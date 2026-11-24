Un abogado que representaba a una empresa en un juicio por derechos del consumidor terminó condenado a pagar $5 millones por haber llamado “carancho” a un colega en un escrito judicial . El conflicto comenzó durante una disputa legal y se extendió durante varios años, con intervenciones del Colegio Público de la Abogacía y distintos tribunales.

El caso llegó al Juzgado Nacional en lo Civil N.º 15 , donde el juez Javier Santamaría consideró que la expresión constituía una ofensa contra el honor y la reputación profesional del abogado afectado .

El magistrado sostuvo que las diferencias entre letrados no justificaban utilizar términos descalificadores dentro de una presentación judicial.

El conflicto comenzó el 24 de agosto de 2022, cuando el abogado José Rodolfo Eleazar González presentó un escrito en representación de Cencosud S.A. , en el marco de una demanda vinculada con derechos del consumidor.

Al responder el reclamo, González se refirió al abogado de la parte contraria, Marcelo Nicolás Piccardi , como integrante de un grupo de profesionales a los que calificó de “caranchos” .

Además, sostuvo que se trataba de abogados que promovían demandas de manera reiterada con el objetivo de obtener beneficios económicos.

Piccardi, quien llevaba más de diez años trabajando en defensa del consumidor, consideró que esas afirmaciones perjudicaban su imagen profesional y decidió presentar una denuncia.

Por su parte, González reconoció haber utilizado la expresión , pero explicó que había recibido instrucciones de su cliente y que contaba con poco tiempo para preparar la contestación de la demanda.

También aseguró que se había retractado y ofrecido disculpas, aunque estas no fueron aceptadas por el abogado afectado.

El conflicto llegó inicialmente al Tribunal de Disciplina del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal .

En diciembre de 2023, el organismo resolvió sancionar a González con una multa de $400.000 , al considerar que había utilizado expresiones inapropiadas contra otro profesional.

El tribunal sostuvo que los abogados deben mantener el respeto hacia sus colegas, incluso cuando defienden intereses contrapuestos.

González apeló la sanción, pero en junio de 2025 la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la decisión .

Después de esa resolución, Piccardi inició una demanda civil y reclamó $5 millones como reparación por el daño moral que, según sostuvo, le habían provocado las acusaciones.

El abogado demandado argumentó que ya había recibido una sanción disciplinaria y que condenarlo nuevamente significaría castigarlo dos veces por el mismo episodio.

Sin embargo, la Justicia rechazó ese planteo porque la multa del Colegio de Abogados era una sanción profesional y no una indemnización destinada a reparar el perjuicio sufrido por Piccardi .

El juez Javier Santamaría consideró que la palabra “carancho” tiene un significado despectivo cuando se utiliza para referirse a un abogado.

Según explicó, la expresión se asocia con profesionales que intentan obtener beneficios económicos aprovechándose de personas involucradas en accidentes o reclamos judiciales , incluso mediante prácticas irregulares.

El magistrado también destacó que González, por su condición de abogado, debía conocer el alcance de las palabras utilizadas dentro de una presentación judicial.

Además, consideró que una expresión ofensiva puede provocar daño moral aunque no se demuestre una pérdida económica concreta , debido a la afectación de la dignidad y la reputación de la persona.

Por esos motivos, el Juzgado Nacional en lo Civil N.º 15 condenó a González a pagar $5.000.000 por daño moral, más intereses y costas judiciales . De todas formas, la resolución es de primera instancia.

Fuente: TN