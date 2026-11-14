Inundaciones en Entre Ríos: vecinos improvisan campamentos para resguardarse mientras el agua sigue subiendo

La crecida del agua mantiene en una situación desesperante a los vecinos de Paraná, en Entre Ríos . Con sus casas anegadas y gran parte de sus pertenencias bajo el agua, varias familias tuvieron que improvisar campamentos en sectores más altos y secos para poder resguardarse.

Uno de los casos es el de Sonia, quien vive junto a una decena de familiares en un refugio armado cerca de su vivienda. La propiedad quedó parcialmente sumergida y apenas pudo rescatar algunos colchones y muebles. Su hija Damaris también perdió buena parte de sus pertenencias.

“Eso es lo que queremos saber, qué va a pasar con nosotros. Nos dijeron que esto va para meses y no podemos vivir toda la vida así por las criaturas ”, expresó en un diálogo con TN , preocupada especialmente por sus nietos.

Según relató, el agua comenzó a avanzar con fuerza el domingo y para el martes ya había ingresado por completo a su casa . La familia había levantado una barrera con bolsas de arena para intentar frenar la inundación, pero la medida no alcanzó. Además, aseguró que el nivel continúa creciendo y que nunca había atravesado una situación de esta magnitud .

La emergencia también expone las dificultades cotidianas de quienes permanecen en la zona. Los vecinos deben trasladarse a pie, en canoas o kayaks para retirar pertenencias, asistir a familiares que no pudieron evacuar y llevar alimentos a los animales. En algunos sectores, el agua llega hasta el cuello y obliga a extremar las precauciones ante la presencia de serpientes y otros animales.

Entre los pedidos más urgentes aparecen el agua potable y el calzado adecuado para desplazarse por las calles inundadas. También necesitan repelente para combatir la gran cantidad de mosquitos y otros insectos.

El municipio y distintos grupos sanitarios recorren el sector para distribuir comida, ropa, calzado y repelente. Sin embargo, la incertidumbre persiste entre las familias, que no saben cuándo podrán regresar a sus hogares ni cuánto tiempo deberán permanecer en condiciones precarias.

Fuente: TN