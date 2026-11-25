Fueron diez minutos. Unos seiscientos segundos, quizás los únicos seiscientos segundos donde los pibes que dirige Diego Placente demostraron todo lo que son capaces de dar. Y estuvieron cerca de la épica. Es que, la Selección Argentina salió a jugar ante Dinamarca sabiendo que lo único que no podía hacer era perder para no despedirse del Mundial Sub 17 de Qatar . Sin embargo, así se iría al vestuario luego del primer tiempo: con una gran efectividad, los daneses se pusieron 2-0 y los chicos argentinos se volvían a casa. Pero, cuando todo era frustración, apareció el fútbol. Esos diez minutos soñados, de puro fútbol, conexiones y gambetas: Baroni descontó tras una asistencia de Policella ; cuatro minutos después, el pibe de Vélez que lleva la 10 igualó tras eludir varios rivales. Y Alan Alcaraz lo dio vuelta con un zapatazo que trazó una parábola hermosa. Era el partido soñado, pero los europeos alcanzaron un empate que merecían y dejaron al conjunto albiceleste en el segundo puesto de su grupo, detrás de Australia.

¡DESCONTÓ ARGENTINA! Baroni definió dentro del área para el 2-1 ante Dinamarca. #MundialSub17EnDSPORTS #U17WC pic.twitter.com/TCAWXCEe7I

Policella y Escobar se divierten en Argentina 🪄 #MundialSub17EnDSPORTS #U17WC pic.twitter.com/BQ9FJTiTY6

¡QUÉ GOLAZO PARA REMONTAR EL PARTIDO! Alcaraz y un disparo infernal para poner el 3-2 de Argentina ante Dinamarca. Por ahora, La Albiceleste está clasificando a los dieciseisavos de final del #MundialSub17EnDSPORTS . #U17WC pic.twitter.com/ksJ9Bd4d0B

Fuente: Clarín