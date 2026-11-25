Las autoridades pro británicas de las Malvinas insistieron ante los operadores turísticos esta semana que los visitantes deben "respetar las normas" de comportamiento en el cementerio de Darwin donde están enterrados los soldados argentinos muertos en la guerra de 1982.

Así se desprende de las llamadas "Reglas de comportamiento y recomendaciones durante una visita al "cementerio Militar Argentino" que advierte que se puede colocar la bandera sobre las tumbas, pero que desplegarla por encima de la cintura es considerado un gesto político y está prohibido. También se restringe la colocación de placas y ofrendas.

La advertencia fue transmitida por la Oficina de Turismo de las islas a los operadores turísticos, a quienes se les pidió que instruyan a sus guías y conductores para que informen a los visitantes sobre las normas antes de llegar al cementerio y durante el recorrido. La comunicación fue distribuida en las últimas horas en nombre de Stanley Growers Limited, la empresa encargada del mantenimiento del lugar, según informa la agencia Mercopress.

Las disposiciones publicadas por esta agencia de noticias del Cono Sue están contenidas en un documento bilingüe que lleva el membrete de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Allí se establece que la bandera argentina puede colocarse sobre una tumba o una cruz, siempre que no tenga inscripciones ni consignas políticas. Se admite, sin embargo, que lleve el nombre del soldado o de su unidad.

Las normas fueron reactivadas en medio de las tensiones entre el gobierno de Milei y Gran Bretaña por las sanciones a las actividades en las islas, ilegales para la Argentina por el reclamo de soberanía. Y también por el pedido argentino al tribunal internacional del mar para que exija a los británicos que cesen las actividades hidrocarburiferas en las islas.

El documento no cayó bien entre los veteranos y ex combatientes que a su vez tampoco se lleva bien con la Comisión de Caídos en las Islas Malvinas, que está presidido por María Fernando Araujo que fue diputada por la Libertad Avanza. A su vez, se sabe que los veteranos desafían constantemente las reglas sobre la libre expresión pro nacionalista de los argentinos en las disputadas Malvinas, con banderas, cánticos leyendas de que las islas son argentinas y entre los últimos episodios, uno de ellos se filmó por las calles de la capital corriendo y flameando la celeste y blanca.

Desde 2018 en adelante los isleños se pusieron muy estrictos con estas normas y hasta amenazaron con cárcel para quienes no las cumplan. Pero la verdad, al límite de censurar la libre expresión, nunca hubo un incidente mayor.

El reglamento también prohíbe fijar placas sobre las cruces y el muro del cenotafio, donde están inscriptos los nombres de los 649 argentinos muertos en el conflicto. Tampoco se permiten inscripciones en las estructuras del cementerio. Los visitantes pueden recorrer libremente el predio y tomar fotografías.

Recientemente un documental chileno se presto a confusiones incluso en la prensa de Argentina. Éste mostró elementos y recuerdos que dejan los familiares como descuidados y tirados detrás del cenotafio y muchos dijeron que eran destrozos de los lugareños.

Pero la empresa Aeropuertos Argentina, que vela por el mantenimiento desde acá aclaró que eso era parte de los trabajos de remodelación. De hecho ahora mismo también se informó que le están haciendo trabajos de restauración a la piedra.

El documento advierte que quienes incumplan las disposiciones pueden ser retirados del lugar e incluso deportados. Su argumento es que las normas buscan preservar el carácter humanitario del cementerio y evitar que los homenajes se conviertan en manifestaciones políticas.

"Este cementerio, como todos los cementerios militares, está por encima de la política», señala el texto de la Comisión de Familiares. Y agrega que todos los soldados muertos en combate, independientemente del bando al que pertenecieran, tienen derecho al debido respeto. El documento sostiene que las reglas buscan «facilitar la convivencia entre las Islas y el Continente y consolidar los vínculos de Paz».

La nueva comunicación a los operadores turísticos coincide, además, con la preparación de un programa de reparación y restauración de las estructuras de piedra del cementerio. Stanley Growers informó que parte de la mampostería se deterioró con el paso del tiempo y que se está elaborando un plan de renovación en consulta con las partes responsables del lugar.

Mientras se evalúa el estado de las instalaciones, se pidió a los visitantes que no toquen, trepen ni se apoyen sobre las estructuras, que no coloquen objetos sobre ellas y que respeten las señales, barreras y cintas de seguridad que puedan instalarse durante los trabajos. La empresa aclaró que el objetivo no es restringir las visitas respetuosas, sino proteger el predio.

Las disposiciones sobre las banderas y las placas no son nuevas. Forman parte de un protocolo de comportamiento acordado entre la Comisión de Familiares y las autoridades isleñas, que en distintas oportunidades generó controversias por las restricciones a las expresiones de identidad nacional argentina en el archipiélago.

El cenotafio que se levanta en la Isla Soledad con los nombres de los 649 muertos en conflicto y más de 230 tumbas -algunas de las cuales tienen más de restos de un sólo combatiente- fue reinaugurado por los familiares en 2004.

Desde 2017, un proyecto humanitario impulsado por el Comité Internacional de la Cruz Roja permitió identificar a más de un centenar de combatientes que habían sido enterrados bajo la inscripción «Soldado argentino solo conocido por Dios». Todo eso igual está frenado por el recalentamiento del conflicto y las malas relaciones primero entre Londres y el kirchnerismo, primero y ahora con el mileismo. Entre medio se acordaron avances en Darwin bajo la gestión de Mauricio Macri.

La difusión de estas reglas se produce cuando falta menos de un año para el 45° aniversario de la guerra. La Embajada británica en Buenos Aires anticipó que la conmemoración de 2027 se realizará con «respeto y sensibilidad» hacia los veteranos y las familias de ambos países.

En diálogo con Clarín, Ramón Robles, presidente del Centro de combatientes de La Matanza habló con este diario y dijo:

"Es típico de los ingleses que busquen todas la manera de que dejemos de reconocer o de representar nuestra soberanía sobre Malvinas. Yo creo que sí, que es político levantar la bandera, creo que no le tenemos que dar demasiada importancia a lo que ellos dicen. Esas son reglas que pone, y que principalmente lo puso la presidenta de la Comisión de Familiares, mujer que no representa a nadie porque no tiene a los familiares, y creo que nosotros dentro de nuestro cementerio tenemos que poder levantar la bandera a la altura que queremos. Dentro de nuestro cementerio. "

Agregó "Después de lo que se haga afuera del cementerio, la disputa es una disputa política y creo que nosotros no vamos a dejar nunca de levantar la bandera. Me parece una actitud represiva prohibirnos levantar la bandera dentro de nuestro cementerio porque los que están enterrados en ese cementerio son nuestros compañeros caídos en defensa de la soberanía. Y tanto yo personalmente, y creo que todos los excombatientes la vamos a levantar, nos digan lo que nos digan, cueste lo que cueste. Deberíamos tener una política de defensa de la soberanía y del reclamo de la soberanía mucho más fuerte de la que hay y no nos tendría que importar lo que piensan los ingleses, porque ellos obviamente van a querer que desistamos del reclamo."

Fuente: Clarín