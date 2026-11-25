Una joven de 21 años se sometió a una operación en el codo derecho en un centro médico privado de La Matanza. Aunque había informado que padecía una enfermedad que afectaba la coagulación de la sangre, los profesionales no realizaron los estudios específicos ni tomaron las medidas preventivas necesarias antes de la intervención .

Después de la cirugía, la paciente sufrió hematomas, sangrados persistentes y dificultades para mover el brazo, por lo que debió recibir nuevos tratamientos y someterse a otra operación.

El caso terminó en la Justicia y un juzgado de La Matanza condenó al sanatorio y a dos médicos a pagarle $24.686.000, más intereses , por las deficiencias en la atención.

La primera intervención se realizó el 9 de abril de 2012 en la sede de Zona Oeste de un hospital privado. La joven buscaba solucionar un problema relacionado con el nervio cubital, que le provocaba dolor y alteraciones de sensibilidad en el brazo derecho.

Antes de ingresar al quirófano, advirtió que padecía la enfermedad de Von Willebrand , un trastorno que dificulta la coagulación de la sangre y puede aumentar el riesgo de hemorragias.

Según relató en su demanda, también informó que necesitaba recibir desmopresina antes de determinadas intervenciones quirúrgicas para prevenir complicaciones.

Sin embargo, la profesional que realizó la evaluación prequirúrgica consideró que no era necesario administrar el medicamento porque se trataba de una cirugía menor. El cirujano tampoco indicó su aplicación.

La operación se realizó bajo anestesia general y la paciente recibió el alta ese mismo día. No obstante, a las horas siguientes comenzó a sentir dolores intensos y sufrió un desvanecimiento , por lo que necesitó asistencia médica.

Durante los controles siguientes aparecieron hematomas, ampollas y sangrado en la herida . La hemorragia persistió y los médicos debieron postergar el retiro de los puntos.

La joven también acudió a una guardia, donde le realizaron una nueva sutura para detener el sangrado.

Con el paso de las semanas, la mujer continuó con dolor, dificultades para flexionar el brazo y molestias en la zona intervenida. Ante la falta de mejoría, recibió indicaciones de terapia ocupacional y fue derivada a otros especialistas.

Finalmente, en abril de 2013 tuvo que someterse a una segunda cirugía , durante la cual le retiraron una cicatriz queloide y trataron nervios comprometidos en la zona.

Según declaró, en esa oportunidad los profesionales realizaron una evaluación diferente y consideraron necesario administrarle desmopresina antes de la intervención .

La paciente inició entonces una demanda por mala praxis contra la institución médica y los profesionales involucrados en la primera operación.

Los demandados rechazaron las acusaciones. El cirujano sostuvo que el hematoma había sido una complicación relativamente frecuente y que las molestias posteriores podían estar relacionadas con la cicatrización.

El caso fue analizado por el Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 4 de La Matanza , que tuvo en cuenta las historias clínicas, los informes médicos y las pericias incorporadas al expediente.

Uno de los elementos determinantes fue que la enfermedad de Von Willebrand figuraba en la documentación médica, pero no existían constancias de estudios específicos ni de una consulta con Hematología antes de la operación .

El juez consideró que los profesionales debían evaluar el trastorno y establecer medidas para reducir el riesgo de sangrado, algo que no quedó acreditado.

Aunque la pericia no pudo determinar con certeza absoluta que todas las secuelas fueran consecuencia de la falta de medicación, el juzgado concluyó que existió una mala atención .

Por ese motivo, la sentencia del 24 de septiembre de 2026 estableció una indemnización compuesta por:

De esta manera, la condena total quedó a cargo de la institución médica, los dos profesionales y las aseguradoras. Sin embargo, la resolución es de primera instancia y establece la responsabilidad de los demandados.

Fuente: TN