La audiencia de este jueves en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña dejó nuevos cuestionamientos sobre los primeros días de la investigación. Un albañil de 9 de Julio aseguró que la Policía lo convocaba habitualmente como testigo y que lo tenía de “mascota” , pero negó haber firmado actas ligadas a las detenciones de tres imputados . Al cierre de la jornada, además, el ex comisario Walter Maciel dijo que tampoco reconocía una firma atribuida a él en esos documentos.

El testimonio fue el de Héctor Francisco Méndez , un vecino de 56 años y hermano de un policía que trabajó en la búsqueda del menor desaparecido el 13 de junio de 2024. Según relató ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, su única participación en una medida vinculada con el caso fue durante el allanamiento a la vivienda de Daniel “Fierrito” Ramírez y Mónica Millapi .

“Estaba en mi casa, se acercó un patrullero y me preguntan si podía salir de testigo de un allanamiento. Me alzaron en el patrullero, fuimos hasta la casa donde se hizo el allanamiento. Empezaron a mirar, no se encontró nada raro . Y después me llevaron de vuelta a mi casa. Eso fue todo”, recordó.

Méndez sostuvo que, al finalizar esa medida, los policías tomaron sus datos y le pidieron que firmara el acta. Dijo que el entonces fiscal del caso, Juan Carlos Castillo , estuvo presente, se presentó, lo saludó y le explicó el procedimiento.

Durante la declaración, le exhibieron las actas de detención de Antonio Benítez , Ramírez y Millapi. Allí figuraban sus datos personales y firmas similares a la suya. Algunas también tenían un número de documento incorrecto .

El albañil rechazó que esas rúbricas le pertenecieran. Al revisar una de ellas, señaló una diferencia en el trazo final: “¿Vio la raya? Yo le hago así la colita” . Sobre las constancias de las detenciones, insistió en que las firmas se veían incompletas . En cambio, al observar la del allanamiento, admitió que tenía mayor parecido con la propia.

La defensa le preguntó a Méndez si había sido convocado otras veces para participar de medidas policiales fuera de esta causa. El hombre respondió que sí y describió una dinámica que, según aseguró, se repetía desde hacía años. “Ellos me tenían como mascota. Si había algo que se perdía o pasaba algo, era como que: ‘Vamos a buscar a fulano’ y siempre salía de testigo (...) Por un robo de una vaca, por una pelea matrimonial, para todo” , declaró.

Consultado sobre el motivo, vinculó esa situación con sus familiares dentro de la fuerza. “Capaz se acostumbraron por mí por eso. Nunca les pregunté”, contestó.

La discusión por las actas continuó al final de la audiencia, cuando Maciel pidió ampliar su declaración . El ex jefe de la comisaría de 9 de Julio sostuvo que no reconocía la firma que aparece junto a su sello en los documentos cuestionados.

“No es mi firma, sí el sello” , afirmó Maciel. También dijo que sus pertenencias quedaron en la comisaría y pidió que se determine qué ocurrió con su sello .

El imputado también señaló otras dos irregularidades: por un lado, expuso que en las actas consta que Castillo estuvo presente, aunque no aparece su rúbrica. Y por otra parte, marcó una diferencia en las fechas. “Las actas de detenciones decía 15 del 6 de 2024, yo los detuve el 13 del 6 de 2024”, dijo en referencia a Benítez, Ramírez y Millapi.

El TOF fijó para el jueves que viene la declaración de José Fernández Codazzi , el ex abogado de Laudelina Peña , quien fue citado como testigo tras los planteos de varias defensas.

Codazzi se había presentado ayer en la sede donde se realiza el debate y ocupó un lugar entre el público . Personal judicial le pidió que se retirara de la sala. La actual defensora de Laudelina, Mónica Chirivín, consideró que esa presencia había significado una situación de intimidación para su asistida.

Cabe recordar que Laudelina había declarado durante la instrucción que Loan murió tras ser atropellado por la camioneta de Carlos Pérez y María Victoria Caillava . Más adelante, reconoció que esa versión era falsa y dijo que Codazzi la había presionado para sostenerla.

Este jueves también declararon otros seis testigos. Entre ellos estuvo el suboficial principal Guido Diógenes Duarte , integrante de la Brigada de Investigaciones, quien recordó que recorrió el sector donde apareció el botín del niño el 14 de junio de 2024. “Era imposible que una criatura pase por ahí” , afirmó. Según describió, el pastizal de la zona llegaba a medir cerca de un metro y medio.

El debate se reanudará el miércoles próximo con siete personas convocadas a prestar testimonio.

Fuente: Infobae