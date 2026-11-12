Karina Milei y Santilli se reunieron con Valdés en Corrientes por las PASO y la emergencia de El Niño

El Gobierno nacional reflotó las gestiones políticas para suspender o eliminar las PASO el año próximo. En ese tren llegaron este jueves Karina Milei y Diego Santilli a Corrientes, donde los recibió el gobernador radical Juan Pablo Valdés .

Oficialmente, el gobernador correntino mostró a la secretaria de la Presidencia y al jefe de Gabinete el Comando Operativo de Emergencias (COE) dentro del Parque Tecnológico, donde se concentra información especializada de los fenómenos climáticos que impactan en la región.

Según se informó en un comunicado, las autoridades del gobierno provincial también “compartieron un estado de situación de las obras de infraestructura hídrica que la provincia comenzó a ejecutar con varios meses de anticipación para morigerar el impacto” de El Niño .

En el plano político, en tanto, Karina Milei, Santilli y el gobernador Valdés aprovecharon la oportunidad para dialogar luego, a puertas cerradas, sobre la suspensión de las PASO en las elecciones nacionales de 2027 que el Gobierno pretende reactivar como parte de la agenda del Senado.

A su regreso a Buenos Aires, Santilli recibió al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio , en su despacho de la Casa Rosada. Fuentes oficiales afirmaron que ambos coincidieron en la necesidad de avanzar con el tratamiento de la suspensión de las PASO y la reforma electoral.

Antes, en Corrientes, Karina Milei había felicitado a Valdés por las acciones que realiza frente a El Niño. “Tenemos que volver a un país donde el Gobierno nacional trabaja en conjunto y las provincias trabajamos con los municipios, entendiendo que todos son argentinos, que todos son correntinos , que todos son ciudadanos de este país”, dijo Valdés.

Santilli, por su parte, afirmó: “Es muy importante ver cómo se integró la Agencia Federal de Emergencias con la provincia de Corrientes; el trabajo conjunto que están haciendo y la tecnología en la que ha invertido la provincia y el gobernador Valdés es muy importante”.

Fuente: La Nación