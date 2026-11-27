La adolescente de 16 años , que está imputada por el homicidio de su novio, Gonzalo Martín Quinteros , de 19 años , recuperó la libertad este jueves . La resolución dejó a la menor bajo la responsabilidad de su familia y con medidas de control propias del proceso penal juvenil. La medida fue resuelta por la Justicia de San Juan mientras continúan las pericias para esclarecer el crimen.

El hecho ocurrió el 14 de septiembre en una vivienda de la Villa 1º de Mayo, en el departamento de Chimbas . Quinteros recibió un disparo de arma de fuego en el rostro y murió pocos minutos después, mientras se encontraba junto a familiares, otros menores de edad y su entonces novia.

Tras el hecho, los primeros testimonios apuntaron a que tres hombres encapuchados habían ingresado a la vivienda, disparado contra Quinteros y escapado en una motocicleta. Esa hipótesis orientó las primeras horas de la investigación.

A partir de ese relato, la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Especiales , a cargo de los fiscales Roberto Ginsberg y Francisco Pizarro, ordenó cuatro allanamientos. Durante los procedimientos se secuestraron una vaina servida, un proyectil y otros elementos que quedaron bajo análisis.

Sin embargo, la autopsia cambió el rumbo de la investigación . El examen forense estableció que el disparo ingresó por el maxilar izquierdo de la víctima y salió por el lado derecho del cuello. Además, los especialistas concluyeron que el tiro fue efectuado a corta distancia .

Ese resultado llevó a los investigadores a concentrar la pesquisa en la novia del joven. La causa pasó a la Justicia de Menores por la edad de la acusada, mientras se revisaban los primeros testimonios y se evaluaba si el relato sobre los atacantes externos podía haber buscado encubrir lo sucedido dentro de la vivienda.

La investigación continúa en etapa de recolección de pruebas. Entre las medidas pendientes figura el peritaje de distintos teléfonos celulares secuestrados o incorporados al expediente. Los análisis buscan establecer las comunicaciones y movimientos previos y posteriores al crimen , además de aportar datos sobre las personas presentes en la casa.

Los investigadores tampoco descartaron por completo que hubiera más personas involucradas en el homicidio o en el posterior descarte del arma. Esa posibilidad forma parte de las líneas que todavía deben ser comprobadas con el resultado de las pericias técnicas, las declaraciones y el resto de los elementos reunidos.

La defensa de la adolescente, encabezada por la abogada María Filomena Noriega, consiguió que la joven atravesara el proceso en libertad, bajo la supervisión de sus padres. La decisión judicial no implica una resolución definitiva sobre el fondo de la causa.

Aunque la Ley 27.801, que regula el nuevo Régimen Penal Juvenil nacional , contempla el monitoreo electrónico para menores imputados, esa herramienta todavía no puede aplicarse en San Juan. La provincia no reglamentó los mecanismos necesarios para su implementación.

Además, una medida de ese tipo requeriría un informe socioambiental y una evaluación técnica del domicilio, incluida la conectividad necesaria para el funcionamiento del dispositivo. La normativa provincial transitoria prevé alternativas como la conciliación y la suspensión del juicio a prueba, pero no menciona de forma expresa el uso de tobilleras electrónicas.

Durante noviembre, el padre de Gonzalo Martín Quinteros fue citado a declarar luego de mantener una reunión con el juez Penal de Niñez y Adolescencia , Jorge Toro. En ese encuentro, el magistrado le informó que la investigación registraba avances.

En paralelo, la familia de la víctima busca constituirse como querellante para participar formalmente del expediente y acceder a las actuaciones judiciales. La definición de la situación procesal de la adolescente dependerá de las pericias pendientes y de la prueba que reúna la investigación .

Fuente: Infobae