avenida Yrigoyen fue cortada parcialmente por los Bomberos a modo de precaución y los vecinos volvieron a entrar en pánico.

Esta semana, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) anunció el inicio de oficio de una serie de peritajes técnicos de para intentar esclarecer las causas del estallido inició pericias técnicas por la explosión.

El comunicado del ENReGE precisa que, entre otras cuestiones, la comunicación requirió que la empresa brinde información acerca de seis puntos. El primero de ellos es la entrega del plano de la red con la ubicación de la rotura.

En el mismo pedido se solicitó también información acerca de la tarea que se estaba ejecutando en ese momento. El ente pidió además el último registro de odorización del gas en la zona y un detalle de las acciones realizadas para asegurar la zona afectada.

También solicitaron las constancias del Plan de Prevención de Daños y del seguimiento de la obra, y el historial de incidentes del año.

Los peritos deben retirar escombros para inspeccionar los pozos de la obra. Con estos datos determinarán las responsabilidades y posibles sanciones.

Fuente: Clarín