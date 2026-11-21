Las ATP Finals tienen a su primer finalista: Carlos Alcaraz . El español se impuso este sábado por 3-6, 6-3 y 7-6 (7-1) al estadounidense Ben Shelton en una hora y 59 minutos y avanzó a la definición del certamen entre los ocho mejores tenistas de la temporada que se disputa en Turín. Este domingo, se medirá con el ganador del juego entre Alexander Zverev y Daniil Medvedev.

En cemento y bajo techo, se vivió un duelo cargado de emociones, saques furiosos y golpes para las ovaciones que recibieron de pie cuando los ejecutaron. Ben quebró en el primer parcial para hacer la diferencia y Carlitos hizo lo propio en el segundo para llevar poco después el duelo al tercer set. Con suspenso, sin quiebres y un muy buen tenis sería la definición, en un desempate en el tie-break en el que Alcaraz se mostró abrumador , con una diferencia entre ellos que no se había visto en la tarde italiana.

Shelton logró ser el primer jugador en arrebatarle un set al murciano en este torneo , ya que el ex número 1 del mundo había conseguido la victoria por la vía rápida en los tres partidos del grupo Lendl. Sin embargo, no alcanzó para desmoronarlo al europeo, quien logró reaccionar y llevarse los dos sets restantes y el partido.

Ben fue su verdugo en los cuartos de final del último US Open y a quien derrotó el murciano en la final del Masters 1000 de París. Los partidos entre ellos en instancias decisivas comienzan a ser uno de los clásicos del circuito. Y aquí, donde arrastra algunas dudas por molestias físicas en el final de una temporada en la que estuvo cuatro meses y medio inactivo por una lesión, Alcaraz resurgió con los golpes indicados en los momentos justos.

De hecho, Carlos encadenó su decimotercera victoria consecutiva a pesar de sufrir problemas musculares en uno de los muslos, el izquierdo, donde lleva una protección. Ante la presión, no hubo rastros de ello y sacó a relucir sus dotes de crack, en el año en el que cedió el liderazgo del ranking y bajó al tercer lugar.

El campeón de 29 títulos de ATP se fue sintiendo cada vez mejor cuando necesitó revertir la historia y en el tie-break no le perdonó nada a Shelton. Impiadoso, rápido llegó a tener cinco oportunidades de match point y en la primera ellas lo definió. Así, se aseguró su pasaje para su segunda final consecutiva del torneo de Maestros, después de la que perdió el año pasado ante el italiano Jannik Sinner, ausente esta vez por lesión.

“ Ha sido un partido complicado. He empezado un poquito nervioso, más de la cuenta , con algunos errores que me han impedido tomar una buena dinámica, agarrar más confianza. Ben ha empezado muy agresivo, muy concentrado el partido. Pero he estado fuerte mentalmente para aguantar lo que me estaba viniendo , para aguantar las malas sensaciones. Poco a poco he dado pasos hacia adelante y terminé jugando un grandísimo tenis”, describió el ganador, antes de retirarse ovacionado de la cancha a la que volverá el domingo para el partido por el título.

Más tarde, en la otra semifinal, desde las 16.30 (hora argentina) se medirán en la misma cancha el alemán Alexander Zverev , número 1 del mundo, y el ruso Daniil Medvedev , 5° del ranking y cuarto favorito de un torneo en el que los cuatro principales candidatos superaron la etapa de grupos.

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Fuente: La Nación