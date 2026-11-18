El presidente Javier Milei habló este miércoles de las versiones de una interna con la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich , y negó un desplazamiento de la funcionaria, al afirmar que ese sería el “deseo” del “círculo rojo” .

“¿Cómo la vamos a echar? Es la jefa de la bancada de senadores, es mi socia política. Es el deseo del ‘círculo rojo’ eso, porque gran parte del ‘círculo rojo’ es parte del status quo que pierde con este modelo", afirmó el mandatario.

El mandatario habló de Bullrich poco después de realizar una publicación en Instagram que muchos interpretaron como un mensaje hacia la exministra de Seguridad. En ese entonces, había escrito: “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán”.

Milei explicó su mensaje y apuntó contra la oposición en el Congreso. “Se lo escribí al kirchnerismo. Hay personas que, con tal de ver mal al otro, prefieren estar mal o peor ellos, porque la envidia es monstruosa. El envidioso llega a un caso tan extremo que no tiene problema de destruir todo y estar peor con tal de ver mal al otro. El año pasado mandaron 40 leyes tratando de romper el equilibrio fiscal, intentaron siete juicios políticos y pudrirla en la calle. Intentaron un golpe de Estado y no lo lograron por los argentinos. Porque le sacamos 17 puntos al kirchnerismo”, expresó en diálogo con el canal A24 .

Luego, insistió con los comicios presidenciales y contra el “círculo rojo”: “Ganamos con el 41%. Si fuera hoy, eso sería primera vuelta. El círculo rojo se olvida de eso porque erraron las encuestas y pronósticos”.

Milei también habló del aumento del índice de precios, que se aceleró al 2,2% en octubre, por encima de lo esperado por el mercado, impulsada principalmente por las tarifas de gas y el salto en alimentos. Ante ello, justificó la suba con un “shock externo negativo” por la suba del precio del petróleo a 120 dólares.

“Cuando el petróleo se va a por las nubes, se incrementan los costos y la oferta. El nivel de precios sube y se manifiesta como una aceleración inflacionaria. Los bancos centrales del mundo suben la tasa de interés, que es la más alta de los últimos 30 años. Hay retracción de la actividad, suba de precios y de tasas, que está pasando en todo el mundo”, argumentó.

Sostuvo que, si el kirchnerismo hubiese estado en el poder, en un contexto de esta índole habría “defaulteado la deuda” y el riesgo país se habría ido a 18 mil puntos básicos". “Habrían emitido más dinero, con lo cual habrían generado una hiperinflación. Entre la caída del PBI, los salarios y la inflación, nos habríamos ido a niveles de pobreza del 95%”, señaló.

Y defendió su gestión: “Hoy discutimos si crecemos un punto más o menos y que, como consecuencia de que la economía crezca menos, no sube la demanda de dinero y la tasa de inflación baja más lento. ¿Comprende la diferencia de escenarios? Si tuviéramos kirchneristas o populistas como hemos tenido durante 80 años...“.

En esa línea, aseguró que la gestión libertaria “dejó de emitir 15 puntos del PBI”. Y sentenció: “Le devolvimos a la gente US$100.000 millones. Por eso la pobreza cayó lo que cayó. Veo una conjunción de gente con malas intenciones y gente haciendo mal la cuenta. Yo estoy sentado en la silla eléctrica, y si me equivoco, el costo lo pagan 40 millones de seres humanos. Yo no puedo dejarme llevar por el canto de sirena”.

Fuente: La Nación