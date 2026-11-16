El presidente, Javier Milei , brindó un discurso por el 85° aniversario del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) que se desarrolló en el Hotel Alvear y sostuvo que “el futuro del país está en las manos de los empresarios, porque son los creadores de riqueza”.

“Además de eso, quieren devaluar ”, expresó en alusión a algunos economistas y opositores. “Si seguimos pensando que el crecimiento se genera incentivando el consumo es lo que pasó en los 12 años previos a que nosotros llegáramos, que no se crecía”, advirtió.

“La única forma de crecer es invertir, para invertir hay que financiarlo y para financiarlo hay que ahorrar, pero insisten con incentivar el consumo”, cuestionó.

En otro pasaje de su alocución, el primer mandatario se refirió a la cuestión impositiva. “Al derecho de propiedad lo defendemos bajando impuestos. Nosotros bajamos casi cuatro puntos del PBI en reducción de impuestos: eso no lo hizo jamás nadie ”, subrayó Milei.

Al momento de referirse al rol de los empresarios, Milei señaló que “ustedes pueden tener ahorros, desregular, tener personas con una capacidad humana sublime, pero no van a crecer si no hay espíritu empresarial ”. En palabras del Presidente, “es clave tener tipos que son emprendedores y se la juegan. Que ven cómo le arreglan los problemas a la humanidad”.

A partir de esa última idea, Milei reveló una anécdota que protagonizó junto al dueño de X , el empresario estadounidense Elon Musk . “En la primera reunión que tuve con Musk, él me dijo ‘yo me levanto pensando qué puedo hacer para ayudar a la gente’ ”, revivió el mandatario, y remató: “Si queremos ser grandes nuevamente, los invito a ser grandes benefactores sociales porque eso genera prosperidad”.

Según Milei, desde su asunción “le devolvimos a los argentinos más de US$25.000 millones. La motosierra es para eso: para devolverle el dinero a sus generadores, que son los contribuyentes. Se terminó la mentira del Estado en la Argentina ”.

Sobre la hoja de ruta del Gobierno en materia económica, el líder de La Libertad Avanza (LLA) indicó que “la economía se va a convertir en un mega RIGI, pero para eso necesito bajar el gasto público”. “ Necesitamos crecer para bajar la presión impositiva y en eso estamos trabajando . Nuestra hipótesis es que toda la economía converja en el RIGI”, agregó.

Otro punto analizado por el Presidente durante su discurso en el aniversario del CICyP fue la tasa de interés. “Para bajar las tasas de interés hay que bajar el riesgo país, y para bajar el riesgo país se necesita equilibrio fiscal. Hasta que la Argentina no de el paso de dejar atrás a orcolandia , vamos a seguir hablando del riesgo país”, ahondó.

Más adelante y en clave electoral, Milei dijo que “en las próximas elecciones van a tener al partido del Estado y, del otro lado, la opción de la libertad, Y eso no estuvo nunca. Por eso ya estamos mejor”. “Con [el expresidente] Alberto Fernández volvimos al pasado , pero eso ahora no va a volver a pasar”, desafió el mandatario.

“Yo aviso: el 11 de diciembre del 2027, si nosotros ganamos en primera vuelta y obtenemos el dominio de la Cámara baja, vamos a presentar una serie de reformas que, todo lo que hicimos hasta acá, va a quedar chiquito ”, vaticinó Milei.

Durante su presentación en el Hotel Alvear, Milei alabó la gestión de la senadora Patricia Bullrich durante sus épocas como ministra de Seguridad. “Cuando Bullrich me presentó su protocolo antipiquetes, Nicolás Posse [en referencia al exjefe de Gabinete] no quería y Victoria Villarruel [en referencia a la Vicepresidenta], menos”.

“Desde que somos Gobierno, pasamos de tener 9000 piquetes a cero. También sacamos a las patadas a los narcos en Rosario: en la provincia de Buenos Aires no lo hacemos porque al soviético [en referencia al gobernador Axel Kicillof] no nos deja ”, sostuvo Milei.

Fuente: La Nación