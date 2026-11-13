La Justicia autorizó extraditar a Estados Unidos a los ladrones chilenos acusados de asaltar a Del Potro y al marido de Taylor Swift

La Justicia federal autorizó la extradición a Estados Unidos de Bastián Jiménez Freraut e Ignacio Zuñiga Cartés , los delincuentes chilenos acusados de desvalijar a Travis Kelce, el marido de Taylor Swift. Otras estrellas del fútbol americano, el básquet y el hockey se encuentran entre sus víctimas, con botines millonarios de relojes y joyas de oro. En Argentina, ambos jóvenes, de nacionalidad chilena, se encuentran también detenidos en el penal de Marcos Paz por supuestamente robarle en Tandil a Juan Martín del Potro.

La decisión fue tomada por el juez Sebastián Ramos, a cargo del proceso, según confirmó a Infobae Florencia Barba, la abogada de ambos imputados, un dato ratificado por altas fuentes judiciales en los tribunales de Comodoro Py . Los fundamentos serán publicados la semana próxima. La abogada Barba, parte del estudio Vásquez Barba, especializado en derecho internacional, apelará la decisión cuando reciba los fundamentos.

Ambos sospechosos fueron capturados por un error insólito: el 25 de mayo último, el área de Interpol de la PFA los capturó mientras intentaban abordar un micro hacia Misiones en la terminal de Retiro con sus propios documentos, 15 días después del asalto a Del Potro en Tandil.

Los dos sabían que tenían circulares rojas dictadas en su contra. Las alarmas sonarían cuando mostraran sus identidades en cualquier terminal. Peor todavía: la Justicia y la PFA sospechan que ambos habían ingresado de forma ilegal al país. Así, por este error amateur, ambos jóvenes chilenos terminaron en una celda en Marcos Paz.

El juez Ramos dio vía a la audiencia de extradición, realizada vía Zoom este martes, luego de aprobar la documentación entregada por las autoridades norteamericanas para requerir el trámite, una declaración jurada de 116 páginas enviada desde el Department of Justice estadounidense vía la Cancillería argentina: es una declaración jurada de 116 páginas, firmada por el fiscal asistente Daniel Baeza y el juez Anthony Porcelli, ambos asignados al Middle District de Florida .

Entre octubre de 2024 y mediados de 2025, según el Department of Justice americano, Bastián e Ignacio conformaron “una pandilla sudamericana” junto a otros cuatro cómplices chilenos, dedicada a desvalijar atletas de equipos como los Tampa Bay Buccaneers y los Cincinnati Bengals , así como estrellas del hockey sobre hielo y la NBA . En Kansas City , ambos chilenos y su banda fueron acusados de entrar a la casa de Travis Kelce, hoy marido de Taylor Swift, y su compañero Patrick Mahomes en los Kansas City Chiefs , para llevarse 11 mil dólares en material. Una preciada camiseta de Kelce estaba en el botín.

Los contenidos de sus cuentas iCloud, peritados por investigadores, cerraron las imputaciones en su contra: en esas cuentas, se hallaron fotos donde se mostraban con parte del posible botín robado.

Sin embargo, la extradición no se producirá de inmediato: ambos sospechosos se encuentran detenidos de forma conjunta entre la causa de Comodoro Py y la que investiga el robo a Del Potro, a cargo del fiscal Marcos Egusquiza . La banda saqueó la casa bonaerense el 15 de mayo de este año, para llevarse joyas como una alianza de casamiento de su madre , raquetas y trofeos.

Esta causa deberá ser resuelta , en teoría, antes de que la extradición se cumpla. Este punto, contemplado en el tratado bilateral de extradición entre Argentina y Estados Unidos, es algo que la defensa considera para lograr que se suspenda el traslado. El motivo para quedarse aquí es simple: al estar en Argentina, Zúñiga y Jiménez se encuentran más cerca de sus familias chilenas. Zúñiga, por ejemplo, es padre de un chico de dos años.

Una fuente muy cercana a ambos sospechosos dice: “Si lo hicieron, no fue por la plata. Los dos vienen de familias acomodadas. No entiendo por qué se metieron en este lío”.

Fuente: Infobae