León XIV llegó al Arzobispado tras recorrer las calles de Córdoba en su papamóvil

Ciertos dolores que no se terminan nunca. Aprenden a convivir con los cumpleaños, con las reuniones familiares, con los domingos alrededor de una mesa. Se acomodan silenciosamente entre las alegrías, pero no desaparecen . Una madre puede aprender a vivir con la ausencia de un hijo , aunque difícilmente deje de buscarlo en algún rincón de su memoria. Incluso cuando pasaron más de cuarenta años. Incluso cuando el mundo entero le dice que ya no está.

A sus 86 años, Elena conoce demasiado bien esa forma del dolor. Tuvo 11 hijos , construyó una familia numerosa junto a su marido y atravesó una de las tragedias más profundas de la historia argentina: uno de sus hijos murió durante la Guerra de Malvinas, a bordo del crucero ARA General Belgrano . Desde entonces, su vida quedó dividida entre un antes y un después. Pero hubo algo que ni siquiera aquella pérdida consiguió arrebatarle: la fe .

Luego de la misa, el papa León XIV escribió en su cuenta de X y reforzó su mensaje sobre los santos y beatos argentinos: "(Ellos) ya han cumplido su misión en la tierra. Hoy nos toca a nosotros seguir la luminosa estela de santidad que nos han dejado".

"Abran sus corazones y, con la gracia de Dios, ¡vayan y sean santos! En la escuela y en la plaza, en la familia y con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina", expresó.

Héctor Rubén Aguer, arzobispo emérito de La Plata, murió este martes 10 de noviembre a los 83 años. La noticia fue confirmada por la Arquidiócesis local, que expresó su pesar por el fallecimiento del religioso y convocó a los fieles a rezar por su eterno descanso.

“Con profundo pesar, pero con la esperanza puesta en Cristo Resucitado, comunicamos a todo el Pueblo de Dios que peregrina en La Plata el fallecimiento de S.E.R. Monseñor Héctor Rubén Aguer, Arzobispo Emérito de la Arquidiócesis de La Plata” , informó la institución en un comunicado.

León XIV volverá esta tarde a Buenos Aires y por la noche encabezará la vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles en Palermo.

En diálogo con TN , los chicos contaron qué sensación les genera la visita del Santo Padre y qué le preguntarían.

"Nos llena de espíritu santo", describió una joven. Otra, sumó: "Es una convocatoria que nos une y nos anima a juntarnos con otros jóvenes. Esa es nuestra misión también,:escuchar lo que tiene para decirnos y replicarlo".

"El Papa viene a buscar a los pobres, a los enfermos, a los desahuciados y a los jóvenes, esa es la agenda que representa", agregó otro chico.

Entre las primeras preguntas que surgieron, una joven confesó: "Le preguntaría cómo no sentirnos hipócritas cuando predicamos y nos equivocamos".

Además, otra joven agregó: "Quería saber cómo fue su primer encuentro con Dios".

Tomás Valentín Gómez es el sastre de San Luis que fue convocado para crear los ornamentos religiosos que está usando León XIV en nuestro país.

En la misa del Monumento a los Españoles, el papa llevó dos mitras, una casulla con su estola y una capa pluvial acompañada por otra estola.

El Papa brindará una misa en la Basílica de Luján mañana a las 10 y ya hay una gran concentración de personas en la zona.

Luego del encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, el Sumo Pontífice volverá a Buenos Aires.

El Sumo Pontífice encabezará a la tarde un encuentro con obispos y sacerdotes en la Catedral. Más temprano, celebró una ceremonia religiosa en la Escuela de Aviación Militar.

El Sumo Pontífice viajará en el papamóvil. Luego llegará al Arzobispado para saludar desde el balcón a los miles de fieles que lo esperan.

Por la tarde, está previsto que el Papa tenga un encuentro con los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El papa León XIV celebró su segunda misa ante una multitud en Córdoba. En su homilía, el Sumo Pontífice nombró a todos los santos y beatos argentinos y alentó a los fieles a seguir ese ejemplo: "Sean santos en la familia, en la escuela y en la plaza". La ceremonia religiosa se desarrolló en la Escuela de Aviación Militar.

El papa León XIV encabezará este martes 10 de noviembre un encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles , ubicado en el barrio porteño de Palermo. La actividad forma parte de su visita a la Argentina y contará con música en vivo, testimonios, momentos de oración y un mensaje del Sumo Pontífice.

El evento estará abierto al público general y contará con un operativo especial de seguridad, transporte y circulación para facilitar la llegada de los asistentes y la desconcentración. Las puertas abrirán a las 12, mientras que la llegada del Papa está prevista para las 20.15.

El papa León XIV nombró a todos los santos y beatos argentinos, en la misa en Córdoba, y pidió: "Ya cumplieron su misión en la Tierra. Ahora nos toca a nosotros. Abran sus corazones. Vayan y sean santos en la escuela, en la plaza, en la familia, con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina".

El Sumo Pontífice destacó que María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, la primera santa de la Argentina, "supo aunar la contemplación con el auxilio al prójimo, reconociendo que el mejor ejercicio de caridad para con el otro es acercarle a Dios".

Mencionó: "Como nos recordaba Francisco, mi venerado Predecesor, los pobres tienen necesidad de Dios y de gente que exprese con su vida la fuerza del amor cristiano. Interpelada por la misma inspiración, Mama Antula recorrió incansablemente el suelo de esta patria para mostrar a tantas personas el camino hacia el cielo. De hecho, su máxima fue la de andar hasta donde Dios no es conocido, para darlo a conocer".

Además destacó al Cura Brochero, declarado santo: "Hagamos memoria agradecida, en primer lugar, de san José Gabriel del Rosario Brochero. Este sacerdote fue un verdadero enamorado del Señor, que supo encontrar en la oración la fortaleza de su vida. Los Ejercicios Espirituales de san Ignacio de Loyola cambiaron su existencia para siempre y la configuraron con Cristo, haciendo realidad lo que rezamos con el salmo responsorial: 'Confía en el Señor y practica el bien'".

León XIV expresó: "Solo quien conoció la amistad con Jesucristo es capaz de emprender esa tarea apostólica. Solo quien se sabe amado por el Señor es capaz de extender su reino de caridad y justicia, gastando las propias fuerzas en el anuncio del Evangelio, sin más armas que el crucifijo y el santo rosario".

El jefe de la Iglesia Católica pidió: "Queridos hermanos y hermanas, todos estos santos y beatos ya cumplieron su misión en la tierra. Hoy nos toca a nosotros seguir la luminosa estela de santidad que nos dejaron. Celebramos esta Santa Misa por la santificación del pueblo argentino, por la santificación de todos ustedes. Abran sus corazones y, con la gracia de Dios, ¡vayan y sean santos!".

El Sumo Pontífice destacó: "En esta celebración nos preside la imagen del Cristo pobre, que el propio Cura Brochero mandó tallar desde el lecho del dolor y en cuyo rostro quedaron plasmados artísticamente los rasgos de este pueblo. Dejémonos interpelar por su mirada y, a la sombra de su cruz, encontraremos la salvación y la vida, el camino para nuestra propia santificación".

Entre las personas que se acercaron a recibir al papa León XIV en Córdoba estaba una familia de Río Cuarto que vivió la jornada con una emoción especial. Para los padres de Catalina, el encuentro tenía un significado que iba mucho más allá de conocer al Pontífice: era una oportunidad para agradecer por la llegada de su hija , después de un largo camino para poder tenerla.

"Nos costó mucho ser papás", contó a TN el padre de la nena al explicar por qué decidieron estar presentes. Según relató, Catalina llegó después de un tratamiento al que debieron recurrir porque su mamá no podía quedar embarazada. Por eso, definió la presencia de la chica junto a ellos como un milagro y una bendición.

El papa León XIV celebra la misa en Córdoba ante una multitud. En su tercer día en la Argentina, el Sumo Pontífice encabeza la ceremonia en la Escuela de Aviación Militar. Más tarde, volverá a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

El Sumo Pontífice destacó: "La ciudad de Córdoba, heredera natural de la primera sede episcopal erigida en Argentina, fue tierra de santos. Por sus conventos e iglesias, por sus calles y hospitales transitaron hombres y mujeres que, enamorados de Jesús, dieron la vida por el Evangelio".

