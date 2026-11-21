Tras la visita del papa León XIV a la Argentina, que incluyó un encuentro con sindicalistas, la CGT había activado un plan de lucha contra el gobierno de Javier Milei que se iba a concretar los primeros días de diciembre. Sin embargo, a pocos días de la puesta en marcha de la medida, la central obrera decidió dar marcha atrás con la iniciativa.

Según pudo saber Clarín, la conducción de la CGT definió no avanzar en una medida que implicaba un cese de actividades parcial con alcance nacional, de entre dos y cuatro horas en los propios lugares de trabajo, a lo que se iban a sumar asambleas para visibilizar los reclamos salariales y de mejores condiciones de trabajo.

La modalidad para la nueva protesta significaba un cambio notable respecto a los paros generales tradicionales, que se concretaron en cuatro oportunidades durante la gestión de Milei.

La cúpula ya venía rechazando la posibilidad de hacer una nueva huelga general de 24 horas, como reclaman los gremios más combativos. Para la conducción de la central, ese tipo de medidas "termina perjudicando a los propios trabajadores", en especial a quienes están en la informalidad y dependen de los ingresos diarios.

Ante esta situación, habían decidido avanzar en los paros parciales dentro de los lugares de trabajo, pero finalmente ese plan tampoco se activará.

Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, en diciembre de 2023, la CGT realizó cuatro paros generales. No obstante, en los últimos meses y pese a la sanción de la reforma laboral, la dirigencia cegetista optó por reformular su plan de lucha y avanzar con una estrategia de protestas sectoriales, movilizaciones y acompañamiento de reclamos de otras organizaciones sindicales y sociales.

En junio, cuando los sectores más duros de la central presionaron por la convocatoria a una huelga de 36 horas con movilización a Plaza de Mayo, la conducción eligió sostener un esquema gradual de protestas y desestimar una nueva huelga general.

La CGT había activado el plan tras la visita del papa León XIV , que incluyó un encuentro con empresarios y sindicalistas en la UCA. Allí el Pontífice puso el foco en la dignidad del trabajo, advirtió sobre el "drama" del desempleo y cuestionó los "modelos económicos que subordinan a las personas a la rentabilidad".

Tras la visita, la cúpula de la CGT sacó un comunicado en el que reivindicó el rol de las organizaciones sindicales, la negociación colectiva y las conquistas laborales, y sostuvo que el trabajo constituye el cimiento de la dignidad humana. "Cuando se degrada el trabajo, se degrada también la dignidad de la persona", planteó el texto cegetista.

También retomó la advertencia papal sobre la necesidad de que los sindicatos defiendan a los sectores más vulnerables y extiendan su acción hacia los trabajadores informales y de la economía popular.

El documento de la central obrera, además, propuso convocar a una mesa de diálogo junto con empresarios y el Gobierno con el propósito de discutir políticas estratégicas para "recuperar una perspectiva de desarrollo basada en la producción, generar empleo registrado y de calidad, recomponer el poder adquisitivo de los salarios y fortalecer el entramado productivo".

Fuente: Clarín