MADARIAGA: El Municipio endurecerá los controles sobre nuevas construcciones y preocupa el avance de nuevas estructuras en zonas sin subdivisión aprobada

MADARIAGA





La secretaria de Obras y Servicios Públicos, Diana Markovic, explicó en una entrevista con CNM Radio, durante el programa Informe Central, las dificultades para regularizar los terrenos y las viviendas construidas en ese sector. Advirtió sobre la venta de lotes que todavía no existen legalmente y anticipó procedimientos más estrictos, que podrían incluir la demolición de obras en construcción.





La situación de un sector del barrio Belgrano de General Madariaga volvió a quedar bajo la atención del Municipio. Allí, distintas familias construyeron sus viviendas dentro de un macizo que todavía no cuenta con subdivisión aprobada, apertura formal de calles ni las obras de infraestructura necesarias para avanzar con la regularización de los terrenos.





El tema fue abordado por la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Diana Markovic, durante una entrevista con CNM Radio, en el programa Informe Central. La funcionaria explicó que el problema no es reciente, que el Municipio viene realizando inspecciones desde hace tiempo y que ahora busca profundizar las medidas de control a partir de una nueva ordenanza.





Para comprender el conflicto, Markovic comenzó por explicar qué significa que un terreno forme parte de un macizo. “Macizo es una manzana completa que está sin subdivisión”, señaló. Es decir, se trata de una superficie que todavía no fue dividida formalmente en lotes individuales, con sus respectivas medidas, límites y documentación.





En el barrio Belgrano existen varios macizos que permanecieron durante años sin subdividir. Cuando se pretende avanzar con ese procedimiento, explicó, es necesario presentar un proyecto de mensura elaborado por un agrimensor, que debe respetar las condiciones establecidas por la ordenanza municipal para esa zona.





“Buscamos esa manzana en la ordenanza municipal, en la zona específica, y te decimos: mirá, ese macizo tiene que tener lotes de tantos metros de frente y tanta superficie. Eso es lo que dice la ordenanza”, detalló.





El proyecto debe contemplar, además, las cesiones de calles, medias calles o ensanches de veredas que correspondan. Una vez realizado el visado municipal, el agrimensor debe presentar la documentación ante la Provincia, donde se verifica que la subdivisión se ajuste a la normativa. Recién después de su aprobación se registran las parcelas y se generan las partidas individuales.





Lotes ofrecidos y vendidos sin reconocimiento legal





Uno de los aspectos que más preocupa al Municipio es la comercialización de espacios dentro de esos macizos como si ya fueran terrenos independientes. Según explicó Markovic, algunas personas asignan medidas de manera informal y ofrecen esos espacios a compradores, aunque todavía no existe un plano aprobado que determine cómo quedará dividida legalmente la manzana.





“Lo que estamos buscando es frenar que se sigan vendiendo lotes que además son lotes ficticios”, afirmó la funcionaria.





Y profundizó sobre el riesgo que representa esa modalidad para quienes compran: “Alguien dijo: este va a ser de tanto por tanto y lo venden escrupulosamente, porque en realidad lo que hay que hacer es que el agrimensor va a determinar un proyecto de mensura y ese proyecto tiene que estar acorde a la ordenanza”.





Markovic advirtió que las medidas que se ofrecen informalmente pueden no coincidir con las dimensiones que exige la normativa. Por eso, aunque posteriormente los vecinos contraten a un profesional para intentar regularizar la situación, no existe garantía de que el proyecto sea aprobado.





“Estos, por más que presente un agrimensor, ese proyecto de mensura si no se ajusta la Provincia no lo va a aprobar al plano, por lo tanto no van a poder escriturar”, explicó.





La funcionaria también se refirió a la documentación que poseen algunos compradores. Según indicó, en varios casos no existen boletos de compraventa, sino cesiones de derechos. Sobre este punto, fue precisa: “Lo que tienen son derechos, cesiones de derecho, que eso no tiene validez jurídica”.





Además, explicó que la intervención de una escribanía no significa necesariamente que se esté certificando la propiedad del terreno. “Lo que el escribano les certifica es la firma de la persona que está firmando esa cesión, no está certificando concretamente ese boleto o esa cesión”, aclaró.





Por eso, insistió en que es fundamental consultar la situación legal y urbanística de un terreno antes de concretar una operación. La compra de un espacio que no tiene subdivisión aprobada puede terminar en dificultades para obtener una escritura y también para acceder a los servicios básicos.





Doce familias y dificultades para acceder a los servicios





Durante la entrevista, Markovic precisó que en una de las reuniones recientes con vecinos se identificaron 12 familias instaladas en ese sector. También explicó que algunas de ellas no cuentan con suministro eléctrico propio y que la llegada de los servicios está condicionada por la falta de regularización de los terrenos.





“Hay gente que está sin luz, hay gente que tiene luz prestada del vecino”, señaló.





En ese sentido, explicó que la cooperativa eléctrica no puede avanzar normalmente con las conexiones si no están resueltas cuestiones fundamentales, como la cesión y apertura de calles y la aprobación de la subdivisión.





La situación se complica, además, por la disposición de las calles abiertas informalmente dentro del macizo. Markovic indicó que los vecinos realizaron una traza que no coincide con la continuidad de la trama urbana, un requisito que debe contemplarse al momento de presentar el proyecto de mensura.





“Cuando vienen acá a pedir una subdivisión, nosotros lo que hacemos es la continuación de la traza urbana, con lo cual continúan las calles. Entonces, es lo que le exigimos al agrimensor”, explicó.





Y agregó: “Ellos han hecho calles en donde no tienen continuidad con la traza urbana, con lo cual esa calle tampoco va a ser aprobada”.





La funcionaria reconoció que resolver ahora la situación de las familias que ya construyeron sus viviendas es complejo. Incluso mencionó que podría ser necesario estudiar otras herramientas para encontrar una alternativa que permita avanzar hacia la regularización y, finalmente, obtener las escrituras.





“Probablemente se podrá gestionar en la Provincia a través de una ordenanza municipal, que después se eleve”, indicó. También mencionó la posibilidad de analizar alguna figura alternativa, como un régimen de propiedad horizontal, aunque no presentó esa opción como una solución ya definida.





Construcciones en terrenos por debajo del nivel de la calle





Otro de los problemas señalados por Markovic tiene que ver con las condiciones del suelo y la altura a la que fueron levantadas algunas viviendas. Según relató, hay construcciones ubicadas en sectores bajos, incluso entre 30 y 50 centímetros por debajo del nivel de la calle.





“Ni hablar de los que construyeron bajo el agua, en zonas, sectores bajos y que hoy vienen al Municipio a solicitar que les demos una solución a esas casas que están bajo el agua”, expresó.





La funcionaria sostuvo que se trata de situaciones difíciles de resolver una vez que las viviendas ya están construidas. “Es imposible cuando vos construís por debajo 30, 40, 50 centímetros por debajo del nivel de calle”, afirmó.





También contó que durante las reuniones con los vecinos se plantearon estas cuestiones, junto con la falta de servicios y las dificultades de acceso. Según relató, algunas de las personas que viven en el lugar trabajan en la construcción en localidades de la costa y conocen las condiciones técnicas que deben respetarse al levantar una vivienda.





Markovic señaló que el Municipio no pretende juzgar las intenciones de quienes compraron, pero consideró llamativo que se hayan iniciado construcciones sin contar con documentación regular, servicios garantizados o certezas sobre la posibilidad de escriturar.





Una nueva ordenanza para avanzar con controles más estrictos





La secretaria explicó que el Municipio ya realizaba inspecciones sobre las construcciones que se ejecutaban sin autorización. Hasta ahora, el procedimiento contemplaba el labrado de actas de infracción y la intervención del Juzgado de Faltas, pero, según indicó, no siempre se conseguía detener el avance de las obras.





“Nosotros venimos haciendo controles desde siempre”, aclaró al comienzo de la entrevista. Sin embargo, explicó que una nueva ordenanza permitirá actuar con herramientas más estrictas frente a construcciones que se desarrollan en macizos sin subdivisión, sin cesión de calles y sin obras de infraestructura.





“Si bien nosotros lo veníamos haciendo a través de un procedimiento que nos lo permite la ordenanza, el código de construcción, en donde por construcciones sin permiso se labraba un acta de infracción y eso pasaba al juez de faltas, bueno, no tenía la herramienta siguiente que te permite, en algunos casos, llegar a la demolición de esa obra en construcción”, explicó.





En ese marco, sostuvo que el Municipio decidió agudizar los controles para evitar que sigan creciendo las construcciones en condiciones irregulares y que continúe la comercialización de espacios que todavía no cuentan con reconocimiento como lotes individuales.





Markovic también remarcó que existen expedientes con infracciones anteriores. “Tengo expedientes llenos de infracciones a la gente que se iba instalando”, afirmó. Y agregó que, en algunos casos, las multas ni siquiera eran abonadas y el procedimiento no avanzaba hacia medidas más contundentes.





La funcionaria insistió en que la situación no significa que el Municipio no haya intervenido anteriormente, sino que ahora contará con nuevas herramientas para actuar.





Inspecciones durante los fines de semana y construcciones nocturnas





Otro de los puntos que surgió durante la entrevista fue la modalidad en que se realizan algunas construcciones. Markovic explicó que los inspectores suelen recorrer durante la mañana y la tarde, pero que hay obras que comienzan cuando termina la jornada habitual de trabajo municipal.





“Es porque no vienen a consultar y porque te levantaron una casa en sábado y domingo”, señaló.





Por ese motivo, indicó que el intendente solicitó reforzar los controles durante los fines de semana y que el Municipio se encuentra incorporando más inspectores para ampliar la capacidad de fiscalización.





“Muchas veces el inspector anda durante la mañana, durante la tarde, y la gente te empieza a construir a partir de las 7 de la tarde”, explicó.





También describió las dificultades que encuentran los agentes cuando intentan controlar esas obras: “El inspector por ahí pasa, no hay nadie, pasa dos días, pasa tres días, dejamos las infracciones pegadas en la pared, nos la sacan, ponemos la faja de clausura y la sacan”.





Para Markovic, el escenario exige una intervención más firme porque, mientras no se resuelva la situación de fondo, siguen apareciendo nuevas construcciones y operaciones de venta sobre terrenos que no tienen una subdivisión aprobada.





La secretaria concluyó que el Municipio continuará reuniéndose con los vecinos para explicarles los pasos necesarios para intentar regularizar sus situaciones, pero al mismo tiempo buscará frenar nuevas construcciones y ventas informales. El objetivo, según lo expuesto en la entrevista, es evitar que más familias queden comprometidas en operaciones sobre terrenos sin reconocimiento legal y que se sigan levantando viviendas en sectores donde todavía no están garantizadas las condiciones urbanísticas y de infraestructura.