León XIV dijo: "En la Argentina vivieron hombres y mujeres, como el Cura Brochero y Mama Antula, por poner solo dos ejemplos, que fueron llamados por el Señor y enviados a la misión, sin que ellos mismos fueran siquiera conscientes de lo extraordinario que su labor evangelizadora llegaría a ser. Porque todos los cristianos somos simples servidores, no hemos de hacer más que cumplir con nuestro deber".

La llegada del papa León XIV a Córdoba estuvo marcada por la emoción de los chicos que se acercaron para recibirlo. Entre banderas, dibujos, cartas y regalos, un grupo de nenes logró quedar cerca del Pontífice, le cantó y esperó su turno para saludarlo.

En medio de ese encuentro, uno de ellos protagonizó un momento especial: le tocó el corazón, le tomó la mano y le hizo un pedido que llamó la atención de todos.

El tango argentino se hizo presente en la visita del papa León XIV a Buenos Aires. Durante una cena con los obispos en la Casa Arzobispal, los representantes de la Iglesia sorprendieron al Pontífice con una interpretación a capela de "Volver", el histórico tema de Carlos Gardel y Alfredo Le Pera.

El momento quedó registrado en un video que comenzó a circular en las redes sociales. En las imágenes se observa a los presentes entonando distintas estrofas del clásico, sin acompañamiento musical, mientras León XIV escucha sonriente desde su lugar en la mesa.

El papa León XIV llegó al predio de Córdoba donde dará su segunda misa, en el predio de Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín" (Fadea), recorre las instalaciones a bordo del papamóvil y saluda a una multitud de fieles.

El cantante Jairo emocionó a miles de fieles que se congregaron en Córdoba para la misa del papa León XIV en esa provincia.

Su presentación generó la felicidad de toda la gente que se concentró en la Escuela de Aviación Militar para presenciar la ceremonia religiosa, la segunda que da el Sumo Pontífice en la Argentina.

Después de saludar a los fieles, luego de su llegada al aeropuerto, el papa León XIV se traslada al predio de Córdoba, Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín" (Fadea) donde dará su segunda misa.

El papa León XIV llegó a Córdoba para celebrar su segunda misa en la Argentina: se espera que haya un millón de fieles.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, monitorea en el Comando Unificado Federal Córdoba el operativo de seguridad durante la misa de León XIV en FAdeA y los recorridos del Papa por la provincia.

La funcionaria publicó en su cuenta de X: "Después de meses de preparación y mucho trabajo junto a nuestras Fuerzas Federales y las autoridades provinciales, tenemos todo listo para que los argentinos podamos vivir esta jornada con seguridad y orden".

El papa León XIV viaja a Córdoba para encabezar la ceremonia en la Escuela de Aviación Militar. Ya hay miles de fieles que se acercaron al predio del Polo Aeronáutico para participar de la segunda misa que celebrará durante su visita al país.

Antes de la ceremonia, León XIV recorrerá las calles de la provincia a bordo del papamóvil descubierto para saludar a las personas que se acerquen a lo largo del trayecto.

La comitiva del Gobierno nacional que participará de la Santa Misa presidida por el papa León XIV en Córdoba acaba de arribar a las instalaciones de FADEA. La delegación está integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el secretario de Culto, Agustín Caulo; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

León XIV viaja a Córdoba para celebrar su segunda misa en la Argentina: lo esperan un millón de fieles. En su tercer día en la Argentina, el Sumo Pontífice encabezará la ceremonia en la Escuela de Aviación Militar. Más tarde, volverá a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

El papa León XIV llegó a Aeroparque y se prepara para viajar a Córdoba, para celebrar la segunda misa.

El papa León XIV salió de la Nunciatura rumbo a Aeroparque para viajar a Córdoba donde dará su segunda misa. En su tercer día en la Argentina, el Sumo Pontífice encabezará la ceremonia en la Escuela de Aviación Militar. Más tarde, volverá a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

El papa León XIV visitará este martes la provincia de Córdoba , donde encabezará una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) a partir de las 10.

