Un hombre sufrió el robo de su Toyota Hilux 4x2 en una ruta de Tucumán , reclamó la cobertura de su seguro y recibió una respuesta negativa: la compañía argumentó que no había cumplido con la instalación de un dispositivo de rastreo obligatorio . El cliente decidió llevar el caso a la Justicia y obtuvo un fallo favorable.

La sentencia fue dictada en septiembre de 2025 por el Juzgado en lo Civil y Comercial Común de la 15.ª Nominación de Tucumán. La magistrada consideró que la aseguradora no había demostrado que el asegurado hubiera sido informado de manera clara sobre la obligación de instalar el dispositivo , ni que hubiera incumplido debidamente una condición contractual.

El fallo ordenó indemnizar al propietario por el valor de la camioneta, reconocerle $4.600.000 por privación de uso y pagarle una multa por daño punitivo equivalente a una Canasta Básica Total para un Hogar 3 del INDEC, calculada al momento del efectivo pago.

El hecho ocurrió el 9 de julio de 2022, alrededor de las 9, cuando el denuciado circulaba por la Ruta Provincial 317, en la localidad de La Virginia, departamento de Burruyacu, Tucumán.

Según relató en la denuncia policial, se dirigía hacia una finca que alquilaba cuando su Toyota Hilux 4x2, cabina doble, modelo 2011, sufrió desperfectos mecánicos. El hombre detuvo la marcha sobre la banquina y trató de comunicarse con algunos conocidos para pedir ayuda.

Como no consiguió contactarlos, cerró las ventanillas del vehículo y se retiró hasta su domicilio para buscar asistencia. Cuando regresó, cerca de las 13.15, la camioneta ya no estaba en el lugar .

Después de buscarla por la zona sin resultados, realizó la denuncia policial y notificó el robo a la compañía, con la que tenía contratada una póliza vigente desde el 20 de octubre de 2021 hasta el 20 de octubre de 2022.

El conflicto comenzó cuando la aseguradora rechazó el siniestro mediante una carta documento enviada el 26 de julio de 2022. La empresa argumentó que el propietario no había instalado un dispositivo de localización vehicular dentro de los 15 días posteriores al inicio de la vigencia de la póliza. Se trataba de un sistema LoJack destinado al rastreo, la localización y la recuperación de vehículos robados o hurtados.

La cláusula CA-RH 3.1 establecía que el asegurado debía presentarse ante el prestador del servicio con el vehículo para colocar el dispositivo. También indicaba que, si no cumplía con esa obligación, la cobertura por robo o hurto quedaría sin efecto.

Sin embargo, el denunciante sostuvo que nunca le habían informado sobre esa exigencia, que el dispositivo jamás había sido instalado y que tampoco lo habían intimado a colocarlo , pese a que pagaba regularmente las cuotas del seguro.

Ante la negativa de la compañía, inició una demanda por incumplimiento contractual y daños y perjuicios. Reclamó inicialmente $27,4 millones, incluidos $11,3 millones por el valor de la camioneta y $16,1 millones por privación de uso, además de daño punitivo.

Para calcular la privación de uso, la magistrada tuvo en cuenta el tiempo transcurrido entre el robo, ocurrido el 9 de julio de 2022, y la finalización de la mediación prejudicial obligatoria, el 4 de noviembre de ese año.

Fuente: TN