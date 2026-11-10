Los expertos en psicología coinciden: quienes se sienten muy afectados por el desorden visual sufren fatiga mental

Muchas personas valoran el tener una casa limpia , con cada cosa en su lugar, con la cocina sin platos sucios y con espacios que inviten al descanso y la desconexión ; sin embargo, no todos tienen esta realidad y el estrés diario, los horarios de trabajo o el cuidado de los niños hacen que el hogar no siempre luzca impecable . Si bien para muchos no es un problema y se acostumbraron a los entornos desorganizados, hay quienes no la pasan bien .

La psicología analizó qué hay detrás de las personas que se sienten muy afectadas por el desorden visual de su vivienda . Los expertos coinciden en que afrontan una sobrecarga de estímulos y fatiga mental.

El cerebro procesa de forma constante todo lo que ve; entonces, los entornos saturados de objetos requieren un esfuerzo mayor para enfocar la atención , lo que eleva la fatiga mental.

“Algunas personas tienen especial sensibilidad para el desorden y efectivamente se ven muy afectadas por el ruido o desorden visual. Mantener la casa ordenada, el lugar donde es bueno sentirse a gusto, ayuda a mantener el orden interior . Y practicar hábitos y rutinas de higiene es positivo para un buen estado de ánimo. Al igual que rutinas de higiene personal”, explicó la psicóloga Noelia Sancho a El Mueble.

A esto se le suma un aumento del cortisol (la hormona del estrés), lo que genera irritación, ansiedad o dificultad para descansar .

Y es justamente en estos momentos de estrés extremo o tensión emocional que muchas personas optan por empezar a ordenar en una búsqueda de control del espacio o para recuperar una sensación de orden sobre su propia vida.

Que todo esté en su lugar, los espacios limpios y hasta con un delicioso aroma proporciona una sensación de plenitud mental y emocional : “Al llegar después de un día fuera del hogar, encontrar una casa desordenada tiende a ser un estímulo negativo . Mientras que si recordamos la casa y la habitación ordenadas volvemos más a gusto, con más sensación de hogar. Proporciona un punto más de bienestar”, agregó la experta.

Incluso, realizar las labores del hogar también tiene su lado positivo : “Hacer tareas de la casa en sí no tiene ningún beneficio diferente de otras tareas como hacer la compra o recoger la correspondencia. Pero lo cierto es que, a algunas personas, la concentración y la atención focalizadas que podemos activar en algunas tareas caseras pueden ayudar a obtener momentos tranquilos. Organizar unos cajones, doblar ropa metódicamente o limpiar a fondo algo puede reportar al cerebro unos momentos de ‘ahorro de energía’ positivos, como por ejemplo, hacer un rompecabezas ”.

Fuente: La Nación