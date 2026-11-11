Los informantes del Papa: quiénes ayudaron a León XIV a conocer en detalle la situación social y política de la Argentina

Cuando el papa Francisco lo convocó en enero de 2023 para hacerse cargo del influyente organismo que designa a los obispos de todo el mundo, Robert Prevost abandonó su rol en la Conferencia Episcopal de Perú y se instaló en el Vaticano. Cuentan fuentes confiables de la Iglesia local que desde ese momento ambos forjaron un espacio exclusivo de intercambio, que solía ser todos los sábados entre dos y tres horas en Santa Marta. En esos encuentros, Francisco y Prevost, hoy León XIV, hablaban de América Latina, pero sobre todo de la Argentina .

Fuente: La Nación