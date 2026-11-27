Murió una niña de 8 años en Entre Ríos: Su familia denunció que fue golpeada por una compañera en la escuela

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Una niña de 8 años falleció este miércoles por la madrugada en Concordia, Entre Ríos, luego de permanecer más de 48 horas internada en el hospital. Su familia sostiene que la menor comenzó a sentir dolores después de que una compañera la golpeara en la zona de los riñones en la escuela.

La pequeña, identificada por su abuela como Oriana, murió tras sufrir un cuadro de infección que, según el relato familiar, habría afectado varios de sus órganos. Sus allegados denuncian presuntas negligencias tanto en la institución educativa como en la primera atención médica que recibió.

Según contó Celia Toledo, abuela de la niña, la supuesta agresión habría ocurrido el miércoles de la semana pasada, cuando estaban por salir al recreo. Ese día, Oriana regresó de la escuela y le contó a su familia que una compañera le había pegado.

La mujer relató que la menor señaló la zona de los riñones y que no había llegado a contar lo sucedido a su maestra porque ya estaban por salir al recreo.

Desde entonces, la niña comenzó a manifestar dolores abdominales. El jueves no quiso comer y, como el viernes continuaba con molestias, su mamá la llevó al Hospital Delicia Concepción Masvernat, cerca de las 23.

De acuerdo con el relato de la abuela, le realizaron una tomografía y análisis clínicos, pero recibió el alta el sábado por la mañana, pese a que continuaba con dolor y dificultades para caminar, comer y beber.

Ante la persistencia de los síntomas, el domingo por la noche la familia volvió a trasladarla al hospital. Durante la madrugada del lunes fue evaluada por otro equipo médico y posteriormente ingresada a terapia intensiva pediátrica.

La abuela aseguró que poco después la niña sufrió un paro cardiorrespiratorio y que su cuadro se agravó. El lunes por la tarde sufrió otro episodio y, tras permanecer en estado crítico, falleció el miércoles a las 5 de la madrugada.

La familia denuncia presunta negligencia

Los allegados de Oriana cuestionaron tanto la actuación de la escuela como la primera atención médica. Toledo aseguró que habían informado a la institución que la niña no asistiría el jueves debido al golpe que, según su relato, había recibido.

La abuela también cuestionó la atención inicial en el hospital y sostuvo que la menor fue enviada a su casa pese a continuar con dolor.

Por su parte, desde la Jefatura Departamental de Escuelas de Concordia informaron que este jueves se convocó a una reunión con las autoridades de la institución y los allegados de la niña para reunir información sobre lo ocurrido.

Según trascendió, se están recopilando informes y actas del establecimiento educativo.

Hasta las primeras horas del jueves, según el medio que publicó la información, no se había radicado una denuncia policial formal por el hecho. La directora de la escuela Lavardén se presentó en sede policial para manifestar que se había enterado por los medios de la supuesta agresión.