A BORDO DEL VUELO PAPAL.- Pese a la maratón de 11 días en tres países, 14 vuelos y más de 30 discursos, cuando llegó a la parte trasera del Boeing 787-9 de Latam poco después del despegue desde Lima , el papa León XIV apareció energizado. Algo cansado, sí, pero contento. Evidentemente satisfecho de una gira claramente exitosa por tres países distintos y de muy buen humor. Muy lúcido, paciente y humilde, estuvo 45 minutos de pie contestando una decena de preguntas. Y, pasando del español, al inglés, al italiano con enorme naturalidad, reveló aspectos más personales de su forma de ser, peruano adoptivo, pero también “gringo”.

Con enorme transparencia, habló sin problemas de su salud , de su operación de cáncer de pulmón, de la resistencia que demostró ante un viaje agotador para todos los periodistas que lo acompañamos. Y hasta admitió: “ No estoy al 100%, pero estoy bastante bien ”.

“La resistencia es uno de los dones que el Señor me ha dado y pues, gracias a Dios”, dijo, ante una pregunta de su asombroso estado físico a pesar de una agenda más que exigente, diseñada antes de la aparición de un tumor maligno. El Papa reveló que, a diferencia de sus predecesores, no dejó escrita, aún, una carta condicional de renuncia en caso de caer repentinamente inhabilitado por un ACV o coma. “ ¡No! Pasemos a la pregunta sucesiva ”, contestó, causando risas y aplausos. “Por ahora no veo necesidad. Gracias a Dios el derecho canónico ya tiene varios puntos que por ahora cubren este tema. (Estoy) en las manos de Dios, como he dicho antes de ser elegido Papa, confío en él”, dijo. “Eventualmente lo haré, creo. Pero por ahora no veo necesidad ”, añadió, muy sereno.

Como había dicho en el vuelo de ida, también contó que siempre estuvo totalmente determinado a hacer esta gira y que por eso decidió operarse lo antes posible, cuando le fue detectada en un control de rutina una mancha que, tras un biopsia, resultó ser un tumor maligno. “La primera noticia fue una sorpresa, no había síntomas, me sentía bien, entonces al hacer pruebas como parte de un chequeo de rutina anual que generalmente hago desde hace muchos años, se descubrió que empezaba como una sombra, que luego, haciendo más pruebas vieron que había algo ahí, haciendo una biopsia y, era un tumor”, contó.

“Bueno... debo decir —es decir, porque ambas cosas están algo relacionadas— que, como mencioné anteriormente, tenía el deseo de realizar este viaje y dije: ‘Hagámoslo de inmediato’. Debe haber sido la gracia de Dios; sentí paz, sentí la necesidad de hacerlo, así que seguimos adelante”, subrayó. “Tengo plena confianza en los médicos y en el equipo médico, por lo que procedimos. Gracias a Dios, como ya saben... todo salió muy bien . La parte del pulmón que fue extirpada —el tumor— estaba totalmente contenida; se limitaba a esa zona, de modo que no se requiere ningún tratamiento adicional”, añadió, al reconocer que como medida de precaución —al igual que en los chequeos anuales de rutina—, simplemente deberá mantener un seguimiento, tal como es habitual.

Respondiendo una pregunta de cómo se sintió al enterarse del tumor, contestó que, al tener un hermano -Louis, el que es MAGA-, que “actualmente atraviesa una situación mucho más complicada” -un mieloma múltiple, que no mencionó-, reiteró que estaba afrontando la situación “con gran confianza en el Señor ”. Y agregó que también lo vivió como “una señal para quienes están sufriendo —que tal vez sientan mucho miedo, algo perfectamente comprensible— de que es fundamental realizarse revisiones médicas”.

“La prevención es sumamente importante; buscar tratamiento es vital. Cuando resulta necesario someterse a un procedimiento o tratamiento médico, no debemos sentir un miedo excesivo; simplemente hay que dar los pasos necesarios”, sumó. “Y, gracias a Dios —con la ayuda, en este caso, del poder de las oraciones de tantas personas—, todo salió muy bien. Estoy aquí como testigo de todo ello”, completó, determinado y sereno.

Frente a una pregunta sobre cómo se sintió ante la euforia que se desató en Perú por esta gira de regreso a casa y sobre ese rosario que alguien le arrojó y terminó golpeándole la cara cuando estaba dando vueltas en papamóvil antes de su última misa en Lima, León también sorprendió con humor. “El cariño de los peruanos, incluso de la persona que con mucha fe simplemente quería ofrecerme un rosario, pues son cosas que uno lleva en el corazón, quizás en el ojo”, dijo, desatando risas. “Pero que marcan la vida de uno, que dicen que de verdad aquí hay entusiasmo, aquí hay profunda fe, aquí hay un deseo de recibir la bendición del Señor ”, añadió.

Después de un viaje en el que a todos le quedó muy claro que esos 20 años que vivió en Perú -primero como misionero agustino y después como obispo-, lo marcaron a fuego, León contestó otra pregunta sobre cuánto significó para su formación el hecho de haber nacido en Estados Unidos. Entonces, demostrando que lee mucho los diarios, recordó que durante el cónclave en un artículo fue descripto como “el menos americano de los americanos”. No obstante, admitió que “ en muchas cosas soy gringo, norteamericano ”. “Yo creo que, entre otras cosas, cuando hablo de las cosas en general soy directo, digo las cosas como son”, explicó. “ La cuestión de mi salud, de hablar, incluso decir, bueno, voy pasando esto, no sería típico en muchos países y en muchas culturas. En Estados Unidos es un poco más frecuente”, agregó. Además, remarcando que no quería provocar otras preguntas, también destacó su “profunda fe en la democracia”. “ La participación democrática es también parte de ser norteamericano ”, dijo. Y mencionó, finalmente, su “forma de vivir la fe, claro ha sido muy afectada, muy digamos transformada diría en Perú, pero crecí en una familia de Estados Unidos, multicultural sí, pero donde también se vive la fe. Entonces creo que hay muchas cosas por ahí, he sido formado también en esa cultura”, consignó.

Hablando de EE.UU. y después de sus enfrentamientos a la distancia con Donald Trump -presidente con quien nunca siquiera habló por teléfono, pero cuyas política migratoria y exterior criticó claramente-, ante otra pregunta sobre qué esperaba después de las e lecciones de medio término en Estados Unidos, contestó con mucha diplomacia.

“ Me gustaría ver más capacidad de diálogo, construcción de puentes, reconciliación, menos polémica, menos guerra, menos división ”, dijo, sin mencionar jamás al presidente de su país, pero en un mensaje claro dirigido a él y varios de sus socios políticos. “Sé que esto también es un sueño, pero sé que es posible. Entonces, veamos. No hago comentarios políticos, promuevo la doctrina social de la Iglesia con la esperanza de que algunos la escuchen. E intentamos promover diálogo y esta capacidad de escucha, siempre ”, sumó.

Sobre un futuro viaje a su Chicago natal después de su Chiclayo adoptiva, León prefirió mantenerse cauto. No lo excluyó en el futuro, y dejó en claro que, si bien hay muchas visitas apostólicas bajo estudio, al momento, el único viaje seguro es la visita a Corea del Sur en agosto del año que viene para la Jornada Mundial de la Juventud .

Cuando la periodista mexicana Valentina Alazraki, decana de los vaticanistas, le preguntó si se podía soñar con una visita a México , León volvió a hacer reír. “ Claro que sí, he estado en Guadalupe más veces, pero pueden soñar, pero no se despierten todavía porque llegaré, llegaré ”, dijo, demostrando rapidez de reflejos en sus contestaciones, siempre calmo y sonriente.

Luego de 45 minutos de ping-pong, se despidió de los más de 80 periodistas agradeciendo el trabajo y deseando un buen descanso durante el vuelo. Y regresó a la parte delantera del avión entre aplausos.

Fuente: La Nación