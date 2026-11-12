La Justicia investiga los viajes de Abel Furlán y la “vecina” de Cristina Kirchner de San José 1111

La investigación sobre el manejo de los fondos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) apuntó a un lugar inesperado. El juez federal Julián Ercolini pidió datos a las aerolíneas privadas para saber quién pagó los últimos viajes de María Soledad Calle , la dirigente camporista que compró el primer piso de San José 1111, y el extitular del gremio, Abel Furlán. El magistrado ya cuenta con los datos de Migraciones y detectó algunas coincidencias llamativas.

En el llamado a indagatoria, Ercolini le pidió a las aerolíneas copia de las reservas, fecha y canal de contratación, identidad de la persona física o jurídica que pagó los pasajes y hasta el medio de pago utilizado.

El período que se investiga comienza el 27 de febrero de 2023, cuando se firmó el contrato de la empresa Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM) con la UOM e incluye los viajes de Adalberto Braconi (socio de Calle y presidente de USEM) y Osvaldo Lobato (exsecretario administrativo del sindicato).

Calle es, por lejos, la que más viajó. En 2023, hizo once vuelos a Uruguay (3), México, Francia (2), Brasil (3), Holanda (en realidad fue a Sudáfrica), Italia. La mayoría de esos vuelos se corresponderían con su actividad gremial , a donde recaló por su cercanía con Furlán y por su participación en una federación sindical denominada IndustriALL Global Union para América Latina y el Caribe.

En las últimas semanas, la defensa de Calle aportó ante la Justicia mails y otras constancias de las supuestas invitaciones que recibía la gremialista.

En 2024, Calle siguió recorriendo el mundo. Hizo 12 viajes al exterior, a razón de uno por mes. “Muchas gracias Instituto Lula e Instituto Patria y mis queridos compañeros del Sindicato dos Metalúrgicos do ABC por la invitación a compartir un espacio de reflexión sobre la situación de nuestros países y la construcción de un futuro mejor para todas y todos", escribió en junio desde Brasilia junto a la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti y al exlegislador Oscar Parrilli.

El año pasado volvió a repetir la marca de 12 viajes: estuvo tres veces en Europa, una vez en Estados Unidos, y el resto de las escapadas fueron por América Latina.

Este año suma seis viajes, según los registros oficiales que figuran en el expediente y a los que accedió LA NACION . El último fue a fines de septiembre, cuando la causa judicial ya la tenía en la mira. Eligió Francia como destino.

En el caso de Furlán, las salidas del país no fueron tan frecuentes. En lo que va delaño,o hizo un solo viaje a Holanda. El añopasado,o tres (México, Italia, Brasil) y cuatro en 2024 (dos a Chile, uno a Brasil y uno a Alemania).

Al cruzar los datos, Ercolini encontró algunas coincidencias. Un ejemplo: el viaje a Alemania de Furlán de 2024 fue entre el 3 y el 14 de junio. La gremialista también salió el 3 y volvió el 17. Y ambos volaron por Lufthansa.

También se volvieron a cruzar en las salidas de mayo y julio de 2023 . Y en noviembre de ese año: en esecaso,o Furlán fue a Brasil del 7 al 9 y Calle del 6 al 9.

En los oficios enviados a las aerolíneas, Ercolini hizo hincapié en datos muy específicos: si alguno de los pasajes fue emitido bajo la misma reserva, contratado por la misma agencia, y si la factura fue emitida a nombre del sindicato, de la obra social o de la empresa USEM. En el caso que hayan intervenido agencias de viaje, el juez pidió que informen si gestionaron alojamiento u otros servicios . La misma información fue pedida a la UOM, a la obra social, y a USEM.

Furlán, uno de los interlocutores sindicales favoritos del kirchnerismo, fue citado a declarar para el martes 17 de noviembre , mientras que Calle, para el 24. También deberán declarar Esteban Lobato (exsecretario administrativo del sindicato), Adalberto Braconi (presidente de USEM) , Naldo Brunelli (exsecretario adjunto) y José Ortíz (tesorero del sindicato).

Todos aparecen en los contratos que firmaron el gremio y la obra social con USEM en febrero de 2023, apenas 82 días después de la creación de esa firma. A partir de ese momento, la empresa se quedó con el 0,5% del total de los aportes de los trabajadores de la UOM . Un negocio que habría significado una ganancia de unos $100 millones mensuales. Lo más llamativo de todo es que Calle ya aparecía en ese momento como empleada de la UOM y representaba al sindicato ante organismos internacionales.

La causa por administración fraudulenta se inició por una denuncia de los dirigentes Gerardo Alberto Piva, Ángel Rodrigo Derosso y Pablo González, con el patrocinio del abogado Yamil Castro Bianchi. Por las irregularidades detectadas, a fines de mayo, la UOM quedó bajo la conducción del interventor Alberto Biglieri , un abogado vinculado al radicalismo porteño que asume este jueves en el Consejo de la Magistratura.

En septiembre, Ercolini levantó el secreto fiscal y solicitó una batería de medidas de pruebas para investigar el patrimonio de Calle con pedidos a la Unidad de Información Financiera (UIF), a la ARCA, Anses, Migraciones, y hasta la Prefectura Naval. Entre otras cosas, le pidió al escribano que intervino en la compra del primer piso de San José 1111 la escritura para conocer los detalles de la operación .

¿Con qué dinero compró ese departamento la gremialista? Según un informe reservado que elaboró la actual intervención, su empresa recibió $2.466.334.995 en concepto de honorarios . En 2024 fueron $698 millones, en 2025 la cifra alcanzó los $1086 millones y durante este año, hasta julio inclusive, $681 millones.

Fuente: La Nación