Un hombre de 36 años sufrió un grave accidente mientras participaba de un torneo amateur de futsal en un gimnasio del barrio porteño de Flores . Durante una jugada, se arrojó al piso para disputar una pelota, se deslizó y terminó chocando contra una pared ubicada detrás de uno de los arcos, lo que le provocó una fractura en el tobillo izquierdo .

El episodio terminó en una demanda contra los responsables de las instalaciones y los organizadores del campeonato. Aunque inicialmente había conseguido una indemnización de $27,5 millones, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil redujo la condena a $17 millones, más intereses , al considerar que las condiciones de seguridad de la cancha habían contribuido al accidente.

El accidente ocurrió el 28 de abril de 2019, durante un partido amateur disputado en un gimnasio de Flores. En una de las jugadas, el hombre se tiró al piso para disputar la pelota y golpeó su pierna izquierda contra una pared que estaba detrás del arco rival .

Como consecuencia del impacto, sufrió una fractura de tobillo y debió ser trasladado en ambulancia a un hospital público.

Allí recibió las primeras curaciones y los médicos le indicaron utilizar una bota ortopédica, muletas, analgésicos y antiinflamatorios. Posteriormente, continuó su tratamiento en una clínica privada.

El jugador sostuvo que la pared se encontraba demasiado cerca de la cancha y no contaba con una protección adecuada para evitar lesiones durante el partido.

Por ese motivo, inició una demanda contra la entidad propietaria del gimnasio y la empresa organizadora del campeonato.

Los demandados rechazaron su responsabilidad y argumentaron que el accidente había sido consecuencia de una maniobra imprudente del propio jugador .

Durante el juicio, una pericia de seguridad e higiene analizó las dimensiones del gimnasio y la distancia entre los límites del campo de juego y las paredes.

El informe determinó que la separación entre la línea de fondo y la pared era de apenas 50 centímetros en uno de los extremos y de 98 centímetros en el otro .

Aunque el especialista señaló que las instalaciones se encontraban en buen estado general, la Justicia consideró que esa distancia representaba un peligro para los jugadores.

Además, dos testigos que habían presenciado el partido confirmaron que el espacio detrás del arco era reducido y que no habían observado protecciones suficientes en el sector del accidente.

El 19 de marzo de 2026, el juzgado de primera instancia hizo lugar a la demanda y estableció una indemnización de $27,5 millones.

Sin embargo, las entidades demandadas apelaron la resolución , por lo que el caso llegó a la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Los jueces de la Cámara consideraron que arrojarse al piso para disputar una pelota es una situación previsible durante un partido de futsal , incluso cuando la maniobra pueda resultar imprudente.

En ese sentido, explicaron que los jugadores aceptan los riesgos habituales de la práctica deportiva, pero no aquellos que aparecen por las condiciones inseguras de las instalaciones.

Por ese motivo, mantuvieron la responsabilidad de las entidades involucradas, aunque modificaron los montos reconocidos inicialmente.

La indemnización quedó establecida de la siguiente manera:

De esta manera, la condena total quedó fijada en $17.000.000, más intereses , después de que la Cámara redujera los $27,5 millones establecidos en primera instancia.

El tribunal también mantuvo el sistema de intereses: un 8% anual desde el accidente hasta la primera sentencia y, desde entonces, la tasa activa del Banco Nación hasta el pago .

Fuente: TN