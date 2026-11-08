La Natividad La Dolfina, campeón de Tortugas: los invencibles resistieron la amenaza y alcanzaron su quinto título

La Natividad La Dolfina lo hizo de nuevo. En una actuación discreta, pero efectiva, derrotó por 16-10 a La Hache y se consagró campeón del Abierto de Tortugas . El equipo de Cañuelas prolongó su aura de imbatibilidad y alcanzó el quinto título en su historia, sobre cinco participaciones en la Triple Corona.

Favoritos antes de salir a jugar, el equipo de Adolfo Cambiaso, su hijo Poroto y sus sobrinos Camilo (Jeta) y Bartolomé Castagnola se vio en problemas durante la primera mitad y llegó a estar en desventaja de dos goles al inicio del quinto chukker, confundido ante la gran actuación y presión de La Hache. Sin embargo, ajustó las marcas, incrementó su concentración, aprovechó algunos errores del rival que antes no cometía, recuperó la ventaja con penales, y terminó ganando con holgura.

Como se esperaba, La Hache salió a jugar un partido de máxima intensidad. Tomó bien de cerca a los rivales, no les dio espacio y mantuvo la concentración. Y en ataque jugó rápido, no se entretuvo de más con la bocha y generó incontables situaciones. Lo que nadie anticipaba era que el campeón se dejara intimidar por la presión. En lugar de abrir el juego, dejó que Jeta y Poroto manejaran en exceso la pelota. Nunca se sintieron cómodos.

La Natividad La Dolfina comenzó algo mejor. Bien contenidos Jeta y Poroto, el que aprovechó los espacios fue Barto Castagnola, quien se convirtió en el principal protagonista (6 goles). Pero La Hache se mantuvo a tiro y la diferencia nunca fue mayor a dos goles. A los 4m30s del cuarto chukker, pasó por primera vez al frente merced a un golazo de Hilario Ulloa, que le ganó en velocidad a Cambiaso, se la llevó dos veces de revés contra las tablas y definió de igual forma, por debajo del cogote (6-5). Y al inicio de la segunda mitad, sacó dos de ventaja (8-6). De hecho, si en esa primera mitad el retador hubiera estado algo más preciso frente a los mimbres, la diferencia hubiera sido mayor.

El cambio que imprimió La Natividad La Dolfina despúes del meridiano pasó más por la defensa que por el ataque. Redujeron espacios, tomaron mejor las marcas, empezaron a anticipar más rápido. La Hache, del otro lado, mantuvo la intensidad, pero no la calma. Las pelotas divididas empezaron a quedar para el otro lado y la aceleración se tradujo en faltas en contra. En dos chukkers, de estar dos arriba pasó a estar dos abajo merced a un parcial de 5-1. Cuatro de esos goles fueron de penal.

En los últimos dos chukkers, La Natividad La Dolfina conservó la compostura, aguantó el intento de reacción de La Hache y amplió la diferencia, evitando sobresaltos en el final.

Se trató del 47º título de Triple Corona para Adolfo Cambiaso, con lo que prolongó su récord. Ahora aspira a una nueva marca que parecía inalcanzable: llegar a las 20 coronas en el Argentino Abierto e igualar al gran Juancarlitos Harriott. Fue el 11º en Tortugas, estadística que lidera Pablo Mac Donough con uno más. Además, su hijo Poroto, de sólo 20 años, llegó a las siete conquistas, sumando los tres Abiertos (segunda en Tortugas) y los hermanos Castagnola acumulan 11 (cuatro en el Country).

Fue, además, el 20º triunfo consecutivo de La Natividad La Dolfina. Desde su creación de cara a la temporada 2025, ganó absolutamente todo lo que jugó .

No habrá tiempo para lamentos para La Hache, ya que el próximo sábado hará su estreno en el Abierto Argentino cuando inaugurará el certamen en la cancha 2, enfrentando a Don Ercole a las 14. Más tarde, también por la Zona A, La Ensenada se medirá con La Irenita; completa el grupo La Natividad La Dolfina, que tendrá fecha libre. El domingo, por la B jugarán Híper vs. La Aguada en el primer turno, y Las Monjitas vs. La Zeta en el segundo.

Palermo es el gran objetivo de todos. Más que el año pasado, más que en los dos primeros certámenes de esta temporada, La Natividad La Dolfina parte como favorito. El rodaje en conjunto, la mejoría (todavía más) en la caballada y especialmente el nivel individual de Jeta y Poroto los hace -prácticamente- invencibles.

La Natividad La Dolfina (16): Camilo Castagnola, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10; Adolfo Cambiaso (h.), 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40.

La Hache (10): Hilario Ulloa, 9; Carlos María Ulloa, 8; Benjamín Panelo, 8, y Tomás Panelo, 9. Total: 34.

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Fuente: La Nación