“Mezquina”: el Gobierno criticó a la oposición por la lectura del discurso del Papa y apuntó contra Villarruel

En el Gobierno cargaron con dureza contra los sectores de la oposición, pero especialmente apuntaron a la vicepresidenta Victoria Villarruel , por haber realizado una lectura política del discurso de León XIV que supuestamente deja mal parado al Gobierno en lugar de celebrar la presencia en el país del Santo Padre y la necesidad de "pacificar" a los argentinos.

"Tuvo una actitud mezquina" , dijo una alta fuente oficial consultada al referirse a los velados cuestionamientos de Villarruel hacia la administración de Javier Milei tras participar del encuentro en el Palacio Libertad, en el que el Pontífice pidió a las autoridades reconocer "los límites al poder" y en poner la economía "al servicio de la gente".

La vicepresidenta, que fue especialmente saludada por el Papa al bajar del escenario del salón principal del ex CCK mientras el Presidente se retiraba del complejo, cuestionó que el Gobierno no avanzara en la derogación del aborto -León XIV hizo mención al cuidado de la vida desde el inicio- y que el discurso papal "fue acorde a la difícil realidad política y económica de la Argentina" . Villarruel es católica practicante y ha viajado al Vaticano cuando allí gobernaba Francisco.

Por la noche, y en declaraciones a La Nación +, Milei catalogó a los análisis surgidos del discurso del Papa como una "caricaturización malévola que hace una parte del sistema político con la complicidad del periodismo" . Y, además, mencionó que estas lecturas constituyen "un debate teñido por la demagogia" y se negó a "utilizar políticamente el discurso" del Sumo Pontífice.

El acto realizado durante el atardecer de este domingo en el ex Palacio de los Correos albergó a representantes del denominado "círculo rojo", esto es, de la política, la justicia pero también del mundo empresario. Hubo gobernadores de todos los tintes políticos, legisladores de ambas cámaras del Congreso e integrantes de la Corte Suprema.

Las palabras del León XIV rápidamente generaron contenido en la conversación pública y desde sectores de la política, pero también de parte de analistas y periodistas que le dieron un tono político crítico de los intereses del oficialismo.

Pero en el Ejecutivo no tomaron a bien las disquisiciones políticas que emergieron tras el profundo discurso del Sumo Pontífice. "No es conveniente porque tenemos que celebrar su presencia en Argentina", agregó la fuente consultada por Clarín y observó que "en última instancia podemos quedarnos con que defendió el trabajo como forma de progreso y de lo importante de crear un escenario para que regresen nuestros hijos al país desde el exterior".

La cápsula de seguridad que había trasladado al Santo Padre desde la Plaza San Martín, donde realizó una ofrenda floral al Monumento al Libertador, fue vitoreada por la multitud que se agolpó en las calles que cruzan Avenida Alem, como Presidente Perón. A las 17.39 el Papa fue caminó junto a Milei por las escalinatas que dan a la explanada Rivadavia, y ambos rápidamente se dirigieron al Salón Blanco para las fotos oficiales.

Durante poco más de 30 minutos Javier Milei y su hermana Karina mantuvieron una reunión "privada" en Casa Rosada. Hubo intercambios de regalos y gestos compartidos. "Hemos hablado de los fundamentos morales de la política, básicamente tuvimos una interacción en términos del rol de las sagradas escrituras en el proceso decisorio", dijo Milei.

El Gobierno le regaló al Papa una medalla con el escudo nacional y un aspersorio y la comitiva vaticana no llegó con las manos vacías, pero en el oficialismo dijeron que esos obsequios "aún no fueron desembalados". Antes la Brigada Antiexplosivos de la PFA, con sus perros, controlaron los distintos pisos del palacio gubernamental incluida la Sala de Periodistas.

Luego el mandatario y el Santo Padre hicieron una parada en el pasillo con los ventanales con vitrales que da al Patio de las Palmeras, donde se formó el gabinete, junto a la senadora Patricia Bullrich y al asesor Santiago Caputo -peinado a la raya como buen alumno marista- en una larga fila. El libertario le fue presentando a cada uno de sus colaboradores.

Mientras el Presidente y su hermana mantenían un encuentro privado con el Papa, Diego Santilli y llos ministros Pablo Quirno y Sandra Pettovello mantuvieron una reunión "formal" con representantes del Vaticano, como el canciller Pietro Parolini, que se interesó por la asistencia social oficial pero también por la política exterior del Gobierno.·

El pontífice se retiró dos minutos antes de las 18.30 y, a bordo de una camioneta blindada, realizó casi 100 metros hasta el monumento a Juan de Garay donde el alcalde porteño Jorge Macri le entregó las "llaves de la Ciudad". Luego se dirigió hacia el Palacio Libertad en medio de un sinfín de aplausos y gritos de la gente que se puso a correr desde Casa Rosada hacia el ex CCK para acercarse nuevamente al sumo pontífice.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín