Un hombre de 36 años quedó internado luego de que recibiera una puñalada en el tórax en la zona norte de San Fernando del Valle de Catamarca . El ataque ocurrió en la esquina de las calles 8 de Diciembre y Jorge “Negro” Herrera. Hay dos sospechosos detenidos por el hecho.

Las alarmas se activaron cuando los policías de la Comisaría Octava que patrullaban el sector encontraron a la víctima con una herida cortopunzante. A raíz de esto, los efectivos solicitaron asistencia médica ante la gravedad del cuadro.

El personal del SAME realizó las primeras curaciones en el lugar y luego trasladó al herido de urgencia al Hospital Interzonal San Juan Bautista , donde recibió atención de mayor complejidad.

La Fiscalía de Instrucción en turno del distrito norte tomó intervención en el caso y dispuso actuaciones de la Unidad Judicial N° 8. Además, se pusieron en marcha medidas para identificar a quienes habrían participado de la agresión.

Con los datos reunidos durante las primeras averiguaciones, personal de la División Investigaciones localizó a dos sospechosos. De acuerdo con la información obtenida por El Esquiú, se trata de una mujer de apellido Aguirre , de 25 años, y un hombre de apellido Vargas , que tendría 27 años.

Ambos fueron arrestados en averiguación del hecho y quedaron alojados en dependencias policiales, de acuerdo con las disposiciones previstas por razones de género. Mientras tanto, la causa continúa bajo las directivas de la fiscalía interviniente.

El pasado 15 de noviembre, Danna Vega (39) fue trasladada a la Cárcel de Mujeres y continuará detenida mientras avanza la investigación por la muerte de su abuela, Aurora del Valle Carrizo . Además, está acusada de haber herido a la pareja de la víctima, Nicolás Emigdio Mercado , durante una discusión familiar ocurrida en una vivienda de la ciudad capital.

El traslado había sido ordenado por el Juzgado de Control de Garantías N° 1, a pedido de la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género. Así, el personal de la Unidad de Traslado y Custodia de la Policía de la Provincia llevó a la imputada al Correccional de Mujeres.

Hasta entonces, Vega permanecía detenida en la Comisaría de la Mujer. Con la orden judicial ya ejecutada, quedó alojada en la unidad penitenciaria local, a disposición de la Justicia. La Fiscalía le atribuyó el delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía , en calidad de autora, por la muerte de Carrizo, de 72 años.

Según la información obtenida por La Unión Digital , también está imputada por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía en grado de tentativa contra Mercado, de 81 años. Ambas figuras fueron imputadas en concurso real.

De acuerdo con la hipótesis de la acusación, el ataque ocurrió cerca de las 22:00 horas del martes 10 de noviembre, en una casa del barrio Huayra Punco, también conocido como 920 Viviendas. Vega habría llegado al domicilio donde vivían sus abuelos y, una vez dentro, habría utilizado un arma blanca contra Carrizo.

La investigación estableció que Aurora del Valle Carrizo murió a causa de un shock hipovolémico , provocado por una herida de arma blanca. El resultado de la autopsia integra los elementos reunidos por la Fiscalía para sostener la calificación legal del hecho.

En la misma secuencia, Mercado sufrió lesiones en el brazo izquierdo y debió ser intervenido quirúrgicamente . La acusación sostiene que personas que escucharon los pedidos de auxilio ingresaron o intervinieron en el lugar, una situación que habría impedido que la agresión continuara.

Actualmente, la investigación busca determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos dentro de la vivienda y reunir los elementos necesarios para definir la responsabilidad penal de la imputada.

Fuente: Infobae