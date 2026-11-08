VIDEO: el papa León XIV llegó a la Argentina y fue recibido por Javier Milei en Aeroparque

El papa León XIV llegó este domingo a la Argentina en el marco de su gira apostólica por Sudamérica. El avión que trasladó al Sumo Pontífice desde Uruguay aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery, donde lo recibió el presidente Javier Milei.

En Aeroparque se realizó una ceremonia de bienvenida para recibir al líder de la Iglesia católica en su primera visita al país desde el comienzo de su pontificado.

Luego de su arribo, León XIV tiene previsto trasladarse al monumento al general José de San Martín de la Ciudad de Buenos Aires , ubicado en Retiro, donde se le realizará un homenaje.

Más tarde, el Papa mantendrá una reunión con Javier Milei en la Casa Rosada . La agenda continuará con un encuentro con autoridades, representantes de distintos sectores de la sociedad y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

La visita del Sumo Pontífice se extenderá hasta el miércoles e incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Durante su estadía, también recibirá la llave de la Ciudad de manos del jefe de Gobierno porteño.

Después de cumplir con sus actividades en Uruguay, León XIV viajará a la Argentina. Su llegada está previsto para las 16.30 al Aeroparque Jorge Newbery, donde tendrá lugar la ceremonia oficial de bienvenida.

Durante la tarde, el Papa participará de distintas actividades institucionales en la Ciudad de Buenos Aires:

Será la primera jornada de una agenda que combinará encuentros políticos, actividades religiosas y celebraciones multitudinarias.

El lunes será uno de los días más importantes de la visita. León XIV comenzará la jornada en el Pequeño Cottolengo Don Orione , en Claypole, y luego regresará a la Ciudad de Buenos Aires para encabezar una misa multitudinaria en Palermo.

La celebración religiosa tendrá lugar en el Monumento de los Españoles, uno de los puntos centrales del recorrido papal.

El cronograma previsto es el siguiente:

La misa de las 11.30 será uno de los acontecimientos centrales de la visita y se espera una importante convocatoria de fieles en los alrededores del Monumento de los Españoles.

La segunda jornada de actividades en la Argentina comenzará temprano con un vuelo hacia Córdoba. Allí, León XIV encabezará una misa en los terrenos de la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con representantes de la Iglesia.

Por la tarde regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes en Palermo.

Estos son los horarios de la agenda:

La vigilia será otro de los momentos de mayor convocatoria popular. El encuentro reunirá a jóvenes de distintas diócesis y comunidades religiosas.

El último día de la visita comenzará con una actividad en el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Luego, León XIV viajará a Luján para celebrar una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales santuarios religiosos del país.

Después de la celebración, se realizará la ceremonia de despedida en el aeropuerto de Ezeiza. Desde allí, el Papa partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar su gira apostólica por Sudamérica.

La misa frente a la Basílica será el último gran encuentro religioso de León XIV en la Argentina antes de continuar su viaje por la región.

Fuente: TN