La contradicción del Papa multitudinario en un país con menos católicos: de la “religión a la carta” a “creer sin pertenecer”

Se fue, nomás. El Papa pasó por Argentina y quedaron las preguntas. Acá va una: ¿Qué sale de la cruza -o más bien, la contradicción- entre la persistente caída mundial y local de adherencia al catolicismo y, a contrapelo, las oleadas de verdaderos fieles, seguidores firmes, interesados tibios o sólo curiosos que hicieron el esfuerzo premeditado de zambullirse entre las multitudes que participaron de la abultada agenda de León XIV en el país? ¿Nos deja más espiritualidad? ¿Más esperanza? ¿Más catolicismo? ¿Qué queda?

Lo podrían haber visto en la tele, en redes sociales, en fotos. Y, sin embargo, como quien precisa conectar con el aura magnética de cierta virgen o santo ubicados en un lugar irrepetible, a este Papa había que ir a verlo .

Fue un fenómeno comparable a los festejos más inolvidables de la Argentina. Los del Mundial de Qatar 2022, o en 2010, por el Bicentenario, arrastraron a entre 5 y 6 millones de personas en todo el país , respectivamente. Sólo la oleada que el lunes bañó de gente el Monumento a los Españoles para ver al titular de la Santa Sede fue semejante, en número absoluto de personas (la población argentina era mucho más chica, claro está), al convocante funeral de Eva Perón, en 1952.

Además, el total de asistentes para ver a León XIV superó cualquier otro evento masivo citado hasta ahora por la figura sacra que hoy encarna el estadounidense Robert Francis Prevost. Dos y medio a tres millones de personas en cada uno de los dos encuentros mayores , la misa porteña del inicio de la semana y el momento cúlmine, en la Basílica de Luján. Pero, ¿es mucho o es poco?

¿Es mucho o es poco, considerando que en 1960, más del 90% de los argentinos se autopercibía católico y ahora son el 60%? El dato es conocido desde que en 2019 lo informó la “Segunda encuesta nacional sobre creencias y actitudes religiosas”, un completo sondeo conducido por el prestigioso sociólogo Fortunato Mallimaci, con participación de quien ahora habló con Clarín , Verónica Giménez Béliveau, coordinadora del Programa “Sociedad, cultura y teligión”, del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL-Conicet), marco institucional de esa encuesta .

Si bien ese informe tiene unos años ya, otra investigación de alcance importante (con más de 2.400 participantes) realizada hace casi instantes, entre agosto y septiembre de este año, la Encuesta Nacional de Religión Vivida (ENReVi, de la Universidad Nacional de Córdoba, o UCC), encontró que si bien el 78% de los consultados tenía al catolicismo como religión de crianza, los que se sentían realmente representados por ese credo son, en efecto, el 60,2%.

Hay un dato que cuando se comuniquen las conclusiones estadísticas post gira papal quizás le sume solvencia a la encuesta de la UCC. Adelantó que el 16,5% de los encuestados, es decir, más de 5 millones de personas, tenía la intención de ir a ver al Papa en vivo y en directo .

Pero el tema es cómo ubicar todas estas cifras en el termómetro del catolicismo argentino. Como toda foto, integra una película mayor. Es larga, para nada pochoclera y su final es incierto. Narra el poderío institucional y hasta qué punto calan socioculturalmente las grandes religiones. Un filme que -entienden muchos analistas- hace rato atraviesa instantes inquietantes, por no decir críticos.

Pero Giménez Béliveau arrancó con una premisa importante: “Lo que pasa con las religiones es que no cambian rápidamente . No es que viene el Papa y todos se van a volver católicos. No pasó con el papado de Francisco y no va a pasar con este Papa”.

Las migraciones religiosas, sea hacia abandonar todo tipo de credo (hoy, cerca del 20% de los mayores de 18) como volantear a, por ejemplo, sectores evangélicos (14,3%, según la encuesta de la UCC), implican “procesos largos, incluso más largos que los cambios de identidades políticas” , aclaró la investigadora, y sumó: “Son procesos lentos. De ahí la idea de hacer nuestras encuestas con una distancia de diez años. Eso nos permite comparar, realmente”.

Si bien la socióloga planteó una caída persistente del catolicismo (“en Argentina, en la región y en el mundo”), marcó una razón por la que no sería buena idea agarrarse demasiado fuerte a ese titular: “Sí, la tendencia es a la baja. Pero si bien venimos viendo que el número de católicos cae más o menos un punto porcentual por año, ojo con ese dato porque eso en cierto punto se estanca”.

Dicho de otro modo, así como el número de católicos probablemente tenga un techo, también, a las claras, tenga un piso. Esta semana, los argentinos quizás hayan presenciado que ese piso es una superficie firme, que no está del todo a la venta y tiene muchos metros cuadrados.

José María Poirier es profesor de Filosofia, periodista y dirige la revista Criterio, una publicación de orientación católica, que además es una de las más antiguas del país, con casi 100 años de vida. Clarín le preguntó por la aparente contradicción mencionada arriba: las masas (entre devotos y no tanto) que intentaron acercarse a León XIV desde el lunes, y el desinflamiento del catolicismo, en especial en la vida de los jóvenes. Justamente, el segmento del que el Barómetro de las Religiones y Creencias en Argentina (OCREAR-CBC-UBA) mostró este año una menor adherencia a ese credo: entre los que tienen 16 y 29 años, el 44,6% (y no el 60%, tomando en cuenta a todos los mayores de 18) dijo ser católico. En los mayores de 50, la vara se eleva al 69%.

