La justicia agravó los requisitos para que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia pueda salir del país: tuvo que depositar más dinero como caución y presentarse en los tribunales para firmar un acta compromiso.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que así lo resolvió el juez en lo Penal Económico Diego Amarante al autorizar a Tapia a viajar desde la semana pasada y hasta el 13 de diciembre a Colombia, Uruguay, Suiza y Brasil para participar de distintos eventos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

El magistrado consideró que la cantidad de viajes y su elevado costo permiten elevar los requisitos para garantizar que esté sujeto a la justicia porque demuestran que Tapia tiene "una sobrada solvencia".

"No debe dejar de ponderarse la multiplicidad de destinos y periplos por los que Claudio Fabián Tapia solicita autorización para ausentarse de este país ni la onerosidad de tales viajes –incluyendo entradas y salidas– implican, lo cual resulta demostrativo de una sobrada solvencia en cabeza del nombrado, en virtud de lo cual, es de opinión de esta judicatura que la caución que debe imponerse debe ser ajustada a esa realidad ", sostuvo el juez magistrado en su resolución.

Tapia tiene prohibición de salida del país en la causa en la que el juez Amarante lo procesó junto con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino , por el delito de apropiación indebida de tributos agravado y de recursos de la seguridad social por 19.300 millones de pesos que la entidad no pagó en el plazo que establece la ley. Junto con el procesamiento se le trabó un embargo de 350 millones de pesos sobre sus bienes.

Así, cada vez que el dirigente quiere viajar debe pedir autorización. Tapia fue autorizado este año a ir al mundial de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá; a Paraguay a reuniones de la CONMEBOL, de la que es vicepresidente; y a otros destinos

Ahora, el dirigente pidió viajar a cuatro países. A Colombia, donde estuvo en la final de la Copa Sudamericana que ganó Boca Juniors; a Uruguay, donde el próximo sábado participará de la final que jugará Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores; a Suiza el 2 de diciembre para la la reunión de la Comisión de las Reglas del Juego de la FIFA que preside; y a Brasil donde el 11 de diciembre se hará el sorteo de la final de la Copa Mundial Femenino del 2027.

Tapia informó la modalidad de los viajes y donde se hospedaría. El juez Amarante le otorgó la autorización pero consideró un nuevo estado de la causa. Sostuvo que la cantidad de destinos y sus costos imponían un nuevo escenario.

En las anteriores autorizaciones, Tapia debió depositar 30 millones de pesos como caución. Ahora el magistrado elevó esa cifra a 50 millones . El dirigente depositó los 20 millones restantes en una cuenta del Banco Nación.

Pero además, el dirigente firmaba digitalmente un acta cada vez que salía del país en la que se comprometía a cumplir los destinos y el regreso en la fecha informada. Pero ahora el magistrado dispuso que Tapia debía presentarse personalmente el juzgado para firmar ese requisito.

Así fue que días antes del viajar a Colombia, Tapia se presentó a primera hora en los tribunales de la avenida De los Inmigrantes, donde la justicia Penal Económico tiene su edificio en el barrio porteño de Retiro, para firmar el acta.

Tapia tiene un amplio frente judicial. La situación más complicada es en este expediente porque tiene su procesamiento confirmado y eso lo deja cerca del juicio oral. Además, el juez Amarante también lo investiga por presuntas facturas falsas emitidas por la AFA entre 2024 y 2025 por 290 millones de pesos.

Pero también fue imputado por presunto enriquecimiento ilícito como funcionario público por su cargo como presidente en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) y la justicia investiga los movimientos de dinero de la AFA en el exterior . Además está la causa por la compra de la mansión de Pilar que se le atribuye a Toviggino y que tiene como principal hipótesis que se adquirió con fondos de la entidad.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín