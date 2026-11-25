El Gobierno de la Ciudad sancionó a los responsables del operativo para remover el deck del café “Tina”, ubicado en Ambrosetti al 300, en el barrio porteño de Caballito . La decisión se tomó luego de una investigación interna que determinó que hubo errores en el procedimiento.

Como consecuencia, el comisario de la jurisdicción 6A y los agentes del equipo de seguridad que participaron del operativo fueron pasados a disponibilidad.

Además, el funcionario de la Secretaría de Ordenamiento Urbano que estaba al frente del procedimiento fue removido de su cargo este miércoles.

Durante el operativo se produjeron incidentes entre inspectores del área de Ordenamiento Urbano, efectivos de la Policía de la Ciudad, empleados y el dueño del establecimiento.

La situación también afectó a los clientes que se encontraban en el deck, algo que, según reconocieron desde el Gobierno porteño, no debería haber ocurrido.

Desde la administración porteña explicaron que la remoción de la estructura responde a una necesidad vinculada con obras de movilidad. Sin embargo, admitieron que la manera en la que se llevó adelante el procedimiento fue incorrecta.

Una investigación interna permitió establecer las responsabilidades de los involucrados y, a partir de esas conclusiones, las autoridades resolvieron aplicar las sanciones correspondientes.

En ese sentido, desde el Gobierno de la Ciudad remarcaron que la política de ordenamiento urbano busca cuidar a los vecinos, garantizar la convivencia y acompañar a quienes trabajan e invierten en Buenos Aires.

Además, señalaron que el accionar registrado durante el operativo en Caballito no se corresponde con esos principios y reconocieron que hubo situaciones que debieron evitarse.

Fuente: TN