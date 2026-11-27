El Gobierno informó que las exportaciones agroindustriales alcanzaron en octubre pasado un récord histórico tanto en valor como en volumen. Las ventas al exterior ascendieron a US$5717 millones y 11 millones de toneladas, lo que representó un crecimiento interanual del 23% en ambos casos. Además, 21 complejos productivos registraron máximos históricos de ventas para ese mes. En el acumulado de los primeros diez meses del año, el sector exportó 106,82 millones de toneladas, el mayor volumen registrado para ese período.

A través de su cuenta en la red social X, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó los resultados del sector. “Las exportaciones agroindustriales alcanzaron en octubre un nuevo récord histórico” , expresó. El funcionario también hizo referencia al crecimiento de las ventas de distintos complejos productivos y a los productos que registraron los mayores incrementos en lo que va del año.

En tanto, la Secretaría de Agricultura brindó cifras de las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). “El resultado muestra un sector agroindustrial argentino competitivo y cada vez más integrado al mundo, con 21 complejos productivos con valores récord de ventas”, señalaron desde la cartera a cargo de Sergio Iraeta.

Entre los complejos que alcanzaron máximos históricos por el monto exportado en octubre se destacaron el trigo, con un incremento interanual del 47%; los alimentos para animales (42%); el girasol y las legumbres (32% en ambos casos), y la forestoindustria (25%). También registraron cifras récord los complejos vinculados con la producción animal, como el bovino, con un crecimiento del 23%; el ovino, con un 17%, y el lácteo, con un 10%. A ellos se sumaron el arroz y las golosinas, ambos con una suba del 6%.

Agricultura también detalló cuáles fueron los productos de mayor valor unitario exportados durante octubre. Los aceites esenciales de cítricos encabezaron ese listado, con US$32.449 por tonelada, seguidos por los equinos, con un valor unitario de US$19.194.

Por su parte, la carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada, alcanzó un valor de US$15.397 por tonelada, mientras que la lana peinada llegó a US$13.034 por tonelada y el aceite de jojoba, a US$9109.

Entre enero y octubre, las ventas al exterior alcanzaron los US$48.967 millones, el segundo valor más alto de la historia para ese período. En comparación con los primeros diez meses de 2025, las exportaciones aumentaron un 15% en valor y un 12% en volumen. Entre los productos que registraron los mayores incrementos interanuales, el Gobierno destacó el girasol, con una suba del 779%, seguido por las reses o medias reses de cordero congeladas, con un 765%; la madera contrachapada, chapada o estratificada, con un 732%, y las materias proteicas, con un 577%.

LAS EXPORTACIONES AGROINDUSTRIALES ALCANZARON EN OCTUBRE UN NUEVO RÉCORD HISTÓRICO ✅ Las exportaciones de la agroindustria ascendieron a USD 5.717 millones en octubre, registrando un crecimiento de 23% interanual y alcanzando un máximo histórico. ✅ 21 complejos…

Dentro de las economías regionales también se registraron aumentos en las exportaciones de porotos negros (175%), jugo de limón (70%), algodón sin cardar (60%), mandarina (57%), cebollas (53%) y miel (45%).

En tanto, entre los productos vinculados con la actividad ganadera se destacaron la lana sucia, con un incremento del 159%, y la carne bovina deshuesada congelada, con un 37%. Otros productos que mostraron aumentos fueron el aserrín (152%), el arroz partido (96%) y las fórmulas infantiles (76%).

Según precisaron desde la cartera agropecuaria, durante los primeros diez meses del año los productos agroindustriales argentinos llegaron a 139 destinos. La mitad del monto exportado se concentró en diez mercados: China, India, Vietnam, Brasil, Estados Unidos, Chile, Perú, Indonesia, Arabia Saudita y Países Bajos.

En el caso de la Unión Europea (UE), las ventas agroindustriales argentinas alcanzaron los US$4852 millones entre enero y octubre, un 23% más que en igual período de 2025. El bloque representó cerca del 10% del valor total exportado por el sector durante los primeros diez meses del año. Entre los complejos que mejoraron sus ventas al mercado europeo, Agricultura mencionó el olivo, las frutas de carozo, el girasol, los ovinos, las forrajeras, los bovinos, la miel y la soja.

Fuente: La Nación