Una de las principales incógnitas de la jornada es cómo estará el tiempo durante las actividades del Sumo Pontífice y si las condiciones meteorológicas acompañarán los eventos previstos al aire libre.

El papa León XIV recorrerá este martes las calles de Córdoba a bordo de l papamóvil descubierto para saludar a los fieles que se congreguen a lo largo del trayecto.

El Sumo Pontífice partirá desde el predio de Fadea en un vehículo cerrado y circulará por la avenida de Circunvalación hasta la esquina de Colón y Santa Fe. Allí, alrededor de las 11.45, subirá al papamóvil para continuar por las avenidas Colón, General Paz, Vélez Sársfield e Hipólito Yrigoyen.

El recorrido estará vallado para permitir que los asistentes puedan presenciar el paso de la comitiva. Según la organización, “será la oportunidad para que fieles y peregrinos puedan verlo pasar y recibir su saludo”.

El canciller Pablo Quirno se refirió al discurso del papa León XIV durante su visita a la Argentina. En una entrevista con ¿La Ves? por TN , el funcionario rechazó que las advertencias del Sumo Pontífice sobre la pobreza, el empleo y la dignidad de las personas estuvieran dirigidas exclusivamente al Gobierno y sostuvo que sus palabras alcanzan a toda la dirigencia política.

" El mensaje del Santo Padre es universal y claramente interpela a todos los argentinos, interpela a toda la clase política, a la clase dirigencial, nos interpela como sociedad y da un mensaje de lo que nos falta ", afirmó Quirno.

El centro de gravedad de la visita papal se desplaza al interior del país. Desde el norte, Cuyo y el sur, miles de peregrinos convergen hacia Córdoba , el próximo destino del papa León XIV en su tercer día en el país.

Escribo esto desde uno de los cuatro micros que salieron a las cinco de la tarde de San Salvador de Jujuy . En las rutas hay decenas de ómnibus llenos por parroquias de Catamarca, La Rioja, San Luis, Santiago del Estero y La Pampa . Todos vamos a lo mismo.

El Observatorio Hidro-Meteorológico de Córdoba advirtió que este martes se esperan tormentas que podrían ser localmente fuertes, con lluvias intensas, ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo, durante la visita del papa León XIV.

Según el pronóstico, el período de mayor inestabilidad será entre las 14 y las 17. Las tormentas comenzarían en las zonas serranas y el sur provincial, para luego avanzar hacia el centro. En el área metropolitana de Córdoba, los sectores norte y noroeste presentan las mayores probabilidades de chaparrones y tormentas.

Continúa el ingreso de fieles al predio de Fadea, en Córdoba , donde una multitud se prepara para participar de la misa que encabezará el papa León XIV. Personas de distintas provincias llegan con reposeras, heladeras portátiles y provisiones para pasar la noche a la espera del encuentro con el Pontífice.

“Somos de Tucumán, vinimos para ver al Papa, vinimos preparadas para pasar la noche”, contó una de las fieles en diálogo con TN.

El papa León XIV encabezará este martes a las 20.15 un encuentro con jóvenes en Palermo , en el marco de su visita a la Argentina. Aunque el ingreso al predio estará habilitado a partir de las 12 del mediodía, los primeros fieles ya llegaron al lugar para participar de la vigilia y asegurarse un lugar en el evento.

"Lo adoro, mi hijo va a seguir el camino del sacerdocio, estoy acá para agradecerle. La felicidad que se siente cuando uno es espiritual no tiene precio en esta vida", expresó Patricia, una mujer que estaba en la fila para ingresar al predio.

Se espera una importante convocatoria para una de las actividades de la agenda del Sumo Pontífice en la Ciudad de Buenos Aires.

Córdoba vive una vigilia cargada de expectativa por la misa del papa León XIV , para la que se espera una convocatoria de hasta dos millones de personas.

Las puertas de Fadea abrieron a las 18 y desde entonces comenzó a ingresar una multitud de fieles.

Mientras esperan la llegada del Sumo Pontífice, hay grupos musicales, espectáculos de drones, aplausos y canciones en un clima de celebración.

