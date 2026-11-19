La historia de Matilda Curcia llamó la atención en marzo de 2018, cuando celebró su cumpleaños número 100 en San Diego, Estados Unidos. En aquella oportunidad, la mujer sorprendió al contar que, a diferencia de lo que suelen recomendar los especialistas en alimentación, disfrutaba de tomar cerveza y comer papas fritas todas las noches . Según explicó, esos gustos formaban parte de su particular secreto para llegar al siglo de vida.

Matilda festejó su centenario junto a su amiga y vecina Mickey , quien también cumplió 100 años durante esa misma semana. Las dos compartieron una celebración con sus familiares y amigos, después de mantener una amistad de casi cinco décadas.

Durante una entrevista con NBC 7 San Diego, Matilda contó cuál era su fórmula para mantenerse saludable. “No tengo dolores y hago mis ejercicios todos los días. Y tomo mi cerveza. Como mis papas fritas. Eso es todo” , expresó al hablar sobre sus hábitos.

Matilda y Mickey eran amigas desde hacía casi 50 años . Se conocieron cuando se instalaron en el mismo barrio de San Diego y, desde entonces, mantuvieron una relación muy cercana. Sus casas estaban separadas por apenas cuatro viviendas.

La amistad también estaba marcada por las actividades que compartían. Las dos mujeres solían mantenerse activas y acompañarse en distintas actividades cotidianas. Entre sus hábitos se destacaban:

Las dos cumplieron un siglo de vida con apenas cuatro días de diferencia. Su historia llamó la atención no solo por la edad que habían alcanzado, sino también por la amistad que habían construido a lo largo de varias décadas.

Al hablar sobre sus hábitos, Matilda explicó que hacer ejercicio y darse algunos gustos formaban parte de su rutina . La mujer contó que todas las noches tomaba una cerveza y comía tres papas fritas de paquete. Incluso reconoció que, en algunas ocasiones, podía comer más de esa cantidad.

Además de esos pequeños placeres, la actividad física ocupaba un lugar importante en su día a día. Según contó, solía caminar con su amiga Mickey y, de vez en cuando, también salían a andar en bicicleta.

Entre las costumbres que mencionó al hablar de su longevidad se encontraban:

La historia de Matilda se difundió en distintos medios internacionales por lo particular de su respuesta. Sin embargo, su testimonio no demuestra que la cerveza o las papas fritas prolonguen la vida: la mujer simplemente compartió los hábitos que consideraba parte de su propia experiencia . No existe una fórmula alimentaria única que garantice llegar a los 100 años.

Fuente: TN