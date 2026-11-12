León XIV caminó en la Argentina sobre las huellas del papa Francisco

En cada escala de su visita a la Argentina, León XIV caminó sobre las huellas de su antecesor Francisco , al punto que al despedirse dijo en las redes sociales que la Argentina “tiene dos papas” , uno nacido aquí y otro por adopción.

A pesar de que la Iglesia argentina había anticipado que la visita de León XIV era la del heredero de Pedro y no la del sucesor de Bergoglio, acaso para despojar de significados políticos al viaje, el Papa corporizó las ideas de Jorge Bergoglio en materia social, económica y ecológica, poniendo en el centro su legado.

Lo hizo con alusiones explícitas, con citas de sus documentos y menciones de sus frases, pero también implícitas, con sus gestos. Lo mencionó directamente 27 veces en diez de los once discursos que pronunció en la Argentina y aludió a sus palabras, sin mencionarlo, otras 27 veces.

Hasta en su tuit final, cuando despegaba el avión hacia Perú, expresó: “Pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción”.

Robert Prevost se manifestó en sintonía con Francisco también cuando evocó, el martes, en Córdoba, al Cura Brochero y a Mama Antula , los dos santos argentinos que su antecesor canonizó en 2016 y en 2024, y cuando mencionó en el atardecer del lunes, en la Catedral Metropolitana, a Fray Mamerto Esquiú, al obispo Enrique Angelelli, asesinado durante la dictadura militar en 1976, y a Eduardo Pironio, los tres beatificados durante su pontificado.

En la vigilia de Palermo y antes de despedirse en la misa de Luján, fue nuevamente explícito. “Hoy, en la casa de nuestra Madre de Luján, mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido papa Francisco, que siempre llevó a la ‘Patroncita morena’ en su corazón”, dijo León XIV ante casi dos millones y medio de personas reunidas frente a la basílica.

El Papa dijo: “Él nos enseñó con su vida y nos lo sigue indicando desde el lugar que eligió para ser sepultado, tan cerca de Santa María, a amarla y venerarla siempre. De hecho, muchas veces sus palabras de despedida eran: ‘Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide’.”

“Patroncita morena” era la manera en que Bergoglio llamaba a la Virgen de Luján, porque su imagen original de terracota tiene ese color. En las primeras filas de la multitudinaria misa había integrantes de Cáritas y de los Hogares de Cristo, los centros de recuperación de personas afectadas por adicciones que puso en marcha Jorge Bergoglio en Buenos Aires.

León XIV celebró su última misa en la Argentina vistiendo una casulla celeste y blanca -los colores del manto de la Virgen y la bandera argentina- que llevaba bordada la imagen de la patrona de nuestro país. Cuando pronunció el nombre de Francisco, la plaza lo aplaudió y no dejó terminar la frase.

En la homilía, en la que volvió a mencionar la pobreza y la falta de trabajo, el Papa pidió al país: “Argentina, ¡levántate y camina!”. Al final, dio gracias “por lo vivido” en su visita al país, “cuna de nuestro querido papa Francisco” y se despidió con un saludo muy sentido: “¡Hasta siempre, mi querida Argentina!”.

El martes por la noche, tras regresar de Córdoba, el Papa encabezó en el Monumento de los Españoles una vigilia con más de un millón de jóvenes. Allí retomó otra fórmula célebre de Bergoglio, el “todos, todos, todos” , usada por Francisco para abrir las puertas de la Iglesia a los que se alejaron, durante la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, en 2023. León XIV la reescribió: “Todos hacia Cristo, todos con Cristo, todos como Cristo”. Y explicó lo que quería significar en cada caso.

León XIV apeló a la imagen que usaba Francisco para descalificar las falsas idolatrías, como el dinero. “¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida!”, animó a los jóvenes, a quienes también advirtió sobre las drogas y el odio en las redes sociales.

El último día de su visita empezó en la cárcel de Villa Devoto, un penal ligado a la biografía de Bergoglio. Como arzobispo, iba allí cada Jueves Santo a celebrar misa y lavar los pies a los presos; pasó una Navidad con ellos y recorrió el pabellón de los internos con VIH. En el encuentro, en el gimnasio del penal, el Papa escuchó los testimonios de dos internos y un detenido que recuperó su libertad.

El recuerdo de Francisco lo puso el arzobispo Jorge García Cuerva en la bienvenida: recordó que su antecesor “venía a esta cárcel cada Jueves Santo a celebrar la Eucaristía y realizar el signo del lavatorio de los pies”.

También León XIV dejó una frase política: “La impunidad es fruto de la corrupción”.

Todos reconocieron las palabras de Francisco cuando León XIV terminaba su visita en Córdoba. Ante sacerdotes y seminaristas reunidos en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, repitió la frase más recordada del papa argentino: “¡Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano Francisco!” , dijo.

Dijo que ese lío debe llevar a la Iglesia “a todos los rincones” donde “haga resonar por doquier el Evangelio de Jesucristo”.

Bergoglio había pedido a los jóvenes que “hagan lío en las diócesis”, en Río de Janeiro, el 25 de julio de 2013, durante la Jornada Mundial de la Juventud. Hacía solo cuatro meses que había sido elegido. Ahora, 13 años después, otro papa, León XIV, pronunció esas palabras en Argentina.

El Papa no sólo mencionó a Francisco, sino que citó sus cinco documentos fundamentales: Laudato si’, Fratelli tutti, Evangelii gaudium, Amoris laetitia y Gaudete et exsultate . Pero también lo contempló con sus gestos.

El lunes al anochecer, en la Catedral metropolitana, donde Bergoglio fue arzobispo hasta marzo de 2013, León XIV se acercó al memorial que recuerda a su antecesor, acompañado por un grupo de chicos, dejó flores y permaneció rezando frente a la placa. Allí recibió una rosa y una carta de ocho sobrinos directos de Francisco.

“La condición de San Juan de Letrán como Catedral del obispo de Roma confiere a esta celebración un particular significado de comunión con la sede de Pedro y ese vínculo se hace especialmente cercano al celebrarla en esta Catedral, cuya cátedra ocupó nuestro querido Papa Francisco antes de ser llamado a apacentar a la Iglesia universal”, afirmó allí.

Esa misma mañana, en la misa ante más de dos millones de personas en el Monumento de los Españoles, ya lo había presentado como “nuestro amado Papa Francisco, que fue obispo de esta ciudad”, para citar luego el documento Amoris laetitia, su exhortación dedicada a la familia.

El domingo, al llegar al país, cuando ofreció su primer discurso en el Palacio Libertad, ante el presidente Javier Milei, recordó que durante 12 años la Iglesia escuchó la voz de Francisco y que ahora él mismo estaba recorriendo el camino inverso al llegar “a la patria donde el papa Francisco comenzó una historia”. También aludió en ese discurso a palabras de Francisco cuando sostuvo que “la patria que hoy está en manos de ustedes será mañana la herencia de otros”.

La frase que más repitió en la visita a la Argentina proviene de la doctrina social de la Iglesia, pero Francisco la convirtió en una bandera y reivindicación. León XIV la pronunció el domingo, ante el Gobierno: “La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía” . La repitió al día siguiente en la Universidad Católica Argentina (UCA), ante empresarios, sindicalistas y referentes de movimientos populares.

Ese discurso en la UCA fue el más consustanciado con el pensamiento de Bergoglio. El Papa citó Fratelli tutti para definir el trabajo como una dimensión central de la vida social, que va más allá de ganar dinero, y habló de la “amistad social” como el lazo que une a los vecinos del mismo país, y el “amor político” , que es la máxima expresión de la política con su servicio al bien común.

Robert Prevost retomó la idea de Francisco de las tres “T”. El Papa argentino la expuso en 2014 en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares. Se refería a la tierra, el techo y el trabajo . Y tomó de una catequesis suya de enero de 2024 la idea de la avaricia como una enfermedad del corazón.

“Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad”, afirmó. Y advirtió: “Allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación”.

Con Laudato si, reconoció el derecho a la propiedad privada , pero le recordó su “hipoteca social” y pidió que el éxito de una empresa se mida por el bien común y no solo por la ganancia.

Propuso, además, una “cultura del encuentro” , otra fórmula de Bergoglio, para promover que el crecimiento económico se traduzca en desarrollo humano integral.

El lunes por la noche volvió sobre el tema ante los obispos. Les pidió “atender a quienes viven en la pobreza, carecen de empleo o no tienen una vivienda digna”. Otra vez, el trabajo y el techo.

Laudato si , la encíclica ecológica de Francisco, estuvo presente en el viaje. León XIV pidió cuidar la creación, las personas y las comunidades, y una ética a la altura de la inteligencia artificial , citando Laudate Deum , el documento de Francisco de 2023.

En la UCA fue más allá y advirtió que no hay progreso genuino si se degradan los ecosistemas o se trasladan los costos a los más vulnerables . No dijo la “casa común”, pero se reconocían las palabras de Laudato si ’. “Se levantan las banderas de la Inteligencia Artificial sin custodia de la dignidad humana”, advirtió, en una referencia a su propio documento sobre el tema.

La visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole fue digna de Francisco, quien en su momento encomendó a los seminaristas vivir al menos un mes en la obra antes de ordenarse. León XIV se emocionó: “ Sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición ”, les dijo, en la frase más directa del viaje contra lo que Bergoglio llamaba la cultura del descarte . Y agregó que el progreso de una nación también se mide por la acogida que brinda a las personas con discapacidad.

Para cerrar, citó a Francisco por su nombre: “Lo anhelaba también nuestro querido papa Francisco y, por eso, escribió: ‘Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra’”.

En el Palacio San Martín, el Papa se reunió el lunes por la tarde con representantes de comunidades cristianas, del judaísmo, del Islam, de otros credos y de los pueblos originarios. Abrió el acto con una dedicatoria: “Nuestro encuentro se apoya sobre los pilares del diálogo y de la amistad, que fueron fundamentales en la vida del papa Francisco”, y propuso fortalecerlos “construyendo nuevos puentes”, para usar otra metáfora bergogliana.

“Hagamos nuestra la oración que nos ha dejado mi predecesor, el papa Francisco”, exhortó, en alusión a la Oración al creador de Fratelli tutti . El Papa la rezó completa, incluido su pedido: “Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz”. Después, encendió una vela y el auditorio guardó un minuto de silencio por las víctimas de la violencia.

Ante los obispos, León XIV propuso un plan pastoral que se sustenta en el de Bergoglio. Invitó a “salir a evangelizar” y pidió custodiar la comunión “para que la alegría del Evangelio llegue a todos”, como si fuera Evangelii gaudium , el documento de su antecesor.

Después citó la homilía de Francisco en el santuario de Aparecida, en julio de 2013, en Brasil. Bergoglio recordó allí cómo, en la conferencia general del episcopado latinoamericano realizada en 2007, los obispos se sentían “alentados, acompañados y, en cierto sentido, inspirados por los miles de peregrinos”.

León XIV pidió seguir trabajando “a partir de las enseñanzas del Documento de Aparecida, como una estela luminosa”. Bergoglio era el presidente de la comisión que redactó ese documento.

“Como nos recordaba Francisco, mi venerado predecesor, los pobres tienen necesidad de Dios y de gente que exprese con su vida la fuerza del amor cristiano”, dijo el papa agustino en la Catedral porteña.

León XIV citó a Francisco siempre como un eslabón más de la continuidad de la doctrina social de la Iglesia y enfatizó sus enseñanzas referidas a actuar como “Iglesia en salida”, así como la importancia del trabajo, la caridad y la justicia social.

Ya subiendo al avión rumbo a Lima, el Papa dejó un último mensaje en su cuenta de X y Francisco volvió a estar presente. “Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco”, escribió.

Agradeció el cariño con que lo recibieron y dijo que se había sentido “como en casa”. Y fue más lejos: dijo haber sido adoptado por la Argentina.

En el cierre de su presencia en el país, encomendó a los argentinos “al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján”, con la despedida que había compartido en la misa de Luján: “¡Hasta siempre mi querida Argentina!”.

Fuente: La Nación