“Muchas veces hicimos esta ruta para vacacionar, pero nunca con tanta emoción y alegría ”, contó una mujer que viajó desde Chaco para participar del encuentro.

Otro fiel de Junín de los Andes (Neuquén) expresó: "Vengo a agradecer, por la vida, por la familia".

Finalizado el segundo día de actividades del papa León XIV en la Argentina , el Gobierno celebró el desarrollo de las actividades que este lunes tuvieron como protagonistas al sector de la discapacidad y el trabajo. En ese contexto, en la Casa Rosada y el Gabinete rechazaron que los discursos del Santo Padre estuvieran dirigidos a la gestión de Javier Milei y destacaron los puntos de coincidencia con el Sumo Pontífice.

“Está saliendo muy bien toda la agenda papal: la organización, la visita, el timing , los cronogramas, los operativos de seguridad. Estamos sorprendidos . No porque no creíamos que fuera a ser así, pero la cantidad de gente que se congregó hoy es histórico ”, sintetizaron en Balcarce 50 luego de la misa central en el Monumento a los Españoles que congregó a más de dos millones de personas.

Si bien todavía no hay una cifra definitiva de asistentes, las primeras proyecciones anticipan que la visita del papa León XIV a Córdoba podría convocar a más de un millón de personas . Con esa estimación como punto de partida, el Gobierno provincial prepara un operativo especial para la jornada, que tendrá como escenario principal el predio de la Fábrica Argentina de Aviones ( FAdeA ).

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros , explicó días atrás que el cálculo toma como referencia la visita de Juan Pablo II a la provincia en 1987. “Estimamos que el piso va a arrancar desde la duplicación de la referencia de Juan Pablo II, de 700 mil a 800 mil personas, y el techo no lo vamos a saber nunca. Apuntamos arriba del millón ”, sostuvo.

La elección de FAdeA como sede de la misa también remite a aquel antecedente histórico: fue el lugar donde Juan Pablo II celebró uno de los encuentros multitudinarios durante su visita al país. Además de la ceremonia religiosa, está previsto que León XIV recorra parte de la ciudad en papamóvil, con el objetivo de acercarse a una mayor cantidad de fieles.

En una Argentina atravesada por las discusiones sobre el papel del Estado, el alcance de las políticas sociales y las transformaciones del mundo laboral, el papa León XIV eligió poner a la dignidad humana por encima de cualquier modelo económico. Durante sus primeros dos días en el país, el pontífice desarrolló una concepción de la sociedad en la que la libertad económica convive con responsabilidades colectivas, la propiedad privada tiene una función social y el progreso no puede construirse a costa de los más vulnerables.

Sus discursos no estuvieron dirigidos exclusivamente a los gobernantes ni se limitaron a reivindicar los valores religiosos. Ante empresarios y sindicalistas, defendió el trabajo como fundamento de la vida en comunidad; frente a las personas con discapacidad, cuestionó una sociedad que mide a sus integrantes por su productividad ; y ante las autoridades políticas, advirtió sobre los límites del poder, la necesidad de preservar la democracia y la obligación de construir acuerdos.

Cientos de fieles realizan una vigilia en el Polo Aeronáutico de la provincia, donde León XIV celebrará hoy una misa. En el cielo hubo un espectáculo con símbolos religiosos y una frase: "Nadie sobra".

Córdoba se prepara para recibir al papa León XIV , quien este martes dará una misa a las 10 en la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea). Hay restricciones de tránsito y cientos de fieles ya acampan en el lugar.

Los primeros cortes ya generan complicaciones en los accesos del oeste y en corredores del área céntrica , en el marco del operativo de seguridad dispuesto para la visita papal.

En medio de la expectativa que rodeaba su visita, el papa León XIV salió al balcón de la Arquidiócesis de Buenos Aires para encontrarse con los fieles reunidos en Plaza de Mayo . Desde ese lugar les dedicó un breve mensaje que estuvo acompañado por una bendición.

“Gracias, Buenos Aires. Que la bendición del Señor les llegue al corazón de cada uno de ustedes” , expresó el Pontífice ante la multitud, que respondió con emoción a su aparición.

Fuente: TN