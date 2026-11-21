Ocho trabajadoras municipales resultaron heridas después de que una camioneta las atropellara en una protesta sindical en una ruta de Río Turbio , provincia de Santa Cruz , en el marco de un reclamo por una recomposición salarial. El conductor había recibido el aviso de que faltaban cerca de 15 minutos para que se habilitara el tránsito, pero igualmente siguió adelante con el vehículo.

De acuerdo con la denuncia del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) , el episodio ocurrió el jueves pasado alrededor de las 17:45 horas. Según relató Johana Gramajo , secretaria adjunta del gremio, antes del impacto el hombre reaccionó con amenazas ante la demora ocasionada por la medida de fuerza .

“Faltaban 15 minutos nada más para abrir el paso y no le interesó. Nos dijo: ‘Las paso por encima, las paso por encima’ ”, afirmó Gramajo. Asimismo, la referente gremial señaló que el reclamo se desarrolla en la ruta debido a la falta de acuerdos en la negociación salarial de los trabajadores municipales.

Según la versión de la secretaria adjunta, ella se acercó a la camioneta tipo Traffic para intentar calmar al conductor y explicarle que la circulación sería restablecida poco después. Su intención era evitar que la situación escalara y garantizar que el paso se mantuviera interrumpido solo hasta el horario definido por la protesta.

Sin embargo, aseguró que el hombre no accedió a esperar. “Yo estaba con el hombre para que se calme un poco, porque ya estaba muy subido de tono y había querido avanzar. Fui a hablarle para pedirle que esperara, pero no hubo forma ”, relató.

Para el sindicato, el vehículo continuó su marcha pese a que había personas sobre la calzada. Como consecuencia de esta maniobra, ocho trabajadoras fueron alcanzadas y arrastradas por la camioneta , entre ellas la propia Gramajo.

De acuerdo con la información publicada por La Opinión Austral , la dirigente vinculó lo sucedido con el clima de tensión que atraviesa el conflicto salarial. También cuestionó la falta de respuestas oficiales a los pedidos de actualización de los haberes de los empleados municipales de Río Turbio.

Tras el incidente, las ocho municipales recibieron atención en la guardia para realizarse los controles médicos correspondientes. Gramajo informó que ninguna estaba en riesgo de vida , aunque varias presentaban golpes y lesiones en las rodillas a raíz del avance de la Traffic.

“Son lesiones medianamente leves. Las rodillas de la mayoría están bastante complicadas, pero están fuera de peligro” , precisó la secretaria adjunta del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales.

Por ese entonces, las trabajadoras permanecían en el centro de salud para completar los estudios y las revisiones necesarias. Una vez terminada esa instancia, el grupo tenía previsto radicar la denuncia por lo ocurrido, según adelantó la dirigente sindical.

Durante el mismo episodio también resultó herida la madre de uno de los trabajadores que acompaña habitualmente las medidas de fuerza. La mujer no forma parte de la planta municipal, pero se encontraba en el lugar cuando una de las ruedas traseras del vehículo pasó por encima de uno de sus tobillos .

De acuerdo con lo expresado por Gramajo, la mujer no sufrió fracturas. Su situación también fue evaluada por el personal de salud, mientras el resto de las afectadas aguardaba la finalización de los controles médicos.

Luego del hecho, la dirigente sindical apuntó contra las autoridades políticas por la ausencia de una solución al reclamo de los municipales. La secretaria adjunta sostuvo que la protesta en la ruta responde a la necesidad de obtener una recomposición de los salarios que permita afrontar los gastos cotidianos.

“También hago responsables a los políticos, a las autoridades electas, tanto al intendente como al gobernador, porque si no estuvieran con esa pelea política hoy nosotros no estaríamos en la ruta, tendríamos una recomposición salarial”, manifestó.

De la misma manera, afirmó que los trabajadores continuarán con las medidas hasta recibir una respuesta concreta . “Acá hay familias y necesitamos ese dinero para poder seguir viviendo, porque hoy un municipal está sobreviviendo con lo que cobra de sueldo”, expresó.

En ese contexto, el gremio realizó una asamblea el viernes para evaluar los pasos a seguir. Allí se resolvió modificar la modalidad de protesta para la semana siguiente. A partir del martes, los trabajadores volverán a concentrarse en la ruta entre las 12 y las 19 , bajo un cronograma que se informará de manera diaria.

La decisión incorporó los planteos de vecinos que pidieron mayor previsibilidad en los horarios de los cortes, para poder organizar sus traslados. Gramajo sostuvo que el sindicato busca comunicar las franjas de interrupción con anticipación, aunque remarcó que la protesta se mantendrá mientras no exista una propuesta salarial.

“Nosotros no queremos estar en la ruta, pero lamentablemente lo tenemos que hacer. El municipal siempre consiguió los aumentos en la ruta. Nadie nos vino a regalar una recomposición salarial”, señaló.

Por este motivo, la referente pidió que las autoridades intervengan durante el fin de semana para evitar que el conflicto se prolongue. Además, volvió a advertir sobre la gravedad del episodio. “No sé qué están esperando, no sé si están esperando que haya un fallecido para que aparezca eso. La verdad que esto es muy grave” , concluyó Gramajo.

Fuente: Infobae