Pero el “Mapa de las identidades religiosas en Argentina” mostró una tendencia que no necesariamente va hacia un vacío espiritual. Los expertos de esa institución universitaria hablan de “creer sin pertenecer” . Algo de eso dijo justamente Poirier en la charla con este medio.

“Me parece que, en primer lugar, ese cruce es real y muy interesante. Estamos en un proceso en el que la Iglesia y, en general, la religión ha ido perdiendo fuerza y presencia . Ahora, al mismo tiempo este despertar que se manifiesta con la visita de León XIV, muestra una contradicción”, arrancó el analista, y precisó: “Creo que hay que tener en cuenta que el proceso de alejamiento de lo institucional posiblemente siga, pero hay un sentimiento diferente: es la necesidad de una espiritualidad y una individualidad, en este caso la fe, que puede compartirse o convivir con una falta de asistencia a lo institucional”.

Poirier explicó que algunos sociólogos llaman a ese fenómeno “privatización de la religión”, o también, “religión a la carta”. “Vos elegís según tu sensibilidad y necesidades del momento”.

“Lo fundamental en este momento es que ese acercamiento que ha provocado la visita de León XIV, es un hecho profundo para muchos y esto incluye a muchos jóvenes. No es muy distinto a lo que generó Jesucristo en su momento , si te remontás a los escritos”, apuntó.

Para Giménez Béliveau, esa llegada a los jóvenes es parte de una búsqueda premeditada desde la Santa Sede: “Este Papa tiene mensajes distintos según los distintos lugares e interlocutores . Una cosa es lo que dijo en las misas con respecto a la importancia de la familia ; en el Cottolengo Don Orione puso el foco en discapacidad, lo que parece una disputa con el Gobierno argentino, pero también fue una afirmación de la defensa de la vida. Luego, el mensaje en la UCA, a la tarde, fue un discurso profundo, casi un bombazo, hablando de la economía popular, la justicia social y la referencia al rol de los sindicatos”.

En el mismo sentido, “ la vigilia de los jóvenes fue un dispositivo pensado para dar un marco de recalentamiento del lazo social católico en la sociedad. Son encuentros pensados para generar ganas de hacer y de revincular. Un viaje papal está pensado a partir de cómo ponerle magia; cómo crear un acontecimiento extraordinario en el marco de la relación de la gente con la religiosidad”.

Pero, ¿cómo pueden convivir el catolicismo, motor que tiene por base la comunidad y los sentimientos de cofradía, con el fuerte desinterés por la institución como tal y el énfasis puesto en esa “religión a la carta” u “on demand”, gestada y sostenida por deseos e inquietudes individuales y -se ve en otros planos de la deteriorada sociedad actual- hasta individualistas? ¿No se llevan de frente el catolicismo y el individualismo?

Poirier dijo que sí: “Cuando te preguntás qué es en sustancia el cristianismo, Jesucristo te diría que hay dos mandamientos que nos caracterizan: Amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. Él dice que ahí está la síntesis de la fe y los profetas desde la historia de Israel. León XIV es agustino, corriente que profesa un fuerte sentimiento existencialista, y por eso dice 'ama y haz lo que quieras'”. La frase no alude a un hedonismo barato sino a marcar que lo primero y fundamental es amar (por supuesto: a Dios y al prójimo como a uno mismo). El resto, claro, se organizará a su modo, siempre que esté esa base.

Tal vez esperanzado en que el final de la película no sea el de un individualismo incrédulo subrayado, Poirier habló de cambio y evolución: “Bergoglio encontró en la devoción popular una respuesta al vaciamiento de las Iglesias , pero no es necesariamente el único camino. Hay muchos”.

“León XIV tiene muy presente esto. Él viene de las matemáticas y pasó por el Derecho. Es un hombre realmente culto y muy preocupado por la universidad y las investigaciones científicas. Él advierte el divorcio que se dio entre la fe y la cultura . Eso no está subsanado. Es una de las heridas que la Iglesia contemporánea debe sanar”, opinó.

En tanto, Giménez Béliveau habló de “una ruptura que no se subsana volviendo atrás”. La Iglesia tendrá que “buscar nuevas formas de participación y adhesión”. Explicó que, más allá de que el Papa no puede dejar de lado que la doctrina implica determinadas normas bastante inamovibles, el catolicismo sabe ofrecerse de formas muy variadas, según las distintas órdenes religiosas. En todo caso, el desafío está en una tensión histórica de la Iglesia: “La tensión entre preservar el mensaje y abrirse al diálogo con el mundo”.

Algunos analistas comparaban la visita de León XIV con el último Mundial de fútbol. Señalaban el tema Malvinas como uno de los temas que quedó instalado.

¿Y el paso del Papa qué dejará? ¿Más interesados por el catolicismo? ¿Más atención a los desempleados, los sectores de bajos ingresos, las personas con discapacidad o las quienes están privados de su libertad? Poirier consideró que “la comparación entre el fútbol y la visita papal peca de superficial; ningún Papa soluciona los problemas”.

“En todo caso, servirá para recordar ciertas esencias de la vida religiosa. Pero nada cambia si no lo operamos nosotros. Tendrán que ser la sociedad y los dirigentes -tan de capa caída- los que en todo caso deberán elaborar algo”, dijo, y cerró: “Hay algo que dijo en estos días León XIV cuando lo operaron, que es clave: 'Gracias a Dios y los médicos excelentes que me trataron, me siento bien'. Diferenció los planos”.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín