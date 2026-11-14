Le cobraron dos veces una compra de $4000, reclamó la devolución y la Justicia ordenó indemnizarlo con $5.020.000

La digitalización de los medios de pago ofrece numerosas ventajas: permite comprar sin efectivo e incluso prescindir de las tarjetas físicas. Sin embargo, también puede generar algunos dolores de cabeza, como la duplicación de cobros .

Eso fue lo que le ocurrió a un cliente de un supermercado Día, que terminó pagando dos veces una compra de $3.553,50 . El episodio sucedió el 30 de abril de 2022 , alrededor de las 20:30, cuando intentó abonar mediante un código QR a través de la aplicación Mercado Pago.

Según consta en el expediente judicial, el consumidor tuvo problemas de conexión y la operación no terminaba de procesarse. Ante esa situación, el cajero le sugirió que saliera a buscar mejor señal. Cuando regresó, el pago se había realizado correctamente, pero el empleado le informó que el dinero no figuraba en el sistema y le indicó que debía volver a pagar si quería llevarse los productos.

El cliente hizo una segunda operación, esta vez con tarjeta de crédito. Recién cuando llegó a su casa y revisó los movimientos de su cuenta advirtió que el primer pago también se había acreditado y que, por lo tanto, había abonado dos veces la misma compra.

El consumidor reclamó ante Mercado Pago , donde le indicaron que debía resolver el problema directamente con el supermercado. Sin embargo, en el comercio insistieron en que nunca habían recibido el primer pago. Ante la falta de una solución, decidió acudir a la Justicia .

La sentencia se dictó en mayo de 2024 y terminó con una condena millonaria contra Día Argentina S.A.

El damnificado inició una acción judicial contra Mercado Libre, Mercado Pago y Día Argentina S.A. El expediente quedó radicado en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 18, bajo la carátula “Trujillo, Christian Raúl Marín c/ Mercado Libre S.R.L. y otros s/ Sumarísimo”.

En su demanda, presentada el 13 de noviembre de 2022, el consumidor reclamó inicialmente $113.553,50 , o el monto que surgiera de las pruebas durante el proceso, por los daños y perjuicios derivados del cobro indebido.

Durante el juicio, Mercado Libre sostuvo que el pago se había procesado correctamente y que el dinero se había acreditado en la cuenta del supermercado. Por eso, argumentó que no había existido una duplicación de la operación, sino dos pagos independientes. Según su postura, el segundo cobro se produjo por una decisión del consumidor a partir de la información que le brindó el comercio.

Por su parte, Mercado Pago Servicios de Procesamiento S.R.L. planteó una excepción de falta de legitimación pasiva. Entre sus argumentos, sostuvo que Mercado Pago S.R.L. no existía como persona jurídica y que el sitio web de la billetera virtual pertenecía a Mercado Libre S.R.L.

En tanto, Día Argentina S.A. negó los hechos y pidió que se rechazara la demanda. Sin embargo, durante el juicio ocurrió algo que resultó determinante: el supermercado le devolvió al consumidor el importe que había cobrado dos veces.

El cliente presentó esa devolución como un hecho nuevo ante la Justicia y señaló lo que consideró una contradicción del comercio: primero había negado que existiera un cobro duplicado y después había reintegrado voluntariamente el dinero.

La jueza Valeria Pérez Casado terminó admitiendo la demanda contra el supermercado y lo condenó a pagar $5.020.000 . El monto se compuso de $5.000.000 por daños punitivos y $20.000 por daño moral. A esa suma se agregaron los intereses y las costas judiciales.

Además, la magistrada aplicó una multa por temeridad y malicia equivalente al 10% de la condena , al considerar que la conducta del comercio había sido contradictoria durante el proceso.

La jueza entendió que las pericias y las demás pruebas respaldaban el relato del consumidor. También consideró que el supermercado no había realizado las verificaciones necesarias para comprobar lo sucedido, pese a que podría haberlo hecho mediante un control de la caja correspondiente al día de la compra. Finalmente, la pericia contable confirmó la devolución del dinero con información aportada por el propio comercio.

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La sentencia no responsabilizó a todas las empresas involucradas. La jueza rechazó la acción contra Mercado Libre y admitió la excepción planteada por Mercado Pago, por lo que ambas quedaron fuera de la condena.

La única empresa obligada a indemnizar al consumidor fue Día Argentina S.A. , por su actuación frente al reclamo y las contradicciones que quedaron expuestas durante el juicio.

El caso llegó posteriormente a la Sala B de la Cámara Comercial , pero la apelación se limitó a los honorarios profesionales de los abogados, que fueron reducidos por considerarse elevados. Por lo tanto, la condena al supermercado no fue objeto de revisión en esa instancia.

Fuente: TN