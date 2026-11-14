La familia de la joven asesinada en Tucumán reclamó una condena ejemplar para los tres acusados: “Nada justifica lo que hicieron”

A más de 10 meses del femicidio de Erika Antonella Álvarez , su familia espera que el juicio oral termine con una condena para los tres acusados: el exmilitar Felipe Sosa , su pareja Justina Gordillo y Orlando Díaz .

Claudia, la mamá de la joven de 25 años asesinada en Tucumán, reclamó justicia, insistió en la responsabilidad de Sosa y describió el dolor que atraviesa desde la muerte de su hija.

“Con todas las pruebas que recolectó el fiscal y la Policía, hasta ahora el único asesino y femicida de mi hija es Sosa . Los otros son sus encubridores”, aseguró en diálogo con TN .

La mujer aseguró que espera que todos los imputados sean condenados y recordó que, durante las audiencias, ya había advertido sobre el comportamiento de Sosa. “El tiempo me dio la razón y ya se está viendo la violencia de este tipo ”, sostuvo.

En ese sentido, mencionó que uno de los abogados del exmilitar renunció a su defensa y lo denunció por amenazas. También recordó los comentarios que, según contó, había escuchado de vecinos y empleados del acusado: “Todos decían que le tenían miedo. Era un hombre que se hacía temer ”.

Además de reclamar una condena para Sosa, Claudia cuestionó las condenas previstas para el delito de encubrimiento y pidió que los legisladores revisen la legislación. “Lo máximo son seis años. Siento mucho que estas personas han encubierto un hecho tan cruel, un femicidio, y no tengan casi pena ”, planteó.

“Lloro a mi hija todos los días. Todos saben que no puedo con este dolor. No tengo fuerzas para ir al cementerio . Mi vida es un calvario”, aseguró la mujer.

En ese sentido, exigió: “Nadie nos va a devolver a nuestra hija. No quiero que haya otra familia tan destrozada como nosotros ”.

Marcelo , el papá de la víctima, acompañó el pedido de justicia. “Nada justifica lo que le hicieron. No hay palabras de cómo la dejaron. Uno piensa miles de cosas y es muy duro, la estamos pasando muy difícil”, indicó.

El juicio oral por el femicidio de Álvarez empezó el 26 de octubre en Tucumán. El principal acusado es Felipe Sosa , un exmilitar de 50 años para quien la Fiscalía pidió prisión perpetua por el homicidio agravado por razones de género .

También son juzgados Justina Gordillo , pareja de Sosa y funcionaria de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, y Jorge Orlando “Chicho” Díaz , empleado de confianza del exmilitar. Ambos están acusados de encubrimiento agravado .

Nicolás Augusto Navarro Flores ya fue condenado a tres años de prisión efectiva en un juicio abreviado por la destrucción de pruebas.

Según la reconstrucción de la Fiscalía, Álvarez fue asesinada durante la madrugada del 7 de enero en la casa de Sosa, ubicada en Yerba Buena. La autopsia determinó que murió por un traumatismo craneofacial grave y una lesión cervical alta. Después, su cuerpo fue trasladado y descartado en un basural de Manantial Sur, donde fue encontrado el 8 de enero.

El debate cuenta con más de 70 testigos y se estima que la sentencia se conozca el 16 de diciembre.

Mientras espera ese momento, Claudia insiste en que ninguna condena podrá reparar la pérdida. “ Quiero justicia, pero nada va a calmar mi dolor ”, concluyó.

Fuente: TN