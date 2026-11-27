Texto y dirección: Juan Andrés Romanazzi. Intérpretes: Lucía Abineme, Malena Cappa Terceiro, Roberto Castro, Rocco Ciavaglia, Paula Fernandez Mbarak, Mariano Kevorkian, Maria Florencia Laborde, Pablo Moseinco, Daniel Toppino. Diseño de vestuario y escenografía: Mauricio Vila. Música original: Paula Vargas. Diseño de iluminación: Pablo Rojas. Sala: El portón de Sánchez (Sánchez de Bustamante 1034). Funciones: Sábado, a las 18. Duración: 65 minutos. Nuestra opinión: Muy Buena.

Muy por fuera de la inmediatez que parece dirigir nuestras decisiones y prácticas en el presente, la poética de Juan Andrés Romanazzi parece inscribirse en otro tiempo, en una dinámica del proyecto a largo plazo tanto para su realización como para la generación del sentido. El primer gesto que hay que señalar desde este lugar es que Las despedidas es un proyecto que podríamos comenzar a pensar en 2019, cuando se da inicio a la trilogía de la que forma parte a modo de clausura. El proyecto integral se denomina “De las veces que imagino”, y está compuesto por Las promesas (2019), Los secretos (2021) y la recientemente estrenada Las despedidas , que habla sobre la muerte, a diferencia de aquellas otras que lo hacían sobre el tiempo y el amor, respectivamente. Y no se puede decir que esta trilogía cierre sin que el tiempo y el amor sean una parte constitutiva, solo que la muerte se apodera del proyecto y lo tiñe y atraviesa todo, pero con una amorosidad que forma parte del estilo de este autor y director. Él sabe escribir y poner en escena proyectos que involucran al dolor, pero lo hace de un modo tan poético que le imprime cierta distancia a través de prácticas dramatúrgicas y escénicas que dejan al espectador embelesado por lo que ve y escucha, y eso hace que el dolor no se acreciente.

Las despedidas es la historia de una familia, contada desde un punto de vista muy particular (del que trataremos de revelar muy poco), y que será el primer efecto de distanciamiento del espectador con la escena. Habrá allí algo del orden de la sorpresa, de lo inverosímil, de lo representacional, pero que gradualmente, y a medida que avance, el espectador podrá abandonar esa incredulidad y volverse ingenuo y dejarse atravesar por la potencia de los intérpretes, que logran llevar adelante el juego de la mano de una muy sutil y tierna dirección de actores. Tíos, abuelos, padres, compañeros de la escuela y del barrio serán parte de la partida e irán llevando adelante el relato que propone el protagonista, la voz narrativa de esta historia, que es, como decía, una historia de amor familiar y romántico, pero también de despedidas y reconfiguraciones de identidades. La muerte tiene ese poder de alterarlo todo, a tal punto que los cuerpos y las personas solemos perdernos en su inmensidad y no hacer foco en el presente ni, mucho menos aun, en el futuro.

Resumida de este modo parece una obra poco feliz para un espectador ansioso por entrar en clima veraniego. Pero no es para nada así, y no lo es por la poética de su dramaturgia. Porque él sabe construir un universo en donde más allá de lo que se represente lo que prima es la ternura, y esa ternura está en cada instante del espectáculo y hace que uno pueda identificarse con la historia , que es la de ellos al tiempo que es la de cualquiera de nosotros.

Pero lo más sobresaliente de todas las propuestas de Romanazzi es que no solamente representan un mundo con valores que parecen perimidos, sino que también nos remiten a un universo teatral en el que lo que hoy llama la atención y sorprende era moneda corriente. Uno siente al ver cada uno de sus proyectos que está frente a un teatro que ya no es tan protagonista de nuestra cartelera, que narra universos fuertes, muy anclados en un relato y en un sistema de representación que en su profundidad son realistas, pero que en su apariencia y en su transcurrir juegan de tal modo con la poesía que desconfiguran dos nociones centrales de todo relato: el tiempo y el espacio. Nunca en Romanazzi estos dos conceptos hay que tomarlos como dados. Por el contrario, hay que entender las operaciones que sobre ellos realiza y las formas en las que intenta posicionarnos ante ellos. Porque lo que hace como director es trabajar el espacio y el tiempo de un modo no orgánico; lo rompe, lo quiebra, lo fragmenta; y va dibujando en ese lugar saltos temporales y espaciales que le pemiten al espectador ubicarse en los intersticios, para allí depositar su propia memoria y reconocer la anécdota que se le está contando como parte constitutiva de su propia historia.

Fuente: La Nación