MADARIAGA: Se posterga el Rally Mar y Sierras por razones climáticas

MADARIAGA

La decisión fue tomada en conjunto con la organización ante el pronóstico de importantes precipitaciones para el sábado. Se evalúa reprogramar la competencia para el próximo fin de semana, del 20 al 22 de noviembre.





El Rally Mar y Sierras fue postergado debido a las condiciones meteorológicas previstas para la madrugada y la mañana del sábado. La medida fue acordada entre la Municipalidad y la organización, teniendo como prioridad garantizar la seguridad de todos los involucrados.





Según se informó, las lluvias pronosticadas podrían impedir el normal desarrollo de la competencia y generar riesgos para los pilotos, los equipos, el público que se traslada a los distintos tramos y el personal afectado al operativo de prevención y asistencia.





Otro de los factores considerados fue el posible deterioro de los caminos rurales como consecuencia de las precipitaciones, además de los inconvenientes que podrían producirse en el parque de asistencia, ubicado en el Parque Anchorena.





Mientras tanto, se analiza la posibilidad de reprogramar la competencia para los días 20, 21 y 22 de noviembre. Sin embargo, la alternativa dependerá de cómo evolucionen los pronósticos meteorológicos durante los próximos días.





Desde la Municipalidad y la organización agradecieron la comprensión de pilotos, equipos, colaboradores y público en general, y remarcaron que la prioridad es contar con las condiciones necesarias para desarrollar un evento seguro.