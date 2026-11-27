Durante años, los conflictos entre los protagonistas de Beverly Hills: 90210 la exitosa serie juvenil de los 90 fueron tema de conversación. La pelea entre Jennie Garth y Shannen Doherty, las diferencias entre los integrantes del elenco y las rivalidades detrás de cámara alimentaron numerosas historias. Sin embargo, ahora salió a la luz un enfrentamiento que hasta el momento no había tenido tanta repercusión: Garth todavía está molesta con Brian Austin Green porque él consiguió un crédito como productor antes que ella . Y no parece ser una cuestión completamente superada, a pesar de que pasaron más de dos décadas.

La actriz, de 54 años, sacó el tema durante un episodio reciente de su podcast 9021OMG . En esta oportunidad, recibió a Randy James, su representante de toda la vida, para recordar el capítulo de la novena temporada titulado “You Say Goodbye, I Say Hello”. Pero antes de empezar a repasar la historia, se detuvo en un detalle de los títulos de apertura que todavía le genera interrogantes.

“Tengo una pregunta, Randy. Quizás sepas la respuesta. De verdad espero que sí”, comenzó. Y enseguida fue al punto: “ ¿Por qué, cuando vi los créditos iniciales del programa —esta es la segunda vez que los veo—, Brian Green aparece como productor? ”.

James reconoció que esperaba que Garth sacara el asunto a relucir. “¿Creías que te ibas a librar con que yo lo dejara pasar?”, le respondió la actriz, en tono de broma. El representante admitió que pensaba que ya había terminado de tener que “responder por cosas que sucedieron hace 25 años”. Según explicó, no recordaba las circunstancias que habían rodeado la decisión y aclaró que Aaron Spelling, productor de la ficción, no lo había consultado sobre los contratos de los demás integrantes del elenco.

Garth recordó que, para la temporada siguiente, los actores recibieron créditos de productor o algún reconocimiento equivalente como incentivo para permanecer en la serie. Sin embargo, la decisión de otorgarle ese lugar a Green antes que a ella sigue llamándole la atención. “ Pero ahora siempre me sorprende cuando lo veo. Y es una locura. Pero bueno, da igual. Así es la vida ”, reconoció.

La molestia resulta llamativa porque ambos compartieron las diez temporadas de Beverly Hills, 90210 , una de las ficciones juveniles más populares de la televisión estadounidense de los años 90. Green interpretaba a David Silver, mientras que Garth encarnaba a Kelly Taylor. Los dos formaban parte del núcleo central de una historia que, además de convertirse en un fenómeno internacional, construyó relaciones sentimentales y familiares que marcaron a toda una generación de espectadores.

En la ficción, David y Kelly tuvieron una historia bastante particular. Al comienzo de la serie, él estaba enamorado de ella y trataba de acercarse, aunque Kelly lo consideraba demasiado chico. Con el paso de las temporadas, sus caminos se cruzaron de otra manera: cuando Jackie Taylor, la madre de Kelly, se casó con Mel Silver, el padre de David, los dos personajes se convirtieron en hermanastros.

La relación familiar no impidió que siguieran compartiendo historias y conflictos sentimentales dentro del grupo de Beverly Hills. David, por su parte, terminó protagonizando una de las relaciones más importantes de la serie con Donna Martin, el personaje de Tori Spelling, con quien finalmente se casó en el desenlace de la ficción.

Fuera de la pantalla, sin embargo, la relación entre sus intérpretes parece haber tenido sus propias zonas de tensión. Y hay otro elemento que vuelve especialmente interesante la reciente revelación de Garth: Brian Austin Green era uno de los grandes amigos de Shannen Doherty, la actriz que interpretaba a Brenda Walsh y con quien Jennie mantuvo una de las rivalidades más conocidas de la historia de la televisión.

La mala relación entre Garth y Doherty fue durante años uno de los secretos peor guardados del rodaje. Las dos actrices interpretaban a mejores amigas en la ficción, pero detrás de cámara protagonizaron enfrentamientos que llegaron a incluir una pelea física, según contaron posteriormente sus compañeros.

Uno de los episodios más recordados fue reconstruido por la propia Doherty en su podcast Let’s Be Clear , durante una conversación con Brian Austin Green en marzo de 2024. La actriz contó que todo había comenzado con una serie de bromas entre los integrantes del elenco. Garth había instaurado una especie de “día de bajarse los pantalones” y Doherty decidió responder con un “día de levantarse las faldas”. La reacción de Jennie fue explosiva y el enfrentamiento terminó requiriendo la intervención de otros compañeros.

Green recordó aquella época y coincidió en que la convivencia entre las actrices se había vuelto especialmente complicada. “ Recuerdo que se puso muy difícil y competitivo para todas ustedes ”, comentó durante la charla. También recordó que él e Ian Ziering habían tenido que intervenir en una pelea para evitar que la situación pasara a mayores.

La propia Shannen había destacado que los varones del elenco tenían una relación mucho más cercana y solidaria entre ellos. Brian era uno de sus amigos más cercanos y mantuvo ese vínculo incluso después de que ella abandonara la serie en 1994. De hecho, fue uno de los compañeros con los que Doherty volvió a conversar públicamente sobre aquellos años y las dificultades que había atravesado durante el rodaje.

Con el paso del tiempo, Garth también revisó su enfrentamiento con la actriz fallecida en julio de 2024. En distintas entrevistas reconoció que la rivalidad entre Kelly y Brenda había terminado trasladándose a la percepción pública de su relación personal. En abril de 2026, explicó que ambas habían sido empujadas a competir por la propia dinámica de la ficción y por la atención de los medios . Tras la muerte de Doherty, la recordó con afecto y destacó el respeto y la admiración que existían entre ellas, más allá de sus diferencias.

La nueva queja de Garth contra Green aparece en un momento en el que ambos siguen vinculados públicamente con el legado de Beverly Hills, 90210 . En septiembre pasado, el actor también había generado comentarios al burlarse en sus historias de Instagram de los productos que su excompañera promociona en el canal de compras QVC . Para hacerlo, compartió videos de un usuario de redes sociales que se mofaba de las apariciones comerciales de la actriz.

La observación sobre el crédito de productor, sumada a ese episodio, vuelve a poner sobre la mesa una relación entre dos protagonistas que durante años compartieron pantalla sin que sus diferencias personales ocuparan el mismo espacio mediático que las peleas entre las actrices.

Fuente: La Nación