La Unidad Investigativa Departamental (UID) de Godoy Cruz, provincia de Mendoza , desarticuló una banda presuntamente responsable de una serie de robos a conductores de aplicaciones de transporte. El operativo culminó con la detención de cinco personas —tres adultos y dos adolescentes de 16 y 17 años— identificadas como integrantes del grupo.

La pesquisa se concentró en denuncias de choferes que habían aceptado viajes solicitados mediante diferentes plataformas. Los testimonios permitieron detectar coincidencias entre los destinos solicitados y la forma en que se producían los robos.

La modalidad bajo análisis consistía en solicitar vehículos a través de aplicaciones de transporte y fijar como destino el asentamiento La Quebrada y los barrios Arturo Vázquez y Razquin , todos ubicados en Godoy Cruz. Al llegar a esos puntos, los conductores eran interceptados por un grupo de personas que les quitaba pertenencias , aunque la información difundida no precisó qué objetos fueron sustraídos en cada caso ni la cantidad total de robos atribuidos a la banda.

El foco de la investigación estuvo puesto en establecer si los distintos episodios denunciados respondían a un mismo grupo. Las tareas de la UID permitieron reunir elementos para avanzar en la identificación de los presuntos autores y disponer medidas judiciales.

Los investigadores, según informó el portal del diario Los Andes , secuestraron ocho teléfonos celulares durante las medidas. Los dispositivos serán sometidos a peritajes para determinar si contienen información que los vincule con la organización de los viajes, las comunicaciones entre los sospechosos o los robos denunciados.

La intervención de menores de edad implica que su situación procesal deberá tramitarse bajo el régimen judicial correspondiente, mientras que los mayores quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Los investigadores deberán determinar qué grado de participación habría tenido cada uno de los cinco aprehendidos en los episodios analizados.

La causa continúa en etapa investigativa , y las actuaciones judiciales junto con los peritajes sobre los dispositivos secuestrados definirán qué elementos pueden ser incorporados como prueba.

El caso de Godoy Cruz no es el primero de este tipo en el país. El 24 de febrero de 2026, Claudio Marcelo Killing , de 52 años, fue asesinado en Virrey del Pino mientras trabajaba como chofer de una aplicación de transporte. Según la reconstrucción judicial, dos hombres armados en moto lo interceptaron cuando comenzaba un viaje; uno de ellos se colgó de la puerta del vehículo para exigirle la camioneta y, ante la resistencia del conductor, le disparó tres veces. Killing perdió el control del vehículo, que terminó volcado en una zanja, y murió antes de que llegara la asistencia médica.

Ese crimen fue atribuido a una organización que operaba en la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del Conurbano bonaerense , y que usaba la misma modalidad detectada en Mendoza: solicitar viajes a través de aplicaciones para emboscar a los conductores en puntos previamente elegidos. En algunos casos, los atacantes se hacían acompañar por mujeres o menores para no despertar sospechas. A la banda se le atribuyeron al menos 15 hechos delictivos .

En septiembre de 2026 , la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo al último integrante prófugo de esa organización, un hombre de 27 años con antecedentes penales por homicidio. Según la PFA , el crimen de Killing llevó a la empresa de transporte afectada a implementar nuevos protocolos de seguridad en la Argentina y otros países de la región. El problema, de todos modos, no se acota a un caso: relevamientos de fiscalías del AMBA estiman que se registran 110 robos diarios a conductores de aplicaciones en esa zona, y que alrededor del 10% de los episodios termina con víctimas gravemente heridas o asesinadas .

Fuente: Infobae