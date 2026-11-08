Longobardi reveló que sufrió “aprietes” de Sergio Berni en el Gobierno de Cristina: “Me citó a su oficina y me esperó con un gran perro para intimidarme”

El periodista Marcelo Longobardi reveló en el programa de Mirtha Legrand, (El Trece), que sufrió "aprietes" de Sergio Berni, cuando era ministro de Seguridad durante el Gobierno de Cristina Kirchner y señaló a César Milani , quien estaba al frente del área de inteligencia militar por entonces, de comandar una operación en su contra.

"Voy a contar una intimidad - comenzó Longobardi en el programa conducido por Juana Viale -. Un día me llama Sergio Berni y me cita en su oficina de Paseo Colón. Era un despacho gigantesco y me sienta en un sillón. Estaba Berni, yo y en el medio un perro amenazante. Yo estaba inmóvil. Pensaba que en cualquier momento iba a dar la orden de 'ataque'", bromeó el periodista.

Y siguió: " Me pone enfrente en una pantalla gigante toda una filmación de lo que yo había hecho durante todo el día . Realmente es algo que te da mucha impresión, verte filmado por el Poder o por alguien.¿no?", se preguntó Longobardi ante una mesa muda y expectante.

Allí, el periodista continuó con su relato: "Él (por Berni) me señala mostrándome en la pantalla: 'ahí saliste de Radio Mitre, y había en la puerta una camioneta roja ', me dijo. Marcándome desde donde me filmaban. Yo, por supuesto que no la vi", siguió Longobardi. "De ahí, me tenía filmado que fui a tomar un café con una persona en el Hotel Hyatt - continuó el periodista- Y la camioneta me siguió por Avenida Alvear".

Luego, Longobardi contó que la filmación lo seguía con actividades que hizo durante el día. "Me veo que fui a comprar café sobre la calle Quintana. Y luego esa camioneta me siguió por Figueroa Alcorta hasta las oficinas de Fontevecchia (el periodista). Y en un momento me veo dejando mi auto a la vuelta de lo de Jorge (Fontevecchia) y luego la historia conocida. Un par de tipos que me terminaron atacando con fierros , que venían rodeando esa calle", denunció Longobardi.

Allí, Longobardi cuenta que Berni, con el perro grande a su lado le muestra el video y que al finalizar la secuencia fílmica, lo saluda amablemente y lo despide; dando a entender que le había avisado que lo estaban siguiendo durante todo el día y que encima estaba registrado en video todos sus movimientos.

En la mesa se hizo un silencio sepulcral. Ni la conductora Juana Viale , ni el resto de los invitados, el escritor Jorge Fernández Díaz; ni el empresario y expresidente de River, Jorge Brito ; ni tampoco el médico Daniel López Rosetti , buscaron interrumpir la denuncia pública que estaba haciendo Longobardi.

El periodista cerró su relato contando que 48 horas después de esa "invitación", un ministro muy cercano a la presidenta Cristina Kirchner lo llamó para juntarse en el lobby de un hotel.

"A los dos días de lo ocurrido, me llama un ministro de Cristina - siguió Longobardi -. Un tipo muy razonable, y me cita en un lobby de un hotel; llega me dice dos palabras y se va: fue Milani ", haciendo referencia al exmilitar César Milani, quien estaba a cargo por entonces del área de inteligencia militar dependiente del Gobierno.

"Una guerra del servicio de inteligencia que estaba en pleno gobierno de Cristina", cerró el escritor Jorge Fernández Díaz.

Marcelo Longobardi fue atacado a golpes en octubre de 2014 sobre la calle Ombú, en barrio Parque, mientras caminaba hacia las oficinas de Jorge Fontevecchia. Dos delincuentes en moto lo tiraron al suelo, lo golpearon y le robaron su reloj.

Por entonces, Cristina Kirchner era presidenta, Sergio Berni, ministro de Seguridad de la Nación, y el exmilitar César Milani ocupaba el cargo de Jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino y estaba al frente del área de inteligencia militar.

Fuente: Clarín