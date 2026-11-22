Agustín Baccega y Gustavo Romanello llevan casi dos semanas detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Los dos acróbatas cordobeses permanecen alojados en distintos centros migratorios de Arizona, mientras sus familiares y abogados buscan conseguir su liberación. Esta semana será clave: ambos tienen previstas audiencias para solicitar la libertad bajo fianza.

La situación generó una fuerte movilización de familiares, amigos y personas que se sumaron a una campaña solidaria para ayudarlos. La recaudación comenzó en EE.UU . y ahora también se impulsa en la Argentina, con el objetivo de reunir dinero para pagar los honorarios de los abogados, afrontar los gastos judiciales y cubrir las posibles fianzas.

Lucía, hermana de Agustín, contó que los abogados ya tienen preparados los escritos que presentarán ante los jueces. “Rogamos que salga todo bien y que pronto los chicos estén en libertad” , expresó a TN .

De acuerdo con la última actualización de la familia, las audiencias quedaron programadas para el lunes 23 de noviembre, en el caso de Agustín, y el martes 24, para Gustavo.

La audiencia de Gustavo había sido prevista inicialmente para el miércoles 18, pero fue cancelada. Según el relato publicado en la campaña de recaudación, el personal del centro de detención informó que el sector donde estaba alojado había sido puesto en aislamiento durante 14 días por una cuestión sanitaria.

La familia cuestionó la suspensión porque el abogado ya se encontraba en el lugar y estaba dispuesto a avanzar con la audiencia sin la presencia de su defendido.

Después de esa cancelación, el argentino fue trasladado a un sector de aislamiento médico , de acuerdo a lo que informó su familia. Desde el centro les comunicaron que había dado positivo de gripe, aunque, según contaron, él aseguró que no tenía síntomas y que se sentía bien.

En ese nuevo espacio consiguió una habitación individual, teléfono, ducha y ropa limpia. Sin embargo, permaneció aislado y tuvo dificultades para utilizar el sistema de mensajes del establecimiento.

Los familiares también describieron las condiciones en las que Gustavo permaneció alojado en el centro de Florence. Según ellos, estuvo casi dos semanas con la misma ropa, sin posibilidad de cambiarse ni de lavarla. Tenía un solo par de medias, que debía limpiar en la pileta, y apenas lo habían dejado salir al aire libre en tres oportunidades. También cuestionaron el estado de las frazadas que les entregaron.

La comunicación con ambos detenidos fue otro de los problemas que enfrentaron. Durante varios días no pudieron hablar con Gustavo debido a fallas en el sistema del centro. Los mensajes de texto cuestan 35 centavos de dólar y algunas llamadas llegaron a costar 55 dólares por menos de 20 minutos.

La familia también contó que las visitas tienen restricciones y dependen de autorizaciones administrativas. En una de las primeras oportunidades en que pudieron visitar a Gustavo, encontraron vacía la sala de visitas, pese a que el establecimiento alberga a cientos de detenidos.

En el caso de Agustín, sus familiares también denunciaron dificultades para conseguir información sobre sus traslados y para coordinar encuentros.

La colecta organizada en EE.UU tuvo una respuesta importante: en los primeros días, casi 500 personas aportaron más de 28.000 dólares. Con ese dinero, la familia pudo poner en marcha el trabajo del equipo legal y avanzar con los pedidos de audiencia de fianza.

En una de las últimas actualizaciones, informaron que habían podido pagar otros 10.000 dólares en honorarios de abogados. También explicaron que la meta de recaudación fue ampliada porque esperan que el proceso pueda requerir nuevas presentaciones judiciales y otros gastos que todavía no pueden calcular.

Además, consiguieron reunir más de 100 cartas de apoyo para cada uno de los detenidos, firmadas por personas que los conocen y respaldan su pedido de libertad.

Mientras esperan las audiencias de esta semana, sus familiares siguen reuniendo fondos y buscando acompañamiento para afrontar el proceso. La expectativa es que los jueces evalúen los pedidos de fianza y que Agustín y Gustavo puedan recuperar la libertad.

Fuente: TN