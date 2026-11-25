A pesar de la presión sobre el dólar y el riesgo país y con recesión técnica confirmada por los números del INDEC , Javier Milei defenderá este jueves el rumbo del programa económico junto a Luis Caputo en un acto en Corrientes. A la misma hora, el Congreso estará debatiendo dos de los proyectos que más le interesan a la Casa Rosada, como el Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO, mientras Patricia Bullrich sigue reclamando a viva voz cambios en la política económica

En medio del auxilio a la provincia por el embate de las tormentas y las inundaciones provocadas por El Niño , el Presidente será el encargado de cerrar el 13º Congreso de Economía Regional junto al jefe del Palacio de Hacienda y al vocero Adrián Ravier , que respaldó a “Toto” en conferencia de prensa con dudosa pericia. “ Descartamos la especulación mediática de la salida de Caputo ”, dijo el ex diputado pampeano el martes.

La ex ministra de Seguridad despierta por estas horas el interés de la prensa internacional incluso más que el Presidente. La semana pasada, The Financial Times se había hecho eco de la interna en la cúpula del poder que tiene a la jefa de bloque de senadores como protagonista.

“ No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028 . Hay unas elecciones de por medio”, sostuvo Bullrich en declaraciones a la agencia Bloomberg. Aunque Milei promete "morir con las botas puestas" y asegura que "no escuchará los cantos de sirena", la senadora pidió " cambios quirúrgicos" en el plan económico y se diferencia todos los días del Gobierno. En la entrevista con el medio más consumido por los banqueros de Wall Street y Londres , Bullrich alertó por la posibilidad que representa un peronismo unido .

Pese a las disidencias, ya sin colectoras, la jefa del bloque de senadores defendió el proyecto de suspensión de las primarias que el Senado debatirá este jueves. "El país vive elecciones todo el tiempo, eso no es bueno. Por eso, acortar una de las vueltas, que es la PASO, significa que, al menos a nivel nacional, el proceso electoral no comienza hasta septiembre . (...) Los votos en el Senado están ”, prometió.

En privado, sus colaboradores alertan que Bullrich no está interesada en acompañar a Milei como candidata a vicepresidenta . El jefe de Estado negó que piense en echarla de LLA. " Es mi socia política ", dijo.

Otro medio que siguió con entusiasmo el ascenso del proyecto libertario en la Argentina tomó nota de las horas más álgidas del Gobierno. Días atrás, The Economist calificó la aprobación neta personal del Presidente como “ profundamente negativa ”. “El experimento de libre mercado de Javier Milei pende de un hilo ”, describía la publicación británica.

Bullrich justificó a Clarín su paso fugaz por la mesa política que encabeza Karina Milei. " Tengo una semana imposible . Mañana, (el informe de Diego) Santilli al Senado; pasado, la sesión con tema PASO; y viernes, (designación de) jueces. Además, tenía reuniones por ludopatía", dijo.

El ministerio de Economía y la Casa Rosada atinaron tardíamente a decir que la recesión que oficializó el INDEC no existe . “La definición de recesión técnica es una mera definición casi arbitraria , pero no tiene que ver realmente con la profundidad del tema. Por ejemplo, en Estados Unidos se tienen en cuenta tres cosas: la profundidad de la caída, la duración y la diversidad de sectores que abarca . Eso es algo mucho más razonable”, declaró Caputo en una entrevista con A24 durante la mañana del miércoles. Presidencia difundió ese extracto a los medios.

Es un argumento casi calcado al que expresó en X José Luis Daza , número dos de la Cartera económica . “ Dos trimestres consecutivos de caída del PBI no implican una recesión . En Estados Unidos la determinación de si una economía entró en recesión está a cargo del NBER (National Bureau of Economic Research), que rechaza la teoría de los trimestres (...) y prioriza los indicadores mensuales sobre los trimestrales”, escribió el funcionario. Milei lo replicó en sus redes con una acotación sugerente: "educando" .

Algo parecido hizo la cuenta de X oficial de la Oficina de Respuesta Rápida de Presidencia que controla Juan Carreira -director de comunicación digital, quien responde a Santiago Caputo- negó la recesión . “A pesar de las fake news , la actividad económica volvió a crecer en septiembre y los primeros nueve meses del año”, escribió. Increíblemente, desmintió al INDEC .

Los cortocircuitos internos en el Gobierno no se limitan a los reclamos de Bullrich al ministro de Economía. Santiago Caputo , que sigue molesto por la postergación del proyecto de Malvinas en Diputados, que recién se trataría en las extraordinarias, apuntó contra Martín y Eduardo “Lule” Menem. “ Están hackeando a la CIA y acá tenemos gente pensando en cómo chorearse un concejal en Tapalqué ”, escribió el asesor en X, cada vez menos elíptico . Los cambios en la conducción del PAMI también dejaron esquirlas en el gabinete.

En la mesa política hay otros dirigentes que cuestionan al ministro de Economía, aunque prefieren no hacerlo con la virulencia de Bullrich. También hubo acusaciones cruzadas entre el vicejefe de gabinete Ignacio Devitt , alfil de Karina, y el resto de los negociadores del oficialismo por el amague del senador catamarqueño radical Flavio Fama de no firmar el dictamen para suspender las PASO porque nadie podía garantizarle un lugar en la lista de 2027.

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín