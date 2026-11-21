Romina González , de 35 años, fue asesinada a puñaladas por su pareja , Nicolás Pedraza , de 38, en el bar donde trabajaban en la Cañada, una zona muy transitada del centro de la ciudad de Córdoba . Desde ese momento, las autoridades trabajan en la reconstrucción de los hechos que desencadenaron en el asesinato. Tiziana, amiga de Romina y empleada del bar, habló sobre las interacciones que tuvo con la víctima antes de su muerte.

Según relató, la pareja había sido protagonista de un conflicto durante la mañana del día del asesinato. González le escribió cerca de las 12.30 y le pidió que llamara a la Policía. “Me dijo: ‘ Vino drogado, chupado , se ve que del bar salió a las 10 de la mañana y vino directo a mi casa con la cabeza lavada. Mi mamá le abrió la puerta y lo primero que le dijo es con quién mierda estaba hablando ’”, detalló en diálogo con ElDoceTv .

Tiziana sostuvo que el hombre le arrebató el celular a Romina y, en consecuencia, la madre de la víctima se lo sacó al hombre y ambas también llamaron a la policía . Luego, durante la tarde, Tiziana le escribió a González para avisarle que se dirigía al bar Morrison, donde Romina era encargada y Tiziana empleada.

Ambas habían acordado ingresar a trabajar a las 18, más temprano del horario usual, para evitar cruzarse con Pedraza en la jornada de trabajo: “No quería trabajar con Nicolás por lo que había pasado a la mañana” .

“Yo le pongo: ‘¿Llegó Nicolás?’. Y me pone: ‘Sí, igual ya se está yendo’. Y ahí me di cuenta de que no era ella la que me estaba escribiendo”, relató. Poco después, llegó al bar.

“Cuando estoy por pasar por el baño, vi que el piso estaba todo negro. Agarro la linterna y cuando la prendo era toda sangre que salía del baño ”, relató conmovida. Segundos después encontró el cuerpo de González.

“Cuando la vi empecé a gritar. Pasé al kiosco y digo ‘ayúdenme, está muerta la Romina, la mató, la mató’ . No sabía qué hacer”, lamentó. En tanto Pedraza fue encontrado con heridas graves y las autoridades consideraron que intentó quitarse la vida tras el asesinato. Fue trasladado al Hospital de Urgencias, donde permanece internado en grave estado por heridas de arma blanca.

Tiziana comentó que no era la primera vez que Pedraza sometía a González a situaciones de violencia: “ Era muy celoso él . No importaba qué gente había, él reaccionaba mal. Adelante mío lo hizo varias veces. Ella era una mina maravillosa. Defendía a sus empleados, daba la cara por todos, lo defendía al dueño, daba todo por su hijo, por la gente que trabajaba alrededor de ella. Era una excelente persona. Todos se lo dijimos: ‘No te puede tratar así adelante de los demás, te estás equivocando’ ”.

Fuente: La Nación