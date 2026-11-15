Messi analiza despegarse de Chiqui Tapia y el AFAGATE

El vínculo personal y comercial entre Lionel Messi y las actuales autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) está roto . Y es muy posible que la situación se profundice con acciones concretas y consecuencias legales que podrían conocerse en las próximas semanas. Este escenario, impensado años atrás, ocurre solo porque la institución está bajo el mando de su actual presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, y los negocios multimillonarios en dólares son organizados y recaudados por el tesorero Pablo Toviggino .

Messi nunca abandonará a su querida AFA, pero su paciencia llegó a un límite y busca ahora resguardar su imagen pública ante demasiados escándalos judiciales en la Argentina y en los Estados Unidos.

Durante añares, Tapia y los Messi fueron aliados. Pero todo cambió tras el destape de los posibles delitos económicos que Tapia y Toviggino están sospechados de haber cometido para enriquecerse, gracias a la instrumentación de una red de sociedades creadas en el extranjero y fundadas para ocultar el verdadero destino final de montañas de millones de dólares que debían ser transferidos a quienes les correspondía: los clubes nacionales. Messi es tal vez la personalidad más popular del planeta, gracias a su talento, pero también a una actitud intachable que construyó fuera de las canchas. ¿Por qué su familia debería soportar siquiera las dudas de que el clan puede haber protegido las irregularidades que ni siquiera el propio Tapia defiende en conferencias de prensa abiertas para los periodistas argentinos y extranjeros?

Clarín consultó a fuentes que frecuentan a los Messi, y también a su entorno de consejeros, todos conocedores de la trastienda de esta trama, que incluye varios conflictos desconocidos que el jugador soportó en silencio para evitar polémicas y estrépitos mediáticos a nivel mundial...

Messi convocó a expertos para que r edactaran un texto que podría llegar a la AFA en formato de carta documento. El jugador estaría decidido a intimar a Tapia, y al resto de las autoridades de la institución, para que cesen de inmediato en el uso de su imagen, su nombre, fotografías y cualquier material audiovisual registrado en distintos formatos para generar dinero o negocios gracias a él.

Las fuentes consultadas difieren: esa carta documento pudo ya haber sido enviada a la AFA, aseguran algunos de los interrogados sobre esta cuestión; mientras que para otros conocedores de la intimidad de los Messi el texto con potencial judiciable está redactado, listo para ser remitido. Con todo, los Messi nunca dieron a conocer que, por desmanejos de la AFA de Tapia, debieron enfrentar varios reclamos de patrocinadores internacionales destacados.

El jugador nunca pudo entender por qué Tapia aceptó que una marca de cerveza producida en la Argentina y sponsor de la AFA utilizara su imagen para una gran campaña publicitaria en el último Mundial. Ocurre que Messi es la cara de la marca de cerveza de los Estados Unidos Michelob . Los Messi debieron dar explicaciones ellos mismos a sus sponsors por una acción increíble decidida de modo unilateral en Buenos Aires. Es solo un caso entre varios más de estilo similar y que nunca trascendieron a los medios.

Los Messi terminaron de romper su relación con Tapia cuando "Leo" anunció su retiro como jugador de la Selección Nacional. La AFA organizó su partido de despedida en el estadio de River, el Monumental, contra un equipo internacional ignoto y sin historia en la práctica del fútbol: Messi dejó el seleccionado en un amistoso contra la élite de jugadores del país africano Benín.

Al match, sin la categoría acorde al momento emotivo que significaba el adiós de Messi con la camiseta albiceleste, se le sumaron más situaciones erráticas o fallidas, una organización penosa, según admitió la propia AFA . Ocurre que fallaron desde el sonido en algunos shows de artistas que le cantarían al astro hasta la iluminación, también caótica, incluida una coreografía de drones que iluminaron el cielo dibujando la silueta de Messi a punto de patear un balón, pero con su pierna derecha. Messi es zurdo.

La propia AFA de Tapia admitió que fue incapaz de organizar una despedida profesional al mejor jugador de la historia de la Selección cuando en un comunicado responsabilizó por lo ocurrido al club anfitrión del estadio, es decir, River Plate. Sus autoridades negaron el dislate.

Algo estaba ocurriendo de modo subterráneo entre Tapia, Messi y el presidente de River, Stefano Di Carlo , uno de los pocos que se animan a rebelarse a las órdenes de Tapia en la AFA. Messi aceptó ese día reunirse con Di Carlo , quien hasta le entregó un carnet de socio honorario de su club. Messi le regaló a River la camiseta de su último partido con la Selección para que sea expuesta en el museo de la institución. Tapia entendió el mensaje.

En las últimas horas, a su estilo, pícaro, pero sin estridencias ni jactancias belicosas, Messi provocó o tra situación incómoda para el presidente de la AFA.

Uno de los mejores amigos de su carrera futbolística, que además tiene gran influencia en otros aspectos de su vida, es Rodrigo De Paul, compañero suyo en el Inter Miami, y quien fue, además, el que acercó al entorno comercial de Messi a un viejo compañero de aventuras en las calles del conurbano bonaerense -laberintos mágicos-, convertido hoy en uno de los asesores del capitán en los temas del mundo del poder, el dinero y hasta con llegada a los tribunales. Se trata del empresario Leonardo Scatturice , cercano al oficialismo de La Libertad Avanza, creador desde Miami de un holding de compañías dedicadas a sectores heterogéneos.

Scatturice, dueño no tan flamante del correo privado OCA, la empresa de transporte Grupo Flecha y la derrumbada Flybondi, entre otras firmas, es el titular del conglomerado llamado COC Global Enterprises . Scatturice es, además, un conocedor del submundo de la Seguridad e Inteligencia. Y del fútbol. Tapia no se encuentra entre sus elegidos como modelos de management exitoso.

¿Cómo se vinculan el enigmático Scatturice y la pelea de Messi con la AFA actual? El empresario está detrás de los últimos movimientos del astro del fútbol en lo relativo a sus relaciones de poder, pero también es el ideólogo de un gran acontecimiento deportivo que supone ser el hecho concreto que demuestra que el vínculo entre los Messi, Tapia y Toviggino se rompió.

El p residente de la AFA decidió desquitarse con River y Di Carlo, y anunció que la Selección Nacional ya no jugará en el Monumental, sino que disputará sus partidos en la cancha de Boca. El debut de la nueva era en ese estadio fue con un mal resultado: Argentina perdió contra Uruguay.

En medio de estas internas del fútbol local, pero que manejan millones en ganancias, se conoció que Messi volverá a jugar en la Argentina... Será en el Monumental.

No con la Selección, sino que se presentará en el país, una vez más tras el match contra Benín, para disputar con su Inter Miami un partido amistoso contra River Plate.

La empresa que organizará el evento, promocionado como un gran show del deporte y el espectáculo, es COC Global Enterprises, de Scatturice.

El empresario logró cerrar el trato con el presidente millonario, Di Carlo, gracias a las gestiones de uno de los vocales del club, Manuel Vidal. Si bien efectivamente es autoridad en River Plate, se destaca, sobre todo, por su afición a generar acuerdos entre sectores del poder político, el establishment y el deporte. Son categorías donde sus protagonistas se suelen repetir, aunque ocupando roles diferentes de acuerdo al caso.

Vidal es un operador "ecuménico". Fue él quien coordinó la reunión entre Di Carlo y Scatturice en la que se cerró la vuelta de Messi al país. Pero en River y sin la Selección.

" Un Encuentro Monumental", así se difunde en el flyer oficial el partido que traerá de nuevo al país a Messi como jugador, algo que muchos hinchas pensaron que ya no ocurriría. El encuentro se disputará el 19 de enero próximo, en pleno verano porteño.

Tapia ya conoce los detalles, pero nada generará un diálogo de él con Messi, y menos con Di Carlo.

River aceptó la propuesta de Scatturice, dicen fuentes de la entidad deportiva, debido a que llevará al club a una vidriera mundial gracias a la presencia del astro, y también por los números financieros. El Monumental será alquilado a la compañía de Scatturice, tal como ocurre cuando toca en el lugar un grupo musical o cantante de gran convocatoria nacional o internacional.

El Inter Miami reafirma en su web oficial que el equipo de Messi jugará contra River con sus principales figuras, como De Paul, Luis Suárez, además de Nicolás Otamendi y Thiago Almada, que juegan en el equipo de Nuñez.

El texto del Inter Miami parece escrito por una pluma conocedora de los conflictos latentes entre Messi y Tapia, y entre la AFA y River Plate.

Uno de sus párrafos remarca que "la presencia de Messi en el Monumental tendrá, además, un significado especial: el regreso de la Leyenda de la Selección Nacional a uno de los escenarios más emblemáticos de su historia con la camiseta albiceleste". Y agrega, por si hiciera falta: "Será una oportunidad para que miles de hinchas vuelvan a disfrutar de su fútbol en Buenos Aires...".

Messi, la Leyenda que se despidió del seleccionado en octubre de 2026 y retorna al mismo estadio con un mejor rival para un amistoso que aquel Benín convocado por Tapia y Toviggino. El club de Messi informa en su web que River se consolidó a nivel mundial debido a su expansión deportiva e institucional.

Tapia aún no hizo declaraciones al respecto. Messi tampoco. No hace falta. Ecuménicos todos. En realidad, no.

Periodista especializado en Política

Fuente: